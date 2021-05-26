Президент Владимир Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения, в том числе с искусственным интеллектом, лазерных, гиперзвуковых систем.

«Обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике», – сказал он на совещании ОПК в Сочи, передает РИА «Новости».

Также он добавил, что строительство 20 надводных кораблей должно быть завершено в срок.

«Обращаю внимание: важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства», – сказал глава государства.

По его словам, в первую очередь речь идет о технике для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота.

«Вот мы вчера говорили и по другим видам и родам войск, там достаточно много высокотехнологичных изделий. В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов», – сказал Путин.

Также он попросил отдельно остановиться на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов.

Ранее Путин заявил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска.