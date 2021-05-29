|
|
Эрдоган анонсировал начало строительства канала в обход Босфора
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Начало строительства канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, запланировано на конец июня, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что проект повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса.
«Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала «Стамбул». Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», – сказал турецкий лидер, выступая в Стамбуле, передает РИА «Новости».
Как отметил Эрдоган, реализация проекта канал «Стамбул» повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса. «Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула», - добавил он.
Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор. В турецком МИД подчеркивали, что проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё.
Между тем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России.
О строительстве канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган говорил еще в 2011 году, назвав его одним из крупнейших проектов XXI века. Канал должен значительно уменьшить транспортную нагрузку на пролив Босфор. В марте 2020 года он объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Псаки объявила о санкциях США против Белоруссии
|
|
С 3 июня США повторно введут отмененные санкции против белорусских госпредприятий, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, США решили приостановить соглашение с Белоруссией об авиасообщении.
Против девяти предприятий вводятся санкции, которые отменялись «серией генеральных лицензий» минфина США. «США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года», – приводит ее слова ТАСС.
Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах, передает РИА «Новости».
Псаки также сообщила, что США «в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко», которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за «нарушения прав человека и коррупцию», а также «фальсификацию выборов» и инцидент с самолетом Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам хотят запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украине предрекли превращение в страну третьего мира с эскадронами смерти
Украине грозит будущее страны третьего мира – нищета и эскадроны смерти, заявил киевский политолог Андрей Золотарев.
Золотарев осудил политику президента Украины Владимира Зеленского, которая разрушает социальное государство и ведет к деиндустриализации. Эта политика, по мнению политолога, делит граждан на «правильных» и «неправильных», переписывает историю. В результате страна неизбежно скатывается до состояния стран третьего мира как в экономике, так и в политике.
«Со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал UkrLife.
Напомним, Золотарев заявлял, что из-за открытия рынка земли Украина в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала, как когда-то она потеряла промышленный.
Украинский посол потребовал от России репараций
|
|
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений Киева с Москвой. Как передает РИА «Новости», в интервью Berliner Zeitung дипломат заявил, что «Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым». «После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», – сказал дипломат.
По его мнению, Москва также должна «принести извинения» Киеву, что станет отправной точкой на пути к «примирению» государств.
С заявлениями о выплатах репараций регулярно выступают страны Прибалтики и Польша. В прошлом году замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава якобы имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ предложила Яблонскому «не шаромыжничать».
Андрей Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Недавно Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией. Дипломат призывал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. Депутат бундестага Вальдемар Гердт в ответ на слова посла отмечал, что «на самом деле Украина отрабатывает заокеанскую задачу по нагнетанию и дестабилизации отношений между Россией и Германией».
Политик вспомнил ранее сделанные Мельником заявления, отметив, что в Берлине перестали воспринимать их серьезно. «Вообще к проекту «Украина», кроме президента США Джо Байдена, никто серьезно не относится. Да и американскому лидеру приходится воспринимать Киев таким образом лишь из-за политики и личного бизнеса», – указал Гердт.
Среди прочего Мельник выражал свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в столице памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
А на этой неделе посол был одним из немногих берлинских ньюсмейкеров, которые положительно отнеслись к предложению сопредседателя партии «Союз-90» /«зеленые» Роберта Хабека начать поставки немецких оборонительных вооружений для украинской армии. «Путин намерен стереть Украину с карты и уничтожить украинское государство, – сказал посол в интервью агентству Dpa. – Поэтому мы, украинцы, не можем понять сдержанность правительства Германии в том, что касается поставок Украине немецких оборонительных вооружений».
Герд уверен, что Берлину «стоит пересмотреть вопрос поддержки страны, которая пытается возродить то, от чего весь мир и Германия в том числе сильно пострадали».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил решение России принимать авиарейсы в обход Белоруссии
|
|
«Европейские авиакомпании получили разрешение летать в обход Белоруссии, потому что стали подавать соответствующие заявки. Если бы Россия намерено отказывала в приеме рейсов, то авиакомпании не сажали бы пассажиров в самолет», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее несколько европейских авиакомпаний сообщили о том, что получили от России разрешения совершать рейсы в обход Белоруссии.
«То, что сейчас Air France и Lufthansa получили разрешение летать в Россию в обход Белоруссии, означает, что они начали заблаговременно подавать заявки на новый маршрут», – сказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
«Росавиация сообщала, что в связи с большим наплывом запросов на изменение маршрутов время на рассмотрение заявок удлиняется, особенно если меняется точка входа в воздушное пространство России. Это уже вопросы воздушной обороны, требующие дополнительных согласований», – напомнил эксперт.
