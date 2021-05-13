Российской системой дистанционного электронного голосования заинтересовались в Европе

Осенние выборы в Госдуму-2021 и голосование в регионах пройдут на базе заметно обновленной избирательной системы. Благодаря внедрению новых технологий, процедура волеизъявления стала более удобной и доступной, но при этом - еще более надежной и защищенной. Причем, интерес к российской системе дистанционного электронного голосования проявили даже представители ОБСЕ.

«За последние пять лет «интерфейс» российской избирательной системы стал более дружелюбным к пользователям. Если еще недавно главным при организации выборов был вопрос о том, как обеспечить безопасность голосования, то теперь важным стали удобство и простота волеизъявления», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. В четверг политолог выступил в роли модератора круглого стола на тему «Выборы для людей: новое качество избирательной системы», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

«С одной стороны, выборы – это акт гражданского волеизъявления, если хотите – гражданский долг. С другой стороны – это государственная услуга», – заметил Данилин. Судя по докладу, который эксперт представил на круглом столе, к избирательному циклу 2021 года, эта госуслуга заметно обновилась и осовременилась. С одной стороны, удобнее становится работать кандидатам – в нескольких регионах запущен пилотный проект по электронному сбору подписей через портал госуслуг, отметил Данилин.

С другой стороны, у избирателей появились новые возможности для того, как им исполнить гражданский долг. Данилин упомянул систему «Мобильный избиратель», и в целом – удаленное электронное голосование, которое постепенно входит в практику.

«То, что избиратели получают возможность через портал госуслуг проголосовать, не выходя из дома –

это новая и перспективная форма, которая не имеет аналогов в мире», –

отметил участник круглого стола, член Центризбиркома Антон Лопатин. «У нас в ЦИК сегодня был представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, и он серьезно заинтересовался этой технологией. С его точки зрения, такая новая форма голосования, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, представляет серьезный интерес», – рассказал Лопатин.

Дело не только в технологических инновациях, но и в общих переменах в организации выборов, добавил Данилин. Так, отметил он, серьезно упростила ситуацию отмена «ценза прописки». Если раньше гражданам приходилось тратить время и силы на оформление открепительного удостоверения, то теперь проголосовать на федеральных выборах можно в любой точке страны, напомнил Данилин.

В целом, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований, можно говорить о том, что выборы становятся услугой одновременно доступной (благодаря устранению препятствий для голосования) и безопасной, благодаря технологиям защиты процедуры голосования и подсчета бюллетеней.

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«В этом смысле нельзя не упомянуть недавно введенную систему QR-кодов, которой защищены протоколы, растущее число КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней), надежное электронное голосование на основании технологии блокчейн, которое на выборах в Госдуму будет внедрено уже в шести регионах страны, видеонаблюдение за хранением сейф-пакетов», – перечислил председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод, член президентского Совета по правам человека.

«Все эти технологические инновации привели к повышению удобства и доступности для избирателей и сделали процедуру выборов прозрачной и защищенной», – делает вывод Брод.

Свою роль в этом смысле сыграл и человеческий фактор, добавил федеральный координатор НОМ Алексей Песков. Он напомнил о том, что на выборах последних лет заметно выросло число наблюдателей, присутствующих на участках – в среднем за ходом волеизъявления на примерно на 100 тысячах участков следят по четыре-пять человек. «Благодаря соглашению Центризбиркома и Общественной палаты удалось создать подготовленный корпус независимых наблюдателей. Они четко и профессионально ведут контроль за процедурой и постоянно продолжают обучаться этому», – отметил Песков. В частности, добавил координатор НОМ, в ближайшее время потребуется обучить корпус наблюдателей работе во время электронного дистанционного голосования.

«Есть необходимость дополнять систему подготовки юридическим экспресс-курсом – так, чтобы наблюдатели, как и избиратели, знали свои права и не было конфликтов между ними и членами избирательных комиссий», – полагает Песков.

«Новая форма электронного дистанционного головсования влечет за собой специальные требования прежде всего к наблюдению, – согласился член ЦИК Лопатин. – Инновации влекут за собой специальные знания и требования. Поэтому мы активно взаимодействуем и с общественными организациями, и с ОП. Сделаем все возможное, чтобы выборы прошли открыто, легитимно, главное справедливо и, надеюсь, общественники нам в этих вопросах помогут».

«Путь, который выбрал ЦИК и местные избиркомы – поэтапное внедрение системы электронного голосования и ее апробирование на практике, он не всегда гладкий, не всегда проходит без нареканий, без сбоев, но именно он самый верный», – поделился мнением Олег Артамонов – генсек Партии прямой демократии (ППД), одной из новых политических сил, появившихся в 2020 году. В своей программе ППД делает акцент на развитие новых форм народного волеизъявления. «На электронное голосование вообще надо смотреть шире, – считает политик. – Ведь это не только упрощение допуска избирателя к крупным общероссийским выборам. Это радикальное снижение сложности и стоимости проведения общероссийских голосований». Артамонов считает, что благодаря внедрению цифрового голосования в привычную практику войдут плебисциты по разного рода вопросам.

Но это пока вопрос гипотетический, во всяком случае – вопрос будущего, отметили участники круглого стола. Сейчас же на повестке выборы в Госдуму-2021 и избирательные кампании в регионах. Недавно в рамках подготовки к выборам была начата «общероссийская тренировка» – масштабное тестирование электронной системы голосования, рассказал Лопатин. «Проверяем и дорабатываем надежность системы», – указал член ЦИК. По его словам, на тестирования записалось более 2,3 млн избирателей, из которых более около 1 млн уже проголосовали. Как рассказал Лопатин, в Центризбиркоме отметили, что большинство участников «общероссийской тренировки» довольны новой формой голосования и хотели бы опробовать ее уже на практике, вне тренировки.

В целом, россияне заметили и позитивно оценили все эти нововведения – об этом свидетельствуют соцопросы, в свою очередь отметил Данилин. «В частности, более 80% считают, что ЦИК хорошо информирует избирателей о выборах. Деятельность главы Центризбиркома Эллы Памфиловой также встречает одобрение», – указал политолог.

«Повышение доверия к системе выборов стало возможным благодаря изменению философии избирательной системы России, – сделал вывод Данилин. – Чем дальше, тем больше эта система принимает во внимание нужды и запросы избирателя».