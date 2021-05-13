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Путин поздравил РКС с 75-летием
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Президент Владимир Путин поздравил коллектив холдинга «Российские космические системы» (РКС) с 75-летним юбилеем, отметив достижения нескольких поколений ученых, конструкторов и инженеров, следует из текста телеграммы.
«История вашего предприятия неразрывно связана с выдающимися достижениями и трудовыми победами нескольких поколений ученых, конструкторов, инженеров, специалистов, рабочих. Эти талантливые, преданные интересам Родины профессионалы стояли у истоков создания отечественного космического приборостроения, закладывали и развивали славные традиции отрасли», – передает ТАСС текст телеграммы.
По словам президента, нынешний коллектив холдинга дорожит наследием предшественников и при этом смело внедряет современные технологии и решает ответственные задачи. «Уверен, так будет и впредь», - добавил глава государства, пожелав коллективу воплощения в жизнь намеченных планов.
Холдинг «Российские космические системы» в 2021 году отмечает 75-летний юбилей. Отсчет своей истории РКС ведет со дня основания Научно-исследовательского института 885, который был создан постановлением Совета министров СССР № 1017-419 от 13 мая 1946 года. Это событие положило начало становлению и развитию космического приборостроения России. За годы развития РКС принимал участие во всех ключевых отечественных космических проектах и программах.
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия по факту нападения на школу в Казани
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Российские власти проанализируют эффективность существующих мер и проработают ужесточение правил оборота гражданского оружия в связи с ситуацией в школе в Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Путин во вторник поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. Они обсудили ситуацию в школе в Казани, где была стрельба. Также Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях трагедии, передает РИА «Новости».
«Разумеется, это будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер», – сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле смысл в комплексных мерах, пересмотре мер безопасности в школах после ситуации в Казани.
Кроме того, президент поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. «Отдельное поручение было дано (главе Росгвардии Виктору Золотову) с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», – сказал представитель Кремля.
«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», – уточнил Песков.
Он уточнил, что Путин поручил правительству оказать помощь пострадавшим, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову – вылететь в Казань на самолете МЧС с медиками и психологами.
Песков добавил, что «президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка». Он отметил, что «Путин желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения».
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже ряд источников сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
«Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Лавров и Блинкен также обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
«Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая. Лавров и Блинкен договорились провести «на полях» этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня», – добавили в МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Ранее Байден говорил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от COVID-19
Президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.
«Как раз 9 (мая) взяли анализы (на антитела), и результат позитивный», – сообщил глава государства, передает ТАСС.
По его словам, «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности». «Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», – отметил Путин.
Также президент заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования.
Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером.
Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США.
Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Ранее Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отмечал, что ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Песков объяснил внесение в Госдуму законопроекта о денонсации ДОН
Соединенные Штаты де-факто продолжают получать информацию, которой обмениваются страны в рамках Договора по открытому небу, а Россия нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя внесение главой государства в Госдуму законопроекта о денонсации договора.
«Основные положения российской аргументации неоднократно излагались самим президентом. Делом в том, что это вся система, которая зиждется на системе обмена, обмене этой информацией. И если США вышли из этого договора, то США тем не менее пользуются системой обмена информации в рамках Североатлантического Альянса… То есть де-факто США продолжат получать эту же информацию, но в рамках этого альянса Россия не будет получать этой информации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Во вторник утром президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Байден заявил о готовности встретиться с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Лавров заявил о попытках США сузить повестку встречи Путина и Байдена
Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.
«Диалог, конечно же, необходим. Особенно в условиях, когда Вашингтон последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями, остался только договор об СНВ-3», - заявил Лавров, передает РИА «Новости».
«Мы обозначили нашим американским коллегам целесообразность определиться с повесткой дня... Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние», – отметил министр.
Он напомнил, что российские предложения были переданы еще в последний год администрации Дональда Трапа и были подтверждены, «когда в Белом доме сменился хозяин». «Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», – добавил Лавров.
Он также заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «Что касается… вопроса о перспективах созыва российско-американского саммита в соответствии с тем предложением, которое президент Байден сделал в разговоре с президентом Путиным, мы к этому отнеслись позитивно», – сказал Лавров.
Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Путин на немецком языке обсудил с главой Международной федерации хоккея ЧМ в Петербурге
Президент России Владимир Путин в Сочи обсудил с президентом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем подготовку к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Беседа велась на немецком языке.
Встреча прошла в резиденции российского лидера «Бочаров Ручей», Путин поблагодарил Фазеля за визит.
«Мы обсудим чемпионат мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами и чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Мы готовимся», – передает слова президента ТАСС.
Фазель намерен в понедельник принять участие в финале Ночной хоккейной лиги. По его словам, для участия в этом мероприятии предварительно провел некоторое время на карантине. «Да, конечно, сегодня финал Ночной хоккейной лиги. Спасибо за приглашение. Я встретил старых друзей в отеле: Фетисов, Буре, Мышкин, Каменский –все там были, на карантине. Такие теперь времена, но это было очень весело», – сказал он.
В Сочи проходит финальный этап X всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в понедельник пройдет традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.
Ранее Фазель заявил, что Международная федерация хоккея планирует провести чемпионат мира 2023 года в России, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства.
Путин заслушал доклад Мурашко о помощи раненным при стрельбе в Казани
Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о помощи пострадавшим при стрельбе в школе в Казани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Министр здравоохранения Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в Казани
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи со стрельбой в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Позднее количество пострадавших увеличилось до 23.
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин вышел на лед под традиционным для него номером 11 в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и легенд отечественного хоккея. Лига призвана способствовать развитию массового хоккея в стране. В рамках лиги организовываются всероссийские любительские соревнования, передает ТАСС.
Перед началом игры Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени призеру олимпийских игр, финалисту Кубка Стенли, хоккеисту Павлу Буре.
«У нас есть еще один награжденный – не только за выдающиеся достижения в большом спорте, мировом спорте, но и за внимание и развитие любительского спорта. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден Павел Буре. Поздравляю!» – сказал глава государства.
Также президент вручил приз «За верность любительскому хоккею» представителю Ночной хоккейной лиги, региональному представителю Рязанской области хоккеисту-любителю Олегу Смирнову.
Путин поздравил хоккеистов и болельщиков с 10-летием Ночной хоккейной лиги. «Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, болельщики, я всех вас поздравляю с замечательным юбилеем – 10-летием Ночной хоккейной лиги», – передает слова президента РИА «Новости».
«Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче, интереснее, красивее, содержательнее, вы ещё подаёте замечательный пример миллионам других людей, продляете себе жизнь, делаете жизнь более качественной, содержательной. Спасибо вам за это большое», – продолжил он.
Путин выразил благодарность играющим в матче звездам российского и мирового хоккея за их участие в этой «масштабной работе, рассчитанной на всю страну, на многомиллионную аудиторию».
Он также попросил поприветствовать гостя – президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля. «Спасибо ему большое за то, что он не только развивает профессиональный спорт, но и уделяет такое большое внимание любительскому, в данном случае в России», – сказал российский лидер.
В предыдущий раз Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади в конце 2019 года. Президент вышел на лед под 11-м номером. Команда Путина одержала победу со счетом 8:5.
«Вояджер-1» обнаружил гул межзвездного пространства
Космический зонд НАСА «Вояджер-1», который сейчас находится далеко за пределами Солнечной системы, продолжает отправлять на Землю сигналы. Среди этих данных американские ученые смогли выявить плазменные волны — постоянный гул межзвездного газа.
«Вояджер-1», один из двух космических кораблей-близнецов, запущенных НАСА 44 года назад – самый удаленный от Земли созданный человеком объект в космосе. В августе 2012 года он пересек гелиопаузу – внешнюю границу распространения вещества Солнечной системы и сейчас исследует межзвездное пространство, двигаясь со скоростью около 61200 километров в час на расстоянии примерно 22,5 млрд километров. Это более чем в 150 раз дальше, чем расстояние между Землей и Солнцем, и передача сообщений, движущихся со скоростью света, оттуда занимает более 21 часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.
Изучая данные «Вояджера-1», исследователи из Корнельского и Айовского университетов в промежутках между выбросами солнечного излучения обнаружили очень слабый и монотонный постоянный сигнал, находящийся в узкой полосе частот. Авторы связывают этот «гул» с плазменными волнами, вызванными возмущениями в межзвездном газе.
«Межзвездная среда подобна тихому дождю», – приводятся в пресс-релизе Корнельского университета слова одного из авторов исследования, профессора астрономии Джеймса Кордеса (James Cordes). – При этом солнечные вспышки похожи на молнии во время грозы, а затем снова начинается легкий дождь».
Авторы отмечают, что низкоуровневая активность в межзвездной среде оказалась выше, чем ожидали для практически полного вакуума. Не совсем ясно, чем вызвана эта активность – это могут быть термически возбужденные плазменные колебания или квазитепловой шум, создаваемый движением электронов в плазме, создающий локальное электрическое поле. Но что бы ни было причиной этого «гула», по мнению ученых, его можно использовать для оценки распределения плотности плазмы в межзвездном пространстве.
«Теоретически мы знаем, что межзвездное пространство не совсем пусто, но поскольку звезды такие яркие, гораздо более тусклый тонкий материал, который висит между ними, действительно трудно увидеть и измерить, - говорит первый автор статьи Стелла Кох Окер (Stella Koch Ocker), докторант Корнельского университета по астрономии. – Обычно нам приходится полагаться на то, как свет изменяется, когда он проходит через межзвездный материал, чтобы понять, что он там есть, и количественно оценить его количество».
«Мы знаем, что по ту сторону гелиопаузы наблюдается увеличение электронной плотности - оба зонда «Вояджер» обнаружили это, когда прошли через нее. Более точное знание плотности межзвездной среды поможет нам понять, почему», – объясняет Окер.
Ученые надеются, что продолжение изучения данных «Вояджера-1» позволит им не только отслеживать пространственное распределение плазмы в межзвездной среде, но и понять, как эта среда взаимодействует с солнечным ветром и как защитный пузырь гелиосферы Солнечной системы формируется и модифицируется межзвездной средой.
Напомним, в сентябре 2013 года «Вояджер-1» впервые вышел за пределы Солнечной системы.
Путин оценил идею развития авиаузла в Красноярске
Президент Владимир Путин назвал «естественным делом» развитие авиаузла в Красноярске, инициативу ему презентовал губернатор Красноярского края Александр Усс.
«Что касается развития авиационного узла, то это абсолютно естественное дело, имея в виду географию Красноярска, [он] в центре находится, там много точек пересечения различных маршрутов. Ну об этом уже давно говорится», – цитирует главу государства ТАСС.
В свою очередь губернатор предложил обеспечить соединение двух параллельных взлетно-посадочных полос. «Это аэропорт Черемшанка, он справа находится, если ехать от города, и основной аэропорт Емельяново... Когда-то наши предшественники такие стратегические мысли имели. Мне кажется, что мы стоим на пороге принятия такого решения», – рассказал об идее Усс.
Также президент предложил главе региона поговорить о процессе подготовки к возобновлению строительства метро в Красноярске. Губернатор отметил, что власти Красноярска перерабатывали документы, проект первого этапа находится в экспертизе.
Путин и Эрдоган обсудили поставку «Спутника V» в Турцию
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера.
«В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины «Спутник V» в Турцию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Путин побеседовал с президентами Киргизии и Азербайджана
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Киргизии и Азербайджана Садыром Жапаровым и Ильхамом Алиевым.
«В ходе состоявшегося телефонного разговора Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также в ходе разговора подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия.
Кроме того, состоялся телефонный разговор Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. «Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули особую значимость этой даты для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла», – указали в Кремле.
С учётом состоявшихся на днях в Москве переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами. Также подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки.
Кроме того, Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято.