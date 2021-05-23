В Кремле объяснили слова Путина о «выбивании зубов» Анонсирована встреча Путина с Лукашенко в Сочи 23 мая 2021, 15:36 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет в Сочи переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко и проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил телеканал «Россия 1». Как сообщается в сюжете телеканала, всю неделю в Сочи президент будет проводить новую серию совещаний с руководством Вооруженных сил. В том числе и такая работа дала очевидные результаты за последние годы. Также на следующей неделе президент проведет совещание по экономическим вопросам, передают «Вести». Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин 24 мая в Сочи обсудит с главой Киргизии Садыром Жапаровым интеграцию на евразийском пространстве и укрепление стабильности на границе с Таджикистаном.

Китайцев восхитили слова Путина о готовности «выбить зубы» 22 мая 2021, 13:53

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В Китае оценили слова президента Владимира Путина о готовности России «выбить зубы» тем, кто захочет оторвать кусок ее территории. Читатели китайской газеты «Гуаньча» выразили выразили мнение, что Поднебесной стоит действовать с противниками таким же образом. По словам одного из комментаторов, Пекин должен поучиться у Москвы действовать «беспощадно», передает РИА «Новости». «Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России», – отметил другой пользователь. «Дерзко! Смело выбейте зубы «американскому псу»!», – написал еще один комментатор. «Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» – вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!», – подытожили читатели. Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета «Победа», заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – добавил он. Ранее читатели немецкого издания Die Welt возмутились тем, что Россия обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» страну «по-братски» с другими государствами. Напомним, в конце июля 2020 года Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму. При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Кроме того, обновленная Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности России и не допускает отчуждения каких-либо территорий. Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести» 20 мая 2021, 20:18

Фото: Олег Богданов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести» за вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г.Барнаулу, г.Каменску-Уральскому, г.Кирову, г.Коломне, г.Комсомольску-на-Амуре, г.Красноярску, г.Магадану, г.Пензе, г.Рыбинску, г.Северодвинску, г.Тюмени, г.Чебоксары», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В четверг Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев позднее уточнил, что к списку будут добавлены также Чебоксары. Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич предложил расширить перечень «Городов трудовой доблести». Он отметил, что в этот список также достоин войти Воронеж. Президент учредил звание «Город трудовой доблести» в прошлом году. Его тогда получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека 22 мая 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил, что считает Россию страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи, главное – проявить свой дар и найти свой путь в жизни, сообщает пресс-служба Кремля. Путин сказал, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание» с видеоприветствием, что «для активного, талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей», говорится в сообщении на сайте Кремля. «Каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», – добавил глава государства. Владимир Путин напомнил, что общество «Знание» было учреждено сразу после Великой Отечественной войны, в 1947 году: «Страна возвращалась тогда к нормальной жизни, восстанавливала разрушенное хозяйство, и везде нужны были молодые, целеустремленные, образованные люди. Общество «Знание» взяло на себя непростую, огромную просветительскую миссию: оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос». «Многие десятилетия оно было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений граждан нашей страны. Именно через доступные программы лекториев общества «Знание» люди в самых отдаленных уголках СССР узнавали об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства», – добавил он. Путин выразил уверенность, в том что «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех направлениях. При этом президент подчеркнул, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий «ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков». «В этой связи принципиально важно, чтобы постоянными участниками программы общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства. Их опыт и личный пример - лучшая мотивация для молодых людей получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы», – добавил Путин. В заключение президент пожелал удачи всем участникам марафона. Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания. В заключительный день марафона в Москве гостей ждет выступление председателя правительства России Михаила Мишустина, президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, помощника президента России, заместителя председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Максима Орешкина. О будущем высшего образования со студентами и школьниками поговорит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, о науке и технологияхв бизнесе расскажет управляющий директор группы компаний «Яндекс». Из студии «Новое знание» в формате открытого диалога со зрителями будет общаться пианист, народный артист России Денис Мацуев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров даст мастер-класс «Мои уроки спорта». Каждый город представляет свое направление просветительской деятельности. Так, Нижний Новгород раскроет зрителям тему индустрии и промышленности: гостям расскажут о прорывных технологиях в области атомной индустрии, новых областях научных знаний в сфере освоения космоса, промышленном дизайне, Big Data и актуальных темах развития экосистем. В Санкт-Петербурге, который представит тему истории и культуры, соберутся для участия в дискуссиях, публичных интервью и лекциях деятели искусства, литературы, моды и театра. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Дария Да Консейсао, основательницы модного бренда USHATAVA Алиса Ушакова и Нино Шаматава, филолог Леонид Клейн и другие спикеры обсудят роль культуры в повседневной жизни, способы восприятия искусства, порассуждают о том, зачем читать книги, если есть Интернет, и как относиться к современной моде. Новосибирск отвечает за направление науки и технологий. Здесь будут говорить о медицине и борьбе с новыми инфекциями, о новых вызовах для фундаментальной науки, дискутировать о том, нужны ли этические границы для исследователей, и обсуждать, сколько лет можно прожить, если заботиться о своем здоровье. Директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев, генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. Ломоносова Александр Веракса и другие приглашенные спикеры будут рады не только представить доклады, но и пообщаться со зрителями. В Сочи тема марафона будет посвящена спорту, причем не только рекордам и достижениям, но и спорту как бизнесу, и воспитанию характера будущих спортсменов, и вопросам дальнейшей карьеры спортсменов после завершения соревновательного этапа жизни. Здесь соберутся звезды самых разных видов спорта и представители бизнеса, связанного со спортом и поддержанием здорового образа жизни, а также спортивные комментаторы и блогеры: чемпионка мира по К-1 Юлия Березикова, вторая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев, генеральный директор «Русской Фитнес Группы», сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников, фитнес-блогер, основательница марафона #Могубезсахара Урсула Ким, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, многократная чемпионка России и Европы по киберспортивной дисциплине Counter-Strike 1.6 Елена MEG Урусова. Федеральный этап трансляции за два дня марафона уже посмотрело более 12 млн человек. Всего за три дня марафона перед зрителями выступят более 150 спикеров, которые будут читать лекции, участвовать в дискуссиях, проводить мастер-классы и отвечать на вопросы. Путин объяснил обострение ситуации с ценами на продукты 21 мая 2021, 13:54