«Поэтому на первые рейсы в обход Белоруссии европейские авиакомпании не получили разрешения, а на последующие согласовали и получили. Если бы Россия запретила полеты в обход Белоруссии, то европейские авиакомпании не сажали бы пассажиров в самолет. Значит, они надеялись, что получат разрешения быстро и просто, но это невозможно», – подчеркнул Гусаров.
Кроме того, получить постоянное разрешение на полеты в обход Белоруссии можно будет только в том случае, «когда будут возобновлены регулярные полеты между Россией и Францией, Россией и Австрией и так далее». «На сегодняшний день из-за ограничений ЕС регулярных полетов в страны Евросоюза нет. И те полеты, которые осуществляются, являются чартерными, по разовым разрешениям. Соответственно, европейские авиакомпании не имеют права просить постоянные разрешения у Москвы на полеты до тех пор, пока не будут сняты ограничения самим Евросоюзом», – уточнил Гусаров.
Эксперт добавил, что многим европейским авиакомпаниям придется и дальше запрашивать специальные разрешения на выполнение каждого рейса, «точно так же, как делают наши отечественные авиакомпании». «Если любая из стран захочет возобновить регулярное авиасообщение – милости просим! Присылайте дипломатическую ноту, в которой будет говориться о том, что согласно межправительственному соглашению мы готовы возобновить регулярные рейсы с такой-то частотой, по такому-то маршруту», – пояснил Гусаров.
По его словам, такая нота обязательно будет рассмотрена и европейские авиаперевозчики получат разрешение на регулярные полеты в Москву и другие города. «Но покуда этого нет, Москва не может выдать им постоянное разрешение, потому что межправительственные соглашения подразумевают взаимность, то есть такое же разрешение они должны дать, допустим, российскому «Аэрофлоту». Если они не готовы к этому, то пускай получают разовые разрешения», – указал Гусаров.
В субботу стало известно о получении немецкой авиакомпанией Lufthansa разрешения от российской стороны на полеты в Москву и Санкт-Петербург по измененным маршрутам в обход воздушного пространства Белоруссии. «Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре – в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено [авиационными] ведомствами», – сообщил представителя авиакомпании.
Однако представитель австрийской авиакомпании Austrian Airlines заявил РИА «Новости» о заинтересованности в постоянном разрешении РФ на рейсы в Москву с альтернативным маршрутом, а не на каждый день. По его словам, компания уже получила разрешения на субботний рейс в обход Белоруссии, а на воскресный пока нет. Представитель Air France сообщила агентству, что компания возобновила полеты из Парижа в Москву, разрешение от властей РФ получено.
В четверг Austrian Airlines получила первый отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. Ранее по той же причине был отмен рейс Air France из Парижа в Москву. В Кремле заявили, что эти случаи вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России. В пятницу Россия выдала Austrian Airlines разрешение на рейс из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. Евросоюз пообещал запретить белорусским самолетам летать в небе ЕС, а европейским компаниям было рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России изменили порядок выдачи загранпаспортов для некоторых граждан
В России решили изменить правила выдачи заграничных паспортов для тех, кто проживает за рубежом.
Граждане, проживающие за границей, теперь должны будут приехать в Россию для получения документа, передает «Парламентская газета».
Отмечается также, что от уплаты пошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. К этому же относятся случаи кражи паспорта.
Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.
Нововведения вступают в силу с 30 мая.
Ранее в МВД разъяснили порядок выдачи россиянам электронных паспортов.
Названы выгоды России от строительства «Пакистанского потока»
|
|
«Со строительством «Пакистанского потока» Исламабад оттянет на себя ряд поставок газа с других рынков, в том числе европейского, где начнут усиливаться позиции России», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на подписание Россией и Пакистаном соглашения о строительстве «Пакистанского потока».
«Название «Пакистанский поток» выбрано скорее с пиар-точки зрения. Это уже такой бренд – российские газопроводы должны называться потоками. Но в реальности этот проект существенно отличается от предыдущих «потоков» прежде всего тем, что не предполагает поставок российского газа. Россия участвует там даже не силами Газпрома, а других компаний и выступает де-факто как подрядчик», – пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Но говорить о сроках полноценного старта этого проекта пока рано, «сперва стоит дождаться начала строительства, потому что сейчас речь идет о политических и административных договоренностях».
«Для России «Пакистанский поток» выгоден тем, что нам заплатят деньги за его строительство. Во-вторых, он улучшит газификацию самого Пакистана. Чем больше Пакистан будет потреблять газа, тем лучше для России, даже если мы сами не будем поставлять туда топливо. Этот газопровод предполагает строительство приемного СПГ-терминала, а значит, сюда будут оттягиваться другие поставщики, прежде всего Катар, который доминирует в данном регионе. Соответственно, это позволит уменьшить конкуренцию российских компаний с катарскими на европейском и на азиатском рынках СПГ, а на китайском рынке – с нашим трубопроводом «Сила Сибири», – пояснил эксперт.
Что касается поставок российского газа в Пакистан, то это будет возможно благодаря обменным операциям с другими странами. «Просто гнать газ с Ямала или даже с Сахалина не представляется экономически целесообразным. Но такие операции возможны с Катаром, который начнет отдавать газ «Новатэку» в Пакистане, а «Новатэк» будет передавать свой газ Катару в Европе или Азии», – добавил собеседник.
Как пояснил Юшков, речь может идти о так называемых своповых поставках, когда компании обмениваются газом. По такой же схеме Газпром продает газ Великобритании, который она получает по трубопроводу из Норвегии. Таким образом компании не тратят деньги на доставку, но выполняют свои обязательства по контракту. «Газпром отчитывается о том, что он чуть ли не крупнейший поставщик газа в Великобританию, но в реальности российский газ в эту страну физически не доходит. Аналогичные объемы Газпром отдает, как правило, в Голландии или Бельгии, а те отпускают газ по своим контрактам. Своповые операции проводят, если они выгодны обеим компаниям», – рассказал эксперт.
Он также объяснил, почему Пакистан выбрал именно российских подрядчиков, которые пока не умеют строить приемные терминалы СПГ, как и крупнотоннажные заводы-СПГ на десятки млн тонн. «В России только-только появляются новые технологии с «болезнями роста». А вот с газопроводами у нас дело обстоит хорошо еще с советских времен. Мы выпускаем всю номенклатуру труб, сами строим, прокладываем. Я уверен, что российские компании предложили Пакистану хорошую цену, поэтому этот контракт отдали нам», – подытожил Юшков.
Накануне Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север-Юг»). Реализация проекта начнется в ближайшее время, заявило министерство энергетики России. «Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», – заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Межправительственное соглашение по строительству газопровода «Север-Юг» страны подписали в 2015 году. Стоимость газопровода протяженностью 1,1 тыс. километров (пропускная способность – до 12,4 млрд куб. м в год) составит 2-2,5 млрд долларов. Он свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Там должны построить электростанции, работающие на СПГ.
В марте стало известно, что компания «РТ Глобальные ресурсы» (входит в группу «Ростех») прекратит участие в проекте. Как сообщал «Коммерсант», ее заменят на компанию, номинированную компетентным органом российской стороны, которую будет учреждать ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго РФ, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и «Трубная металлургическая компания» бизнесмена Дмитрия Пумпянского.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Космический мусор повредил МКС
Космический мусор пробил в канадском дистанционном манипуляторе на МКС небольшую дырку, сообщило Канадское космическое агентство.
В агентстве сообщили, что «попадание было обнаружено во время обычного осмотра манипулятора Canadarm2 12 мая». ККА и НАСА провели совместную работу для оценки повреждений. Сообщается, что «удар» на «работе манипулятора не сказался», повреждена «маленькая секция на балке манипулятора и теплозащитном покрытии».
Canadarm2 применяют для обслуживания внешней поверхности МКС, замены оборудования, транспортировки грузов и космонавтов, а также ловли космических кораблей для их присоединения к МКС. Управлять Canadarm2 можно как с МКС, так и с Земли, передает РИА «Новости».
Напомним, российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора.
В МИД оценили публикацию о «планах» СССР передать Японии два острова
|
|
Российский МИД отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз якобы был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.
Речь идет о публикации агентства Kyodo, в которой анализировались материалы бывшего архива ЦК КПСС, передает РИА «Новости».
«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», – сказали в министерстве.
Ведомство напомнило, что и советские, и позже российские дипломаты продвигали такую позицию: Южные Курилы стали частью России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ним неоспорим.
Ранее в Японии заявили о планах СССР передать Токио часть Курил.
До этого в японском МИДе заявили, что Токио продолжит «упорные» переговоры с Россией по Южным Курилам и намерена заключить мирный договор на основе своей базовой позиции. В Токио также призвали выработать «солидарный подход» в отношении России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британия поддержала подозрения США о лабораторном происхождении COVID-19
|
|
Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса, сообщают СМИ.
Как пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник, британская разведка провела собственное расследование после появления заявлений о появлении COVID-19 из лаборатории в Китае. Лондон «предоставляет те разведданные, которые у есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные». Британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.
Администрация США заявила, что версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведка США рассматривает две версии – о лабораторном происхождении COVID-19 и о передаче коронавируса человеку от животного, передает РИА «Новости».
Напомним, США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Сына Байдена поймали на лжи о наркотиках
Сын президента США Хантер Байден рассказал, что употреблял крэк с экс-главой Вашингтона Мэрионом Бэрри, сообщают СМИ.
