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9 апреля, пятница | Последнее обновление — 12:13 | vz.ru
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Минздрав разрешил клинические исследования еще одной вакцины от COVID-19
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Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона-Н», разработанной новосибирским научным центром «Вектор».
Из реестра разрешений на проведение исследований ведомства следует, что «открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н)» пройдет с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет (первая и вторая фаза клинических испытаний).
Дата начала испытаний указана 8 апреля 2021 года. Планируется, что они завершатся 30 сентября того же года.
Уточняется, что целью исследований является «оценка безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины».
Ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что вакцина «ЭпиВакКорона» вводится дважды, но ее компоненты идентичны по составу.
В Роспотребнадзоре сообщали, что «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор», формирует три линии иммунной защиты.
Напомним, «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вакцина получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.
РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»
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Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах, сообщил РФПИ в соцсетях.
«РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», – говорится в Twitter «Спутник V».
Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации.
В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
«Заявление SIDC о том, что партия «Спутника V», доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в [британском научном журнале] The Lancet, является фейковой новостью», – добавили там.
В среду РФПИ заявил, что сообщения СМИ о якобы имевших место исследованиях Европейского агентства лекарственных средств (EMA) клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам не соответствует действительности.
Напомним, правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения экс-премьера страны Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал, а в коалиции потребовали отставки премьера.
Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V»
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.
«РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V», – сообщается в Twitter Sputnik V.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
Более половины жителей ФРГ согласны привиться «Спутником V»
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Более половины жителей Германии сообщили о своей готовности привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», следует из опроса английской компании YouGov.
Получить российский препарат готовы 55% участников исследования. Не хотят прививаться «Спутником V» 19% респондентов, 14% воздержались от ответа, 12% заявили, что не хотят вакцинироваться никаким препаратом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.
Ранее стало известно, что власти Баварии подготовили предварительный контракт на поставку «Спутника V». Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс назвал предзаказ российской вакцины Баварией «принципиально положительным» действием.
В начале этой недели Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
В России представили систему ранней диагностики коронавирусной пневмонии
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Рабочий прототип российской системы ранней диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта вызвал большой интерес специалистов на «Дне инноваций Минобороны России» в технополисе «ЭРА», сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В ведомстве рассказали, что «разработка выполнена «Московским физико-техническим институтом (национальным исследовательским университетом)» и позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний легких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта», передает РИА «Новости».
Систему планируется применять при проведении медицинских осмотров, при массовом поступлении пациентов в условиях пандемии в госпиталях и на фельдшерских пунктах, в том числе при помощи средств телемедицины на объектах, на которых отсутствуют высококвалифицированные врачи-пульмонологи.
«С помощью разработки станет возможным проведение диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких на самых ранних этапах развития. Система также подходит для экспресс-диагностики (при этом время полного обследования составляет пять минут) и адаптирована под задачу массового обследования большого числа пациентов», – указывается в сообщении.
Разработчики отмечают, что система ранней диагностики заболеваний легких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет определять патологические изменения в легких и ставить диагноз на 24-36 часов раньше, чем появляется возможность увидеть изменения на компьютерной томографии, а точность поставленного диагноза составляет 95%.
Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится в технополисе «ЭРА» (Анапа, Краснодарский край) для поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности её применения в интересах военного ведомства.
Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны.
Ранее защищающую сразу от гриппа и COVID-19 российскую вакцину начали исследовать на животных.
Маск поддержал вакцинацию от COVID-19
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск, ранее заявлявший об отказе от вакцинации, сообщил о своей поддержке вакцинам от коронавируса, отметив, что препараты от COVID-19 в целом безопасны.
«Хочу уточнить: в действительности я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против COVID в частности. Наука однозначна. В очень редких случаях проявляется аллергическая реакция, но это легко решается с помощью EpiPen (инъекция адреналина – прим. ВЗГЛЯД)», – написал миллиардер в Twitter.
Ранее предприниматель заявлял, что он и его семья не будут вакцинироваться от коронавируса, так как не подвержены риску заражения COVID-19.
Китай обвинил США в препятствии поискам источника коронавируса
Соединенные Штаты и некоторые другие страны мешают Китаю выявить происхождение новой коронавирусной инфекции, выводя вопрос о поисках ее источника в политическую плоскость, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Совершенно верно, выяснению происхождения (коронавируса) действительно мешают политические факторы. Но не из Китая, а из США и других отдельных государств. Они упорно политизируют вопрос о поисках источника пандемии, мешая сотрудничеству Китая с Всемирной организацией здравоохранения», – цитирует представителя китайского МИД «Интерфакс».
Лицзянь отметил, что сами США разместили множество биолабораторий в различных частях планеты, но какие исследования там проводятся никому неизвестно. «Зачем США понадобилось открывать так много лабораторий по всему миру? Почему США единственные выступают против механизма инспекций Конвенции о биологическом оружии?», – задался вопросом дипломат.
Ранее посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что специалистам следует искать источник распространения COVID-19 по всему миру, а не только в Китае.
В воскресенье стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
В США закрыли два центра вакцинации Johnson&Johnson
В Соединенных Штатах временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson из-за побочной реакции у нескольких десятков привитых граждан, сообщила The Wall Street Journal.
