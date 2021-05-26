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Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения
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Президент Владимир Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения, в том числе с искусственным интеллектом, лазерных, гиперзвуковых систем.
«Обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике», – сказал он на совещании ОПК в Сочи, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что строительство 20 надводных кораблей должно быть завершено в срок.
«Обращаю внимание: важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства», – сказал глава государства.
По его словам, в первую очередь речь идет о технике для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота.
«Вот мы вчера говорили и по другим видам и родам войск, там достаточно много высокотехнологичных изделий. В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов», – сказал Путин.
Также он попросил отдельно остановиться на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов.
Ранее Путин заявил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска.
Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса
Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн.
«Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн.
Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он.
В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке.
«Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.
«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны – Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды.
Меркель решила спросить Путина о роли России в инциденте с самолетом в Минске
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль Москвы в истории с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича остается неясной, потому она намерена задать соответствующий вопрос президенту России Владимиру Путину.
«Хорошо известно, что между Белоруссией и Россией существуют тесные отношения», – отметила Меркель. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель упомянула тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Тем не менее, по словам канцлера, у участников саммита «не было достоверной информации о роли России», поэтому она намерена задать этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора.
Федеральный канцлер также назвала действия белорусского режима беспрецедентными и неприемлемыми. И выразила обеспокоенность состоянием Романа Протасевича. Опубликованное официальным Минском короткого видео с ним Меркель охарактеризовала «как тревожное и шокирующее». «Это делает наше требование о его освобождении ... только более насущными. И мы будем использовать для этого все доступные нам каналы», – заявила глава германского правительства.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что инцидент с самолетом, по его мнению, вряд ли мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы» и предложил в связи с этим ввести санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа». В Германии также не исключили «причастность» России к посадке Ryanair в Минске. При этом в Париже и в Вашингтоне заявили, что не считают Россию причастной к инциденту.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Дипломат США призвал Россию перед встречей Путина и Байдена освободить заключенных американцев
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Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко.
«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», – написал Макфол в Twitter.
Данную публикацию экс-посол сделал в связи заявлением семьи Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, о том, что тот заразился коронавирусом, так как российская сторона якобы отказалась делать ему прививку.
В ответ ряд пользователей соцсети напомнили Макфолу о россиянах, заключенных в США. «А Ярошенко и Бута Байден не хочет освободить?», – написали многие из них.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя
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Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя.
«Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», – сказал он. Глава государства также отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. «Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – подчеркнул Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также он отметил, что россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса.
«Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», – сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.
Французы о встрече Путина и Байдена: Волк и старый барашек
Читатели французской газеты Le Figaro, обсуждая новость о предстоящем саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сравнили ее со встречей волка и старенького барашка.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что России, по сути, не о чем говорить с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».
«Пока они продолжают вводить санкции, устраивать провокации и окружать Россию со всех сторон; пока Байден оскорбляет Путина, называя его «убийцей», обсуждать с США нечего», – написал пользователь под ником Gentilhomme – Vieille Canaille 84, добавив, что «доверяет гремучей змее больше, чем американцам».
«Бессмысленно на что-то надеяться. А пока вы услышите антироссийские возгласы Байдена за день до встречи», – считает другой читатель. Он призвал «довериться Путину», отметив его справедливость и мудрость.
Комментаторы не обошли стороной и само место предстоящей встречи двух президентов.
«Путин хотел Женеву, Путин получил ее», – сыронизировал Jack Soul.
«А может, это Байден захотел встретиться в Женеве, вспомнив знаковую встречу Горбачева и Рейгана в этом городе?» – задался вопросом machin-choses.
«Путин и Байден – волк и старенький барашек», – подытожил InTheWest.
Ранее американский и канадский эксперты спрогнозировали, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
В Киргизии заявили о заинтересованности Путина ядовитым аконитом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым заинтересовался ядовитым аконитом (иссык-кульским корнем), который в последнее время обсуждается в киргизском обществе из-за его свойств, якобы помогающих победить коронавирус, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
Как отмечает Sputnik Кыргызстан, по словам министра, в понедельник президенты обсуждали этот вопрос в ходе встречи в Сочи.
«Владимир Владимирович спросил сам. Садыр Нургожоевич рассказал, что аконит помогает некоторым больным. Путин заинтересовался, потому что это средство применяется в России при различных заболеваниях», – сказал Бейшеналиев.
Министр отметил, что обсуждает с российскими учеными, которые лечили болезни с помощью аконита, возможность совместного изучения действия иссык-кульского корня против коронавируса. «Это мы обсуждаем с профессорами из России, потому что у нас нет лаборатории. На встрече президентов вопрос изучения не обсуждался. Путин лишь спросил про аконит, потому что история получилась резонансной», – уточнил глава минздрава.
Ранее Жапаров заявил, что врачи страны нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом. Позже глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире решил доказать безопасность использования джунгарского аконита, который якобы излечивает от COVID-19. На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления. Бейшеналиев отметил, что препарат строго запрещено пить в охлажденном виде - это может привести к летальному исходу.
Иссык-кульский корень или аконит джунгарский – травянистое растение из рода борец. Считается крайне ядовитым. В киргизском языке его называют «ядовитый свинец».
Путин подписал закон об упрощении регистрации ИП
Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий государственную регистрацию юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на исключение необходимости нотариального удостоверения доверенности, на основании которой действует представитель заявителя (курьер) при представлении документов на госрегистрацию при создании юридического лица, а также физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно закону, нотариус, заверяющий подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, обязан представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. Также документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
Ранее глава Федеральной налоговой службы заявил, что значительно упростит получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП), чтобы процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого.
Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых – это налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими – 6%.
Лукашенко раскрыл темы переговоров с Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.
«Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Белоруссии и России, как мы будем двигаться дальше», – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.
Он также отметил, что по остальным направлениям он не видит никаких проблем между Минском и Москвой. «По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется.
Лукашенко предложил Байдену и Путину обсудить Белоруссию в Минске
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Минске для того, чтобы обсудить Белоруссию, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси – это смешно», – цитирует БелТА Лукашенко.
Он отметил, что предстоящая встреча президентов России и США бурно обсуждается в СМИ, было заявлено, что среди прочего главы государств хотят обсудить Украину и Белоруссию. «Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден, – Путин-то в теме, – будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали, и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», – белорусский лидер.
По его словам, если Путин и Байден так хотят обсудить Белоруссию, то им лучше сделать это в Минске. При этом Лукашенко высказал уверенность, что его российский коллега с удовольствием приедет в республику.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Американский и канадский эксперты выразили мнение, что по итогам саммита президентов маловероятны какие-либо достижения, встреча пройдет «без мяса».
Постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов считает, что чудес от встречи президентов России и США в Женеве вряд ли стоит ждать.
Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми
Президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, направленный на реализацию ряда инициатив из его послания парламенту.
Закон устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей), передает ТАСС.
Кроме того, с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц.
Напомним, в апреле президент Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в послании.
Постпред России при ЕС усомнился в «чуде» после встречи Путина и Байдена
Чудес от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве вряд ли стоит ждать, считает постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.
Чижов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что эту встречу с нетерпением ждут в Европе, «кто-то с опаской, кто-то с надеждой», однако «каких-то чудес вряд ли стоит (ждать), но определенный стабилизирующий импульс отношениям между Россией и Европой в случае позитивного результата (саммита) может, конечно, принести», передает РИА «Новости».
Он также заявил, комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии, что ЕС «не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательностей своих оценок», передает ТАСС.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Американский и канадский эксперты выразили мнение, что по итогам саммита президентов маловероятны какие-либо достижения, встреча пройдет «без мяса».
Путин освободил часть призывников от обязательной медкомиссии
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, не связанные с состоянием здоровья.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Прежде граждане при призыве на военную службу проходили медицинское освидетельствование для определения их годности к армии, передает РИА «Новости».
Данный закон исключил обязанность пройти медкомиссию для тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья. Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.
В Кремле назвали экономику Белоруссии одной из возможных тем встречи Путина и Лукашенко
В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящей встрече 28 мая проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что обычно президенты «информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран», потому «я не исключаю того, что президент Белоруссии посчитает необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Белоруссии», передает РИА «Новости».
Далее все будет зависеть «от постановки вопроса, как Александр Григорьевич будет ставить вопрос».
Встреча президентов состоится в пятницу, 28 мая, в Сочи, заявлений по итогам не планируется. «У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом», – пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что на встрече может быть затронута ситуация вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.
Напомним, по итогам саммита Евросоюза было объявлено, что белорусским авиакомпаниям могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита России и США
По итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Кремль не ожидает полной перезагрузки в отношениях двух стран и решения всех разногласий, однако призывает не умалять значение саммита, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что по итогам саммита не планируется подписание каких-либо документов.
«После того, как вчера уже было финализировано и формализировано решение о проведении саммита, сейчас, я думаю, в ближайшие дни наступит время для контактов по линии или дипломатических ведомств или администраций [глав двух государств] с тем, чтобы все логистические вопросы и важные вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой, были обсуждены», – добавил пресс-секретарь президента.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Американский и канадский эксперты выразили мнение, что по итогам саммита президентов маловероятны какие-либо достижения, встреча пройдет «без мяса».
Постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов считает, что чудес от встречи президентов России и США в Женеве вряд ли стоит ждать.