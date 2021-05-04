Поручение Путина позволит решить проблему обновления парка школьных автобусов

Поручение президента Владимира Путина дополнительно закупать не менее 4 тыс. школьных автобусов ежегодно позволит комплексно решить проблему обновления парка этого транспорта, заявил глава Общероссийского объединения пассажиров, участник предварительного голосования «Единой России» Илья Зотов.

По словам Зотова, ежегодно автобусный парк школ обновлялся не более, чем на 10% от общего объема. В конечном счете, это привело к необходимости почти полной замены техники. Предложенная «Единой Россией» мера, которая вошла в перечень поручений по итогам послания президента, – это важный шаг по обеспечению транспортной доступности учащихся, особенно в отдаленных населенных пунктах, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

В то же время Зотов отметил, что также нужно решить вопрос нехватки запчастей и отсутствия гаражей. «Эти вопросы также необходимо решать комплексно, чтобы обеспечить более длительный срок службы автобусов. К примеру, президент поручил построить 1,3 тысячи школ в ближайшие годы, и нам бы хотелось, чтобы в новых школах, которые построят, был гараж», – отметил он.

Аналогичная ситуация складывается и в случае с обновлением парка скорых на селе. «Здесь также большое количество уже действующих машин выходит из строя, парка не хватает. Дополнительное оснащение позволит решить и этот вопрос», – резюмировал Зотов. Теперь по поручению президента в период 2021-2023 годов в регионы поставят 5 тыс. карет скорой помощи.

В свою очередь председатель Российского союза сельской молодежи, участник предварительного голосования «Единой России» Юлия Оглоблина указала, что выполнение поставленных в послании задач даст возможность реально улучшить жизнь сельской молодежи. По ее мнению, понимание того, что теперь есть существенная господдержка, побудит их оставаться в своих населенных пунктах и саморелизовываться на местах.

Среди основных задач, которые будут реализованы по итогам послания, и которые в качестве предложений «Единая Россия» направляла в адрес главы государства – бесплатное подключение людей к газу. «Очень много обращений ежегодно поступает по газификации на «прямую линию» президента. И в мой адрес такие вопросы тоже приходят. Иногда речь идет развитии предпринимательства на селе, ведении фермерского хозяйства. Но как можно заниматься фермерством, если у нас газа в селе нет? Даже в Подмосковье, рядом со столицей, очень много населенных пунктов не газифицированы», – отметила Оглоблина.

Не менее важным она назвала вопрос оказания медицинской помощи в сельских поселениях и проблему дорог, потому что иногда скорым просто невозможно добраться до пациентов в отдаленных населенных пунктах. «По итогам послания регионам будет оказана существенная поддержка. Не во всех программах, нацпроектах отдельно выделяют село. Как правило, все ресурсы стекаются в города, а к сельским территориям относятся по остаточному принципу. Будем на всех наших площадках обсуждать вопросы по сельским дорогам, в том числе по удешевлению стоимости их строительства», – пояснила общественница.

Организация досуга, по словам Оглоблиной, волнует представителей сельской молодежи не меньше. «Когда проводим опросы, почему вы собираетесь в город, раньше на первое место выходило наличие работы, а сейчас – интернет, досуг. И в этом смысле перезагрузка сельских ДК становится дополнительным аргументом для переезда», – добавила она.

Напомним, в своем ежегодном послании глава государства поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.