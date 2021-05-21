В Киеве произошли столкновения националистов и сторонников Медведчука

Столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука прошли у здания киевского суда, который 21 мая рассматривает апелляцию на решение о домашнем аресте политика.

По данным корреспондента РИА «Новости», несколько десятков человек с флагами националистической партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело) и ряда других националистических организаций устроили митинг у здания суда в Киеве.

Националисты требовали ареста Медведчука, проявляли агрессию в отношении сторонников политика, что привело к драке: участники наносили друг другу удары и бросались бутылками. Столкновения были непродолжительными – вскоре нарушителей порядка остановили силовики, разделив стороны живым щитом.

Здание суда охраняют полицейские и бойцы нацгвардии. Правоохранители пускают на территорию суда только журналистов и участников судебных заседаний, проверяя их документы.

Сам Медведчук заявил, что появление записей якобы его телефонных разговоров с представителями России, ДНР и ЛНР – это провокация в отношении него.

«Комментировать это я не собираюсь, так как считаю это необоснованным и считаю провокацией в отношении меня, которая возникла именно сейчас, а не тогда, когда это было и имело место, когда велись переговоры», – сказал он.

При этом Медведчук напомнил, что был официально уполномочен предыдущей властью на ведение переговоров с представителями ДНР и ЛНР. В частности, по его словам, ему полномочия предоставили в то время исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, позже экс-президент Петр Порошенко, СБУ и контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе, в которой у него был статус спецпредставителя по гуманитарным вопросам.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России, ДНР и ЛНР.

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».

ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.