Daily Mail приводит запись беседы. На ней голос, который, как утверждает издание, принадлежит сыну Джо Байдена, заявляет: «Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри». Издание пишет, что Байден-младший употреблял наркотик, когда учился на втором курсе Джорджтаунского университета.
Указывается, что запись 2019 года получена с ноутбука Хантера Байдена, который утверждал, что арест за хранение кокаина еще в подростковом возрасте отпугнул его от наркотиков на время до тех пор, пока он не окончил университет, передает РИА «Новости».
Мэрион Бэрри занял пост мэра Вашингтона в 1978 году, после чего трижды переизбирался. Его репутация пострадала из-за наркотиков, в 1990 году политика приговорили к шести месяцам тюрьмы за их хранение.
В апреле Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году.
Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву
|
|
Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву, сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси – Шарль де Голль.
Источник сообщил, что «самолет авиакомпании Air France вылетел», передает ТАСС.
Последние несколько дней пассажиров французской авиакомпании перевозила российская авиакомпания «Аэрофлот».
Ранее Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу. Полеты были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
Вместе с тем субботний пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии.
«Мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке», – сказал представитель австрийского авиаперевозчика.
В компании уверены, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе.
Ранее в Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.
В пятницу российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.
Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении COVID
|
|
Коронавирус имеет искусственное происхождение, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), отметив, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.
«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», – сказал митрополит в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что это – его частное мнение, а не официальная позиция РПЦ.
Риск для здоровья от прививки, по мнению митрополита Илариона, несопоставим с риском от самой болезни, и многие люди, не перенесшие болезни или не сталкивавшиеся с заболеванием родных и близких, неспособны оценить степень этого риска.
Как отметил митрополит, против вакцин, выступают Telegram-каналы, блогеры. Это, по его словам, массированная кампания пропаганды против вакцин. «И, к сожалению, эта кампания воздействует на умы людей. Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать», – добавил он.
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
Актриса обвинила покойного Табакова в домогательствах
|
|
Бывшая студентка режиссера театра и кино Олега Табакова актриса Елена Антоненко обвинила покойного в сексуальных домогательствах.
По ее словам, еще при поступлении в вуз Табаков предлагал ей обнажить грудь, обещав при этом, что «ничего делать не будет». «Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру», – рассказала Антоненко в интервью «Комсомольской правде».
Как отметила актриса, со стороны Табакова подобные предложения и высказывания были обычным делом. В пример она привела ситуацию с недвусмысленными намеками в адрес ее однокурсницы, которая в отместку актеру стала встречаться с его сыном Антоном Табаковым.
«За это отвергнутый Табаков отчислил талантливую девочку с формулировкой «за профнепригодность», – заявила она.
Между тем вдова Табакова прокомментировала обвинения в адрес покойного мужа, назвав их «бредом». «Я даже не знаю, кто такая Елена Антоненко. Люди с другой планеты. Я даже не обсуждаю», – заявила она в интервью «Пятому каналу».
Ранее актриса Елена Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион», что в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Актриса не стала называть имен, однако в Сети догадались, что речь идет об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году.
Актер и режиссер Владимир Наумов, который снимался вместе с Прокловой и Табаковым в фильме Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» не смог вспомнить актрису на съемочной площадке. При этом, по его словам, скандальную программу с ее участием он смотрел, однако уверен, что она говорит неправду.
Путин и Лукашенко завершили переговоры
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались более пяти часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, «переговоры только что завершились», передает РИА «Новости».
В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера. Лукашенко привез на переговоры с Путиным дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Он заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава «Белавиа» назвал подлостью санкции Запада против компании
Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.
«Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против «Белавиа», которая никаким боком… к данному инциденту», – написал Чергинец на своей странице в Facebook.
Он увидел в шагах западных стран «явно спланированные действия» по закрытию не только их стран для посадки бортов белорусской авиакомпании, но и воздушных коридоров.
«Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не «Белавиа». Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость», – подчеркнул гендиректор.
Он напомнил западным странам, как в период закрытия границ и отмены авиарейсов в рамках борьбы с коронавирусом «Белавиа» вывозила домой застрявших граждан стран, которые вводят теперь против нее ограничения.
«Белавиа» получила тысячи благодарностей от этих людей, и нас это грело и греет. «Белавиа» получила десятки благодарностей, без кавычек, от премьер-министров, министров иностранных дел, послов и так далее», – написал он. Гендиректор заметил, что теперь компания почувствовала эту незабытую «благодарность» на себе. Чергинец заявил, что авиакомпания не будет сокращать свой персонал на 50% на фоне сложившейся ситуации и «прорвется…, останется в небе, будет летать».
Ранее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД