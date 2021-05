Дочь Немцова рассказала о разводе с мужем спустя пару месяцев после венчания 18 мая 2021, 21:35

Фото: instagram.com/dinanemtsova_/

Текст: Ксения Панькова

Дочь убитого политика Бориса Немцова Дина сообщила о разводе с мужем, за которого она вышла год назад. Причины расставания с супругом она не раскрыла, но отметила, что они останутся в нормальных отношениях. «Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из четырех лет отношений и брака без сомнений. С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу», – написала Немцова в своем Instagram. По словам 19-летний девушки, не впасть в депрессию после расставания с мужем ей помогли занятия в университете, регулярные тренировки и время, которое она проводила вместе со своими родными и близкими. Больше всего Немцова разочаровалась в том, что не смогла оправдать собственные надежды и ожидания, которые искренне возлагала на свой брак. Она также отметила, что стала сильнее после пережитого. «Это абсолютно новая глава. Я уже не тот человек, которым была два месяца назад. Я другая. Я свободнее и сильнее», – добавила Немцова. В марте в Нижнем Новгороде выставили на продажу первый автомобиль политика Бориса Немцова – ВАЗ-2103. Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

Журнал рассказал о подготовке США к нападению на Крым 18 мая 2021, 16:29

Фото: Lcpl. Christian J. Robertson/Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На проведенных США учениях Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Европе отрабатывались маневры для подготовки к возможному конфликту с Россией, пишет издание Business Insider. «Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», – цитирует материал РИА «Новости». По мнению автора, Крым – мощная крепость, она стоит на защите южных рубежей России, прикрывая как сушу, так и воздух. Отработка маневров проводилась также и у экипажей боевых катеров спецназначения ВМС США. Они тренировались действовать в разных водоемах. Один из участников маневров рассказал, что у катеров высокая скрытность и боевая мощь, что позволяет им скрытно доставлять морпехов к российским объектам в Крыму. Учения проводились с участием военных из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии. Их проводили в Румынии и нескольких других странах Восточной Европы. В Риге решили не вешать флаг России на арене ЧМ по хоккею 18 мая 2021, 15:30 Текст: Наталья Ануфриева

Российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщают местные СМИ. В Рижской думе заявили, что запрет на использование флага касается только места проведения турнира – в арене флага России не будет, передает портал Delfi. Однако в посвященном чемпионату мира уличном оформлении Риги ему «выделено место». Самоуправление подчеркнуло, что при украшении города согласовывает свои действия с организаторами ЧМ-2021, поэтому все действия соответствуют правилам. Напомним, чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. 28 апреля 2021 года в Польше во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовской (Польша) со стола убрали российский флаг и табличку с именем россиянки и триколором. В результате россиянка отвлеклась, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию. Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший флаг, заявил, что действовал по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки. В Кремле инцидент назвали досадным. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «российский флаг никому не может мешать». Кличко пригрозил Зеленскому участью Януковича 18 мая 2021, 02:58

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать его. Кличко, комментируя обыски на коммунальных и коммерческих предприятиях украинской столицы, назвал их попыткой «облить грязью» руководство города. Он отметил, что «проверки и обыски» проводят в основном «по тем материалам, которые передала» сама администрация Киева в связи с обнаруженными ею нарушениями. «Так чем занимались правоохранительные органы? По некоторым делам город передал материалы еще два года назад», – приводит его слова РЕН ТВ. Кличко назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году. «Помните, где он сейчас?» – заявил Кличко. Напомним, Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов. Эксперты рассказали о причинах конфликта между Зеленским и Кличко 18 мая 2021, 13:50

Фото: Lewis Joly/AP/Pavlo Gonchar/ZUMA/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Активная политическая деятельность Кличко вызвала повышенный интерес у власти, по сути он начал свою президентскую кампанию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Бондаренко, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть участь Виктора Януковича. «Виталий Кличко, по сути, начал свою президентскую кампанию. Он уже создал команду, которая работает над его имиджем. Соответственно, власть решила спросить у него, что он сделал для Киева, прежде чем идти в президенты», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. «Появились вопросы к наиболее болезненным для Кличко точкам – это дороги, а в Киеве ужасные дороги, и жилищный фонд, – добавил эксперт. – Поэтому на прошлой неделе начались обыски в компании «Киевавтодор» и выемка документов у чиновников, ответственных за распределение квартир». Политолог обратил внимание и на обыски у политика и бизнесмена Артура Палатного, «которого считают кошельком Кличко». «К нему давно были вопросы, так как его подозревали в не совсем законных видах бизнеса, – пояснил собеседник. – Ну и показателен обыск у соседей Кличко. Он это принял на свой счет и расценил как элемент запугивания. Думаю, что в данной ситуации первооснова событий – это именно политическая деятельность Кличко, которая и вызвала повышенный интерес у власти». Бондаренко напомнил о том, как в подобной ситуации в начале 2010-х годов оказался мэр Киева Леонид Черновецкий. «Он был вынужден капитулировать, то есть уйти в отставку. Чтобы идти в большую политику, очевидно, что мэрам городов нужно иметь безупречную репутацию и оставить за собой безукоризненное хозяйство в столице. Кличко пока похвастаться этим не может», – заключил собеседник. В то же время украинский политолог Михаил Погребинский назвал происходящее «борьбой за бюджетные потоки». «Кличко не верит, что представители силовых структур приходили не к нему, а к его соседям. Я тоже в это не верю. Похоже, что его пугают», – предполагает эксперт. «Мэр Киева окружен сетью людей, которые работают «за себя и за того парня». Это не нравится окружению главы государства Владимира Зеленского. Они хотели бы сами рулить этими вопросами. Поэтому они пытаются избавиться от Кличко, например, оказав давление так, чтобы он сам ушел со своей должности», – пояснил Погребинский. «Но Кличко – упорный парень, – отметил политолог, – не думаю, что он сам уйдет. Хотя, возможно, его удастся приструнить настолько, что он откажется от каких-то своих людей и согласится на то, что на определенные городские бюджетные потоки сядут люди Зеленского». Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, которые ломились в дверь его квартиры. «Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 я был уже в спортзале, дверь (в квартиру) была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», – добавил он. Ранее пресс-служба киевской прокуратуры также сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету. Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году. Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии назвали развалившую СССР песню 18 мая 2021, 17:06

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В Германии решили, что в распаде СССР ключевую роль сыграла западная поп-культура, коммунистическое государство развалила песня, которую сочинили в ЦРУ, пишет немецкий интернет-портал T-Online. Авторы статьи считают, что СССР «погубила вовсе не плановая экономика, а одна немецкая песня». В статье упоминается Московский международный фестиваль мира, который состоялся в 1989 году. На фестивале, который проходил 12-13 августа на стадионе «Лужники» в Москве, выступили такие рок-исполнители, как Mötley Crüe, Оззи Осборн и Scorpions. Автор статьи уверен, что именно песня Scorpions «Wind of Change» подтолкнула СССР к распаду. Об этом сообщает «Московский комсомолец». По мнению журналиста, мелодия была настолько запоминающаяся, что композиция распространилась, «как огонь по тайге». «Люди поняли, что жить можно лучше. Они хотели этих перемен. А вскоре распался СССР», – пишет автор статьи. Он также уточняет, что после распада СССР один из сотрудников ЦРУ рассказал ему, что лично передал текст песни лидеру немецкой рок-группы Клаусу Майне. Песню якобы сочинил отдел «боевой поэзии». Ранее сообщалось, что треть россиян уже затрудняется назвать причины распада Советского Союза. Но опрашиваемые были практически единодушны, когда их спросили о том, кто из политиков несет персональную ответственность за крах СССР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась почему же распался Советский Союз и хотят ли россияне его восстановления. Напомним, первого президента СССР Михаила Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта 17 мая 2021, 23:57

Фото: кадр Vesti.ua

Текст: Антон Антонов

После отказа в вылете в Стамбул жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта, сообщают СМИ. Как пояснила с использованием нецензурной лексики женщина, они «не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства гребаного». При этом, по ее словам, «два раза покупали новые билеты». «Украина, спасибо и иди-ка ты в ж***», – заявили ее дети на камеру. Мать с детьми выкинули на землю паспорта граждан Украины. Конкретной причины отказа в вылете названо не было, пишут Vesti.ua. Отметим, что женщина закрыла свой аккаунт в Instagram (адрес страницы указан на опубликованном Vesti.ua видео). Напомним, тема с привлекательностью украинского паспорта стала острой для киевских властей после решения президента России Владимира Путина упростить получение российского гражданства для украинцев. В Морской коллегии назвали необходимое России число авианосцев 18 мая 2021, 07:26

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца, ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов. «В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ (государственной программы вооружения на 2024–2033 годы – прим. ВЗГЛЯД) необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля – головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. По его словам, Россия располагает многими необходимыми для создания такого крупного корабля технологиями, а какие-то потребуется доработать. «Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе системы взлета и посадки летательных аппаратов. Кроме того, мы должны создать перспективный палубный корабельный истребитель, способный нести необходимое количество вооружения», – рассказал Поспелов. В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет. По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов. При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов. Он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тыс. тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками. Напомним, сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет. Пушков назвал невероятной новую версию взрывов в Чехии 18 мая 2021, 08:28 Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков усомнился в правдивости новых подробностей расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице. «В Праге возникают все более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Все это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему – не в политике, а в плохом театре», – написал Пушков в Twitter. Ранее чешские СМИ со ссылкой на следствие по взрывам военных складов во Врбетице сообщили, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик-младший якобы мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в причастности к инциденту. Тем временем министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. Между тем, президент страны Милош Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта 18 мая 2021, 04:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом России «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости». Наименование объекта не указывается. В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация подписали контракт на седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года Росатом сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС. 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. Иностранные журналисты впервые увидели российский «Арктический трилистник» 18 мая 2021, 02:29

Фото: Телеканал Звезда/Youtube

Текст: Антон Антонов

Российскую военную базу в Арктике «Арктический трилистник» впервые показали 30 иностранным журналистам, сообщают информационные агентства. Административно-жилой комплекс базы смогли посетить журналисты из Великобритании, Германии, Испании, Китая, США, Франции и Японии, представляющие Би-би-си, Associated Press, Agence France-Presse, CNN, ABC, New York Times, NHK, Television Espanola, ZDF, CCTV и китайский телеканал Phoenix, передает ТАСС. Начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин рассказал им, что «Арктический трилистник» – это «единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты». Площадь – 14 тыс. кв. м. Как отметил Чуркин, «автономность комплекса позволяет обеспечить достаточно комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей группе военнослужащих до 150 человек в течение полутора лет». При этом база «не наносит никакого ущерба окружающей среде», от нее почти «нет теплового излучения». «Арктический трилистник», как подчеркнул Чуркин, «максимально экологичен и работает по замкнутому циклу, за исключением, наверное, продуктов горения, которые также проходят фильтрацию перед выбросом в атмосферу». Он сравнил базу с «космической станцией с той лишь разницей, что находится она не на околоземной орбите, а в арктической пустыне». Это второй уникальный жилой комплекс замкнутого цикла, возведенный в интересах Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Первым – на 75-м градусе северной широты – был построен «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова. Иностранные журналисты смогли увидеть места проживания, сауну, столовую, спортзал, медицинские кабинеты, РЛС и позиции береговых комплексов «Бастион». Также для них провели показательную тренировку расчетов комплексов «Бастион». В 2020 году на Земле Франца-Иосифа было завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Северная Македония объявила о высылке российского дипломата 18 мая 2021, 14:48

Фото: Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Власти Северной Македонии приняли решение о высылке из страны российского дипломата, передает агентство Bloomberg. «Северная Македония высылает российского дипломата», – сообщает агентство, передает РИА «Новости». Подробности не приводятся. Британские военные подрались с местными жителями из-за женщины в Эстонии 18 мая 2021, 06:57 Текст: Антон Антонов

В эстонском городке Тапа произошла драка между британскими военными и местными жителями, сообщают СМИ. Около 1,2 тыс. военнослужащих стран НАТО дислоцированы в военном городке Тапа с 2017 года. Глава патрульной службы Тауно Лемпу рассказал, что между двумя компаниями, в одну из которых входили британские солдаты, «возникло недопонимание». Военные «разговаривали с одной женщиной, что было неприемлемо для местных мужчин». К моменту появления полиции у «сторон не было претензий друг к другу, и ситуация уже успокоилась». «На тот момент никто не указал, чтобы кто-то пострадал в драке, вызванной недоразумением», – сказал он. Представитель батальона НАТО подтвердил инцидент с участием британских военных, идет расследование. В НАТО заявили, что «сейчас было бы неуместно комментировать детали того, что произошло», передает РИА «Новости» со ссылкой на Virumaa Teataja. Напомним, это не первый скандальный инцидент связанный с присутствием военных стран НАТО в Прибалтике. Так, пьяные британские офицеры и чешские военнослужащие НАТО устраивали драки с полицией. Американские военные в Латвии справили нужду на главный монумент страны – памятник Свободы. МИД: Ни о какой перезагрузке отношений с США не может идти и речи 18 мая 2021, 12:10

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Речи о новой перезагрузке отношений с США не идет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в свете предстоящих контактов между российскими и американскими официальными лицами. Рябков заявил в интервью РБК, что «у нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США, и разумеется, что ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи», потому «если что-то в содержании американской политики на российском направлении начнет меняться в лучшую сторону, тогда мы можем задуматься об отмене ограничений». При этом, по его словам, в Москве видят много сигналов из Вашингтона и слышат правильные слова – о том, как важна предсказуемость и стабильность в отношениях, необходимость выстраивать прагматический диалог. «Все это совпадает с нашим подходом», – добавил дипломат. Рябков также отметил, что Москва не стремится к тому, чтобы делать список недружественных стран безразмерным, однако расширяться еще он может. «Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства – это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», – добавил он, отметив, что не знает, насколько это важно для Вашингтона, однако пока США не просили исключить их из этого списка. «Так или иначе, критериями исключения из этого перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги», – пояснил Рябков. Вместе с тем Россия готова отменить ограничения в работе загранучреждений США, но только строго на взаимной основе: «Если американцы готовы нормализовать функционирование наших загранучреждений в США – за нами не заржавеет. Однако пока таких признаков нет». По его словам, решение США о резком ограничении выдачи неиммиграционных виз и в целом о сокращении объема оказываемых ими госуслуг – это именно американское решение, и «ничто не мешало американской стороне от него воздержаться». «Я не берусь давать американской стороне какие-то советы, но просто подчеркиваю – вопреки всем попыткам Вашингтона оказать на наши загранучреждения массированное давление, мы продолжаем, насколько это возможно, работать, не снижая уровень оказания консульских услуг. Мы намерены это делать и дальше», – отметил замглавы МИД России. При этом он указал, что пока Москва не видит в шагах Вашингтона «ничего, кроме демонстративных мер». «В США не озабочены вопросом, как сделать так, чтобы людям было удобно пользоваться услугами и здесь, и там», – заключил он. Ранее Рябков заявил, что Москва надеется на готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях. Земан извинился перед Вучичем за бомбардировки Югославии 18 мая 2021, 14:55 Текст: Ксения Панькова

Чешский президент Милош Земан во время встречи с прибывшим в Прагу с визитом президентом Сербии Александром Вучичем публично извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году и попросил прощения у сербского народа, сообщил пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек. «Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александра Вучича лично публично извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году», – цитирует РИА «Новости» Овчачека. Чехия вступила в состав НАТО за несколько дней до начала бомбардировок Югославии в 1999 году. Земан в то время возглавлял правительство Чехии. Авиаудары НАТО по Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии. Адмирал указал на ключевые проблемы строительства новых авианосцев 18 мая 2021, 13:32

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Имея на вооружении лишь авианосцы, нельзя достичь превосходства на море, для этого нужно комплексно развивать авианосные ударные группы», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя идею включения в новую госпрограмму вооружения строительства трех авианосцев ВМФ. «Способность осуществлять морские операции и боевые действия на море во взаимодействии с авиацией – это самый эффективный способ обеспечения своего лидерства на море и в воздухе. Поэтому я приветствую возможное строительство авианосцев и считаю эту задачу перспективной для государства», – считает бывший главком Черноморского флота адмирал Владимир Комоедов. Он также добавил, что не стоит недооценивать эти корабли с точки зрения обеспечения обороны. «Средняя глубина обороны у авианосца достигает 1500 км, а дальность пусковых ракет примерно 500 км. Это означает, что авианосцы просто незаменимы на море», – пояснил адмирал. В то же время собеседник указал на серьезную проблему базирования кораблей подобного плана. «Можно сказать, что географически нам не слишком повезло. У тех же американцев есть открытый выход в Тихий и Атлантический океаны. Ни одна страна так «высоко» не загоняла авианосцы, как мы загнали свой пока единственный тяжелый корабль подобного типа «Адмирал Кузнецов». А все потому, что единственный свободный и прямой выход в океан – это Камчатка, все остальные территории находятся под контролем других стран. Нам больше просто негде базировать авианосцы. Поэтому вопрос с базированием сразу трех авианосцев очень сложный. Так просто его не разрешить», – рассказал Комоедов. При этом обеспечение лидерства на море не ограничивается одними лишь авианосцами. «Тут нужны авианосные ударные группы (АУГ), в которые входят надводные и охранные корабли, отряды оперативного прикрытия, подводные лодки и дальняя авиация. То есть нужен целый комплекс средств. Один авианосец – в море не воин», – отметил адмирал. В связи с этим Комоедов привел в пример американские АУГ. «Там просто огромное количество боевых формирований – авианосец, подводные лодки, авиационная поисково-ударная группа с противолодочными авианосцами или вертолетоносцами, а также корабли охранения, дальние и разведывательные самолеты. Все это взаимосвязано и, помимо строительства авианосцев, нам необходимо комплексно укреплять и развивать авианосные ударные группы. Но я очень рад, что в России задумались о строительстве дополнительного числа авианосцев», – заключил Комоедов. Ранее стало известно, что Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца. Предполагается, что ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов. В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет. По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов. При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов. В то же время вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на то, что России необходимо «создать систему базирования авианосцев, что также потребует колоссальных затрат». «Если такую задачу удастся реализовать, это станет шагом вперед в развитии российской военно-промышленной отрасли», – добавил вице-адмирал. Напомним, ранее сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД