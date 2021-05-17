Израиль поразил 35 военных объектов и 15 км тоннелей в секторе Газа

Израильские истребители нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров системы туннелей», – говорится в заявлении военных, передает ТАСС.

Тем временем Военно-воздушные силы Израиля сообщили, что нанесли удары по девяти домам в секторе Газа, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС. «За последние несколько часов истребители и авиация ВВС США нанесли удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам... ХАМАС в секторе Газа», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Были атакованы дом командира батальона Бейт-Ханун, командира роты Бейт-Ханун, командира одной из рот в Газе и командира роты Аш-Шати. ВВС утверждают, что некоторые дома использовались для хранения оружия.

В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.