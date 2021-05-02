Мишустин указал на плодотворное взаимодействие РПЦ и государства Путин поздравил россиян с Пасхой 2 мая 2021, 09:30 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение, сообщила пресс-служба Кремля. «Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – говорится в сообщении. Глава государства отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, а также иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Церковь неустанно продвигает в обществе высокие идеалы и семейные традиции, а также заботится о воспитании подрастающего поколения, делает многое для решения социальных проблем, добавил Путин. «И, конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей», – добавляется в поздравлении. Ранее Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Кремль: Подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается 29 апреля 2021, 15:00

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало», – сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отвечая на вопрос об организации встречи лидеров, передает ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения. «Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем, но президент (РФ) готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям», – подчеркнул Песков. Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной. Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Священнослужитель рассказал, как освятить кулич и яйца дома 1 мая 2021, 16:42 Текст: Ксения Панькова

Если у человека нет возможности посетить храм и отстоять службу, то освятить праздничные яства можно самостоятельно в домашних условиях, сообщил протоиерей Андрей Громов, отметив, что достаточно пропеть пасхальный тропарь и покропить святой водой приготовленные к праздничному столу продукты. Освящение куличей положено проводить в Великую субботу, которая в этом году выпадает на 1 мая, с утра до позднего вечера. Освящать кулич можно и в сам пасхальный день, но лучше это сделать накануне торжества. Громов пояснил, что в храмах чин благословления куличей, пасх и яиц производится с прочтением специальных молитв и пением тропаря Великой субботы, сообщает «Вечерняя Москва». По его словам, тем, кто будет освящать продукты дома, достаточно пропеть пасхальный тропарь и покропить куличик, пасхальные яйца и другие яства, приготовленные к праздничному столу, святой водой. «Сделать это можно с помощью кропила – приспособления для разбрызгивания святой воды во время богослужения – либо рукой. Окуните пальцы в святую воду и крестообразно проведите ими по куличам и остальным продуктам. При этом необходимо проговаривать: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь», – пояснил он. Протоиерей отметил, что этого обряда достаточно, чтобы «Господь благословил праздничную трапезу». Ранее священник объяснил значение ритуальных блюд на Пасху. Как рассказал практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков), крашеные яйца символизируют «начало жизни», есть куличи и творожные пасхи совсем не обязательно, это не имеет никакого значения для спасения души христианина. Путин выразил соболезнования Нетаньяху после трагедии на горе Мерон 30 апреля 2021, 10:51 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, выразив соболезнования в связи с трагедией на горе Мерон, где во время праздника Лаг ба-Омер погибли по меньшей мере 44 человека, сообщила пресс-служба Кремля. «В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», – отметил в телеграмме Путин. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим на горе Мерон. Между тем в пресс-службе посольства России в Израиле сообщили, что не располагают данными о погибших или пострадавших россиянах в результате давки. Генеральное консульство и консульский отдел посольства осуществляют мониторинг ситуации и находятся в контакте с израильской стороной, передает ТАСС. «Информации на данный момент о погибших или пострадавших на горе Мерон среди граждан России нет. Конкретных обращений в генеральное консульство России в Хайфе по северному округу и консульский отдел посольства в Тель-Авиве не поступало», – сказала дипломат. В пятницу в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон близ города Цфат на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, пострадали более 100 человек. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия. Часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки. Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18-го числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в 2021 году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры. Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме 1 мая 2021, 13:55

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Текст: Вера Басилая

Церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 1 мая. В связи с пандемией коронавируса она прошла в Иерусалиме в условиях ограничений. «В субботу на церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году участвовали 2,5 тыс. верующих, что значительно больше, чем в прошлом году, когда в храме в Великую Субботу находилось лишь ограниченное число священнослужителей и церемония проходила за закрытыми дверями», – цитирует РИА «Новости» директора департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев. В этом году православные паломники из-за рубежа в церемонии освящения огня не участвовали, так как границы Израиля с марта прошлого года остаются закрытыми для иностранцев. В самом Храме соблюдались коронавирусные ограничения. В отличие от прошлого года, в церковь Воскресения Христова (Гроба Господня) верующих пустили. Правда, непосредственно в храме святыню получили только местные жители. Израиль начнет принимать иностранных граждан, причем только вакцинированных, лишь с середины мая. Тем не менее Благодатный огонь получили официальные представители других государств. Они же передадут святыню делегациям из своих стран. «Несмотря на то, что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, этом году Израиль разрешил делегациям из 11 стран... получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны – Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан», – заявила директор департамента мировых религий в израильском МИДе Шарон Регев. Благодатный огонь получила и делегация Фонда Андрея Первозванного. Его доставят в Москву спецбортом и привезут на пасхальное патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя. Кроме того, святыню развезут по 15 храмам Москвы. Все желающие могут забрать ее уже в субботу примерно с 20.30. «Мы рады, что в этом году верующие в регионах смогут получить частичку Благодатного огня практически сразу после его доставки в Москву. Надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии», – отметил председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин. В частности, святыню доставят к Пасхе и в ближайшие последующие дни в Сибирь и на Дальний Восток. Среди городов, в которые огонь отправится в первую очередь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь. Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. А в ряд регионов Благодатный огонь доставят регулярными рейсами авиакомпаний. В регионы, располагающиеся близко к Москве, Благодатный огонь доставляется автотранспортом. Информацию о храмах, в которые будет доставлен огонь, и в которых он в течение некоторого времени будет храниться, необходимо уточнять в епархиях Русской православной церкви. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня». Священник объяснил значение ритуальных блюд на Пасху 1 мая 2021, 10:45 Текст: Вера Басилая

Крашеные яйца символизируют «начало жизни», есть куличи и творожные пасхи совсем не обязательно, это не имеет никакого значения для спасения души христианина, заявил практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков). «Дело в том, что все эти ритуальные блюда – творожные пасхи, куличи, крашеные яйца – это же символы, это не то чтобы что-то обязательное… Обязательно в Бога верить, причащаться и исповедоваться, быть крещеным – это вот обязательно (для верующего). А пища – она, как сказано в Писании, не приближает нас к Богу и не отдаляет от него. Это мы едим как символическую пищу», – цитирует РИА «Новости» иеромонаха Феодорита. По его словам, крашеные яйца едят на Пасху, потому что они символизируют «начало жизни», и потому что именно яйцо подарила ученица Христа Мария Магдалина неверующему императору Тиберию, которое затем само в его руках выкрасилось в красный цвет. Иермонах пояснил, что есть куличи и творожные пасхи не обязательно. «Допустим, у православных греков нет куличей – у них есть пасхальный пирог с яйцом… И пасху можно просто купить, творожную массу, если нет возможности ее сделать. Я лично ее делать сам не умею, поэтому мне либо кто-то ее дарит, либо я просто ее покупаю и ем», – заключил священнослужитель. Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации священникам на Пасху. Так, москвичам старше 65 лет следует участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, при этом представители духовенства должны находиться в защитных масках. В РПЦ заявили, что не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху. В Кремле заявили об отсутствии предложений Киева по встрече Путина и Зеленского 30 апреля 2021, 13:59 Текст: Елизавета Булкина

Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему», – передает его слова ТАСС. Он добавил, что Москва «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят». Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя 2 мая 2021, 00:23

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи. На богослужении также присутствует мэр Москвы Сергей Собянин. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя. После крестного хода патриарх совершит пасхальную заутреню и божественную литургию, передает РИА «Новости». Крестный ход вокруг храма начинается около полуночи. Люди выходят из храма, двери закрываются. Обойдя храм, крестный ход возвращается к дверям, заканчивается колокольный звон и возникает минута тишины. Священник начинает пасхальную заутреню, первый раз возглашается «Христос воскресе!», двери открываются, и крестный ход входит в храм. Напомним, в 2020 году президент не посещал праздничную службу. Путин поздравил россиян с Пасхой, отметил, что «праздник проходил в условиях вынужденных ограничений» из-за коронавируса и заверил, что все будет хорошо. В 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан коронавируса. Роспотребнадзор дал рекомендации священникам на Пасху 29 апреля 2021, 20:27

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Москвичам старше 65 лет следует участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, при этом представители духовенства должны находиться в защитных масках, рассказали в Роспотребнадзоре. «Роспотребнадзор рекомендовал лицам старше б5 участвовать в богослужениях в Москве дистанционно или на открытом воздухе, священникам – носить маски», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». В столице большинство храмов примут прихожан с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, то есть прежде всего необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра. На Пасху будут действовать те же требования Роспотребнадзора, что и на Рождество Христово, никаких специальных требований вводить не будут. Тем не менее столичное управление Роспотребнадзора рекомендовало гражданам встретить майские праздники дома и ограничить посещение массовых мероприятий. Как отметили в ведомстве, эпидемиологическая ситуация в Москве остается напряженной, а заболеваемость COVID-19 превышает среднероссийские показатели, в связи москвичам следует помнить «о сохраняющихся высоких рисках распространения» коронавиуруса. Ранее в РПЦ заявили, что не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху. Напомним, в 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса. Путин заявил о планах России расширить экономическую деятельность в Каспийском регионе 30 апреля 2021, 14:39 Текст: Елизавета Булкина

Россия уже реализует масштабные проекты в Каспийском регионе в области энергетики, есть также планы по расширению экономической деятельности, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. «Вы хорошо знаете, насколько у нас большие проекты, скажем, в области энергетики реализуются. Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но и – вот мне представители наших крупных компаний докладывают об этом, правительство – есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин на совещании призвал обсудить весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением интересов России в этом регионе. Ранее Путин встретился с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым, который рассказал главе государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири. Кравчук выступил за встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз 29 апреля 2021, 23:56

Фото: Радио НВ/YouTube

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз, без участия западных партнеров, выразил мнение глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. «Стоит. Зеленскому не нужна постоянно нянька», – приводит ТАСС ответ Кравчука на вопрос о том, стоит ли встречаться Зеленскому с Путиным один на один, без западных партнеров. В то же время глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу сказал, что «позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину, выражена четко и однозначно», и Зеленский может и должен опираться в том числе и на их позицию, но главными должны оставаться интересы Украины. Кравчук выразил уверенность, что встреча президентов Украины и России состоится. «Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она в конце концов состоится», – сказал Кравчук в эфире «Радио НВ». После такого диалога, полагает Кравчук, стороны «пойдут шаг за шагом к урегулированию других отношений». «Какими они будут – это будет в порядке обсуждения», – добавил он. В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало. Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения. Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Чиновникам запретили иметь иностранные гражданство и вид на жительство 1 мая 2021, 00:59 Текст: Антон Антонов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому госслужащим нельзя иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также глава государства подписал закон, в соответствии с которым работники госорганов или органов местного самоуправления должны информировать работодателей об отсутствии гражданства России, наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительства, передает РИА «Новости». Напомним, Госдума приняла законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство в апреле. Нормы касаются, в частности, сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, сотрудников МВД и СК. Эксперт: В России в социальной сфере есть то, чем надо гордиться 1 мая 2021, 09:00 Текст: Андрей Самохин

Государство активно действует в социальной сфере, но необходимо и дальше вводить новые формы поддержки граждан, заявила газете ВЗГЛЯД секретарь по информполитике партии «Справедливая Россия – За Правду» Марина Ким по случаю Дня международной солидарности трудящихся. «В России в социальной сфере есть то, чем надо гордиться. Скажем, как показала пандемия, с точки зрения здравоохранения во многих развитых странах люди защищены слабее, чем в России. Многие мои друзья, живущие в США и Евросоюзе, до сих пор не имеют доступа к вакцине. А в России можно сделать прививку в любом торговом центре или супермаркете совершенно бесплатно. То есть доступ к базовой медицине, к первичному звену в России – на хорошем уровне», – отметила Ким. «Нашей партии приятно, что каждое президентское послание становится все более социальным. На этот раз была максимально социальная повестка. Нас радует, что многие инициативы нашей партии доходят до уровня законопроектов и президентских указов. Партия приветствует меры социальной поддержки, которые последовательно шаг за шагом принимает президент, но мы хотим идти дальше», – сказала политик. Ким указала на новые вызовы в сфере занятости. «В стране идет масштабная цифровизация и в будущем большинство рабочих функций окажутся роботизированы. Но ни в коем случае нельзя проводить цифровизацию за счет интересов простого работника. Нельзя просто так массово увольнять людей, которые сейчас работают на заводах. Это преступно. Государство должно позаботиться о них», – заявила Ким. В целях борьбы с безработицей надо также ввести практику распределения выпускников вузов, возродив советскую систему в модернизированном виде, подчеркнула она, добавив: «У студента должно быть гарантированное рабочее место по окончанию учебы». «Нас, разумеется, радует, что государство последовательно поддерживает институт семьи. Однако многие будущие мамы чувствуют себя незащищенными. Мы ставим женщин в ситуацию, когда они почти автоматически теряют работу в случае беременности. Безусловно, государство должно оказать им помощь. Мы приветствуем то, что сказал президент по этому поводу, но мы предлагаем более глубокие изменения», – указала Ким. – «Например, пора приравнять материнство к профессии со внесением соответствующих изменений в Трудовой кодекс. Пусть мамы или отцы-одиночки получают официальную зарплату до тех пор, пока ребенку не исполнится семь лет». Во вторник на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту, прозвучавшему на прошлой неделе. В послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «День тишины» при многодневном голосовании отменен 30 апреля 2021, 22:34

Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отмене «дня тишины» для предвыборной агитации в случае проведения многодневного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В законе также уточняется, что суд не может отменить решение избиркома о регистрации кандидата или списка кандидатов из-за недостаточных сведений в документах, нарушений при их оформлении, отсутствия «копий каких-либо документов», если избирком не сообщил об этих нарушениях кандидату заранее, передает РИА «Новости». Напомним, согласно закону, если ЦИК примет решение о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации необходимо будет завершить в полночь по местному времени первого дня голосования. Кроме того, в законе говорится, что решение, которое примет комиссия по жалобе об отказе в регистрации кандидата, может быть обжаловано только в суде. Благодатный огонь доставили в Москву 1 мая 2021, 21:32 Текст: Ксения Панькова

Спецборт из Иерусалима с частицей Благодатного огня приземлился в Москве. Святыню привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы. В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им раздал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин – глава российской делегации, забравшей огонь из Израиля, передает РИА «Новости». Первым регионом России, куда доставили частицу Благодатного огня, стал Ставропольский край. Лампаду из Иерусалима привезли спецрейсом, сообщила пресс-служба губернатора региона. «Ставропольский край вновь стал первым регионом России, куда была принесена частица Благодатного огня. Уже восьмой год подряд в предпасхальный вечер лампада из Иерусалима доставляется в краевой центр специальным авиарейсом», – говорится в сообщении. Отмечается, что в ставропольском аэропорту делегацию, доставившую лампаду с Огнем, встретили губернатор Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители епархий и территорий Ставрополья. «Сегодня паломники из разных территорий, регионов прибывают в Ставрополь за Благодатным огнем. И как мы говорим сегодня: Благодатный огонь сошел, значит жизнь продолжается! Значит, благодать будет на нашей земле. Значит, Господь благословит наш край, всех его жителей добром, миром и согласием», – обратился к верующим митрополит Кирилл, слова которого приводятся в сообщении. Он поздравил православных ставропольцев с праздником Пасхи. Зажженные от частицы Благодатного огня лампады доставлены в храмы Ставрополья и других регионов Северного Кавказа, добавили в пресс-службе. Церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 1 мая. В связи с пандемией коронавируса она прошла в Иерусалиме в условиях ограничений. Желающие получить Благодатный огонь паломники устроили давку в Израиле 1 мая 2021, 15:55 Текст: Ксения Панькова

Тысячи паломников, желающих получить Благодатный огонь, устроили давку в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. На кадрах телеканала НТВ видно, что, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, люди устроили серьезную давку в храме. «Это единственное место в мире, где уже можно сказать, что Христос воскрес. Он [огонь] действительно благодатный. По поверью, пока святой огонь не сменит пять рук, он не обжигает», – описывает действие корреспондент телеканала. В субботу Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, церемония проходила в условиях коронавирусных ограничений. В отличие от 2020 года, в церковь верующих пустили. На церемонии схождения Благодатного огня в этом году участвовали 2,5 тыс. верующих, что значительно больше, чем в прошлом году. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».