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты, обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции. «Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», – передает ТАСС слова Путина. Он добавил, что Россия признательна партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. Ранее в Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты. В Киеве увязали ситуацию в Донбассе со встречами Путина и учениями «Запад» 21 мая 2021, 01:57 Текст: Антон Антонов

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, с какими событиями в мире связана ситуация в Донбассе. По его словам, «много что решит» встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также «может многое решить или не решить» возможная встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, свою роль могут сыграть смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму. Арестович считает, что «первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом». Он пояснил, что в сентябре близ украинских границ пройдут учения «Запад–2021», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Напомним, Зеленский заявил, что украинские власти намерены предложить провести «через некоторое время» всеукраинский референдум для решения конфликта в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин издал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта 20 мая 2021, 22:18 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству в трехмесячный срок создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, а также разработать план мероприятий к празднику. «Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта и утвердить его состав», — говорится в тексте указа на официальном портале правовой информации. Также правительству совместно с РАН поручено разработать план основных мероприятий по проведению празднования, а органам госвласти рекомендовано принять участие в подготовке к празднику. Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Там он учился в университете Альбертина, был его профессором и почти никогда не покидал город. Написал ставший важнейшим, и в то же время одним из самых трудных для понимания философских трудов — «Критика чистого разума». Идейный вдохновитель философской школы неокантианства. Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов «Критика практического разума», «Критика способности суждения» и других. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге. В Кремле объяснили слова Путина о «выбивании зубов» 23 мая 2021, 14:49

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Елена Мирошниченко

Россия готова дружить со всеми странами, но эта дружба должна быть дружбой, а не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков а эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». «Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», – ответил он на вопрос о том, какие страны имел в виду президент Владимир Путин, когда обещал «выбить зубы» желающим «что-то откусить» от страны. Об этом сообщает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что «мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить». Пресс-секретарь также отметил, что стратегические силы России – самые современные в мире. «Наши самые современные в мире стратегические силы – они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом», – сказал он. В четверг Путин заявил, что «все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил». Также он отметил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. Путин предложил расширить сотрудничество ЕАЭС по свободной торговле 21 мая 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин предложил изучить вопросы о заключении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашений о свободной торговле с Индонезией и Монголией. «Мы выступаем за увеличение числа преференциальных договоров с крупнейшими нашими торговыми партнерами», – сказал Путин, напомнив, что такие документы уже подписаны между ЕАЭС и Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром. «Считаем важным активизировать переговоры по аналогичным документам с Израилем и – вот Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии) предложил с Египтом, мы тоже это поддерживаем. Скорее начать переговорный процесс с нашим крупным партнером – Индией, внимательно изучить вопрос о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле с другой большой страной – Индонезией, с нашим соседом – Монголией», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС. «Мы с вами неоднократно говорили о сопряжении интеграционных процессов в ЕврАзЭс (прежнее название ЕАЭС) с реализуемой Китаем инициативой «Один пояс – один путь». Я согласен с коллегами, шагом к этому стало заключение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР, и нужно, конечно, двигаться дальше, уже этот документ последовательно выполняется», – отметил президент. По его мнению, «тем самым создается хорошая основа для практического осуществления выдвинутой идеи формирования Большого евразийского партнерства в сфере безопасности, экономической и гуманитарной областях». «В целом мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в ЕврАзЭс, и, главное, что оно приносит реальные экономические выгоды, которые ощущает население наших стран», – заявил Путин. В качестве подтверждения президент упомянул рост товарооборота. По его оценке, «это очень хороший признак того, что ЕАЭС действует в правильном направлении, усилия приносят конкретный результат». Глава российского государства обратил внимание и на то, что развивающиеся интеграционные процессы в рамках союза привлекают внимание целого ряда зарубежных государств, «последовательно расширяются и диверсифицируются внешние связи объединения, разработана и успешно применяется гибкая система взаимодействия с государствами, интеграционными структурами и международными организациями». По его словам, «эта система позволяет поддерживать, развивать торгово-экономические связи с партнерами на разных курсах и уровнях, учитывая при этом их настрой и их готовность к выстраиванию интеграционного сотрудничества на основе взаимной выгоды и уважения». Кроме того, Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа. «Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участниц, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки», – сказал он. Путин отметил, все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению зеленых технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере. «Но, конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений», – подчеркнул он, передает РИА «Новости». Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Путин поддержал предложение ЕР о присвоении звания «Город трудовой доблести» 11 городам 20 мая 2021, 16:40 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» присвоить звание «Город трудовой доблести» Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев уточнил, что к списку из 11 городов добавлены также Чебоксары, передает РИА «Новости». «Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку – это касается и присвоения почетных званий», – сказал глава государства в ходе оргкомитета «Победа». С инициативой о присвоении почетного звания к главе государства обратился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, эти города достойны звания не только из-за колоссальной поддержки людей – вклад жителей этих городов подтверждается экспертным заключением Российской академии наук, говорится в сообщении на сайте ЕР. Он также напомнил, что год назад Путин поддержал предложение партии о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести» – в большинстве из них партия вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определила места расположения памятных стел. «В настоящий момент в городах идет процесс их установки», – отметил он и подчеркнул, что кампания по присвоению звания «Город трудовой доблести» побудила людей больше интересоваться историей своих родных городов, в целом историей военного времени, подвигами тех, кто трудился в те годы тылу. Путин, в свою очередь, сообщил, что знает о проработке этого вопроса с общественными организациями и с людьми на местах. «Поэтому так и будем действовать дальше», – подчеркнул президент. Кроме того, в «Единой России» предложили к сентябрю расширить список городов-претендентов на почетное звание. Турчак сообщил, что партия со своей стороны готова провести всю необходимую работу летом для того, чтобы эта инициатива была реализована. «В прошлом году Вашим решением число городов, удостоенных почетного звания, было увеличено с 11-ти до 20-ти. В этом году также люди возлагают большие надежды, что таких городов будет не меньше», – обратился Турчак к президенту. Напомним, в 2020 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу Путина об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Турчак тогда обратился к главе государства с предложением расширить список городов с 11 до 20. Почетное звание получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. Политолог: Путин дал Западу сигнал о готовности России отстоять память о ВОВ 21 мая 2021, 13:44 Заявление президента Владимира Путина на заседании Российского организационного комитета «Победа» является сигналом Западу и оппозиции о том, что Россия готова отстоять истинную память о Великой Отечественной войне, заявил газете ВЗГЛЯД победитель всероссийского «Конкурса политологов», член Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) Илья Гераскин. «Слова президента России – сигнал коллективному Западу и оппозиции о том, что наша страна в эпоху войн памяти готова отстоять истинную память о войне», – заявил Гераскин. По его мнению, «противодействие фальсификации истории в информационном пространстве является первостепенной задачей для России с точки зрения ее национальной безопасности». Политолог уверен, что «использование исторических фейков в политических целях лишь подтверждает двуличие и беспринципность тех политиков, которые строят свою карьеру на народной крови». «Поддержка курса президента по защите исторической памяти внутри страны и за ее пределами – симптом здорового гражданского общества, помнящего великий подвиг великого советского народа», – считает Гераскин. Говоря о мотивах действий оппонентов России, он отметил: «К сожалению, они так и не поняли, что настоящая сила – в правде. Советую так называемым партнерам учить матчасть и смотреть российские фильмы». В четверг президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках исказить историю Великой Отечественной войны. Глава государства выразил уверенность, что такие действия направлены сдерживание России. Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Киргизии в Сочи 21 мая 2021, 14:41 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин 24 мая в Сочи обсудит с главой Киргизии Садыром Жапаровым интеграцию на евразийском пространстве и укрепление стабильности на границе с Таджикистаном, сообщила пресс-служба Кремля. «24 мая в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. Планируется рассмотреть вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества, тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Днем позже глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Президент России Владимир Путин предложил посредничество в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана. 3 мая Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы. Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена 21 мая 2021, 12:28 Текст: Алина Назарова

В Кремле пока не готовы говорить о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава МИД России Сергей Лавров доложил российскому лидеру об итогах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Пока ничего не готовы говорить. Лавров доложил президенту, и президент будет принимать решение», - заявил Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос о перспективах российско-американского саммита. В среду в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Также Лавров ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни». В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Путин: Россия единственная передает технологии по производству вакцин от коронавируса 21 мая 2021, 13:52 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что только Россия передает технологии по производству вакцин от коронавируса и сейчас рассматривает вопрос о производстве в Армении и Киргизии. «Вы знаете, что нам удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса, скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина – «Спутник Лайт», – сказал Путин, отметив при этом, что вакцинация на территории самой России идет активно. При этом президент указал, что «Россия – единственная страна, кто передает технологии по вакцинам», передает РИА «Новости». «Выпуск «Спутника V» успешно локализован, здесь коллеги уже говорили, и в Казахстане, и в Белоруссии. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии», – сообщил президент России, передает ТАСС. Во вторник Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мишустин назвал Путина своим наставником 22 мая 2021, 15:02 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что к президенту Владимиру Путину, которого он считает своим наставником, всегда можно обратиться за советом и поддержкой. Мишустин рассказал на марафоне «Новое знание», что главный наставник для него – это Владимир Путин, с которым «можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит», передает РИА «Новости». Он добавил, что очень серьезно относится к теме наставничества и считает его важной частью работы любого руководителя. По словам премьера, на каждом этапе жизни наставники у него были: например, школьные учителя, которые привили ему любовь к предметам – в частности, учительница математики и литературы. По мнению Мишустина, самое важное – когда между наставником и его учеником возникает доверие, чтобы можно было посоветоваться 24 часа в сутки. «Конечно, в более зрелом возрасте возникает необходимость в этом реже, но знание того, что рядом есть человек, наставник, и что к нему всегда можно обратиться – дорого стоит», – добавил он. Песков не исключил встречи Путина и Маска 21 мая 2021, 11:35 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что встреча главы государства Владимира Путина и американского инженера и предпринимателя Илона Маска может состояться, но пока подготовка к ней не ведется. «Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. На вопрос о том, ведется ли уже какая-либо подготовка такой возможной встречи, представитель Кремля ответил отрицательно. В то же время Песков отметил, что политические вопросы как таковые не обсуждали, в том числе в ходе общения с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском. «Отсутствие политики не помешало взаимной симпатии. И, может быть, это важнее. И, может быть, на этот прочный фундамент взаимной симпатии ученых, технологов, студентов, визионеров... – все это может стать фундаментом для нормализации межгосударственных отношений», - рассказал пресс-секретарь российского лидера, передает РИА «Новости». «Тем более что наши коллеги-дипломаты активно в этом направлении работают. И есть уже определенные наработки за последние дни», – добавил Песков. Ранее Маск, отвечая на вопросы в рамках российского марафона «Новое знание», выступил за усиление диалога между Москвой и Вашингтоном. В феврале Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил его на разговор в социальную сеть ClubHouse. Комментируя это предложение, Песков заявил, что в Кремле надеются в ближайшее время уточнить его детали. Впоследствии журналисты спросили Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал. Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.