В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек. По данным телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.
Представитель Johnson&Johnson заявил, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.
Ранее ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson&Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 млн доз вакцины. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) начало проверку. Инцидент больно ударил по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в стране – Johnson&Johnson предполагает лишь одну инъекцию.
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Нидерланды отказались от вакцины AstraZeneca для граждан младше 60
Нидерланды решили не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 60 лет, для них планируется закупить другой препарат, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге.
Это решение принято после рекомендации совета здравоохранения Нидерландов, ведомство призвало прекратить применять эту вакцину для людей младше 60, при этом продолжить применение препарата для людей старше 60, передает РИА «Новости».
«Соотношение между степенью риска и степенью пользы очень разное, поэтому рекомендация однозначна», – заявил министр.
«В ближайшем будущем у нас будет много вакцин», – заверил он.
Ранее власти Бельгии решили ограничить применение вакцины AstraZeneca и ввести на четыре недели запрет на ее использование для вакцинации людей моложе 56 лет.
Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Назван процент возвращающихся из-за рубежа с коронавирусом туристов
Коронавирус выявляют у 1% из всех вернувшихся из-за рубежа в Россию туристов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что с начала 2021 года «это тоже достаточно большое количество людей, которые вернулись в Россию, и из них (...) людей с положительными тестами было 24 тыс. 740 человек, 1% – этот показатель держится – от всех вернувшихся россиян везут нам вирусы», передает «Комсомольская правда».
Попова также заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
«Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост», – добавила она.
Ранее в Россию впервые с начала пандемии приехали иностранные тургруппы.
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Немецкие СМИ рассказали, как эксперты ЕС будут проверять «Спутник V»
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Эксперты из Евросоюза приедут в Россию, чтобы оценить стандарты производства «Спутника V» и его клинических испытаний, инспекция пройдет на фоне дискуссий о том, можно ли доверять российской вакцине и нужна ли она ЕС, пишут немецкие СМИ.
В ближайшее время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) направит экспертов в Россию для инспекции вакцины «Спутник V», при этом организация не сообщает, что именно должны будут выяснить специалисты, передает Deutsche Welle.
О задачах делегации EMA в России есть лишь общая информация: исполнительный директор этой общеевропейской структуры Эмер Кук еще в марте сообщила, что EMA проведет инспекцию «производственных и клинических объектов в России».
«Регулятор EMA юридически обязан удостовериться, что производители медицинских продуктов, которые хотят получить допуск на рынок ЕС, выполняют надлежащие производственные практики (Good manufacturing practice, GMP)», – заявили в пресс-службе ведомства.
Иными словами, речь идет о стандартах производства медпрепаратов. В EMA пояснили, что выполнение GMP позволяет удостовериться в высоком качестве препарата, и в том, что он соответствует как целевому назначению, так и необходимым для его регистрации в ЕС требованиям.
Второй тип инспекции – это проверка испытаний вакцины на соответствие надлежащим клиническим практикам (GCP).
«Соответствие этим стандартов позволяет быть уверенным в том, что права, безопасность и благосостояние участников испытаний защищены, а также что данным клинических испытаний можно доверять», – объяснили в EMA.
Свои выводы регулятор опубликует по итогам рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС. Когда именно инспекторы EMA начнут проверку в России, пока неизвестно.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что эксперты из ЕС прибудут 10 апреля, а 7 апреля издание The Financial Times написало, что инспекция начнется на следующей неделе.
В EMA проверку производственных объектов называют «нормальным шагом», необходимым для регистрации в ЕС любого лекарственного препарата. Регулятор заверяет, что проводил инспекции GMP «производителей всех четырех вакцин от COVID-19, зарегистрированных в ЕС»: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
По инициативе ведомства инспекции производственных практик проводились, прежде всего, в США, а также на территории ЕС, в Италии. При этом не все производственные мощности подвергались отдельным инспекциям.
Отмечается, что внутри ЕС выполнение стандартов производства препаратов контролируют национальные регуляторы, а EMA координирует эту работу. За пределами Евросоюза инспекцию можно не проводить только в случае, если ее уже проводили в течение двух-трех последних лет.
Допущенные в ЕС вакцины проверялись на соответствие стандартам клинических испытаний (GCP), прежде всего, по отчетам национальных регуляторов – например, германского и американского в случае с BioNTech/Pfizer.
При этом с Россией у EMA нет соответствующих договоров, потому проводить инспекции российских лекарственных препаратов, необходимые для их последующей регистрации в ЕС, должны европейские эксперты.
Эксперт по вопросам здравоохранения фракции Европейской народной партии Петер Лизе поприветствовал решение EMA провести проверку «Спутника V»: «Я допускаю, что эта вакцина работает, хорошо защищает и имеет приемлемые побочные действия, но, окончательно это станет ясно лишь после тщательной экспертизы».
Вместе с тем евродепутат от германских «зеленых» Виола фон Крамон выступила за еще более жесткую проверку российской вакцины: по ее мнению, необходимо провести три полноценные фазы независимых испытаний вакцины на территории ЕС, и «лишь после этого можно одобрить применение вакцины».
Ранее стало известно, что Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V».
До этого глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке.
В конце марта Германия просила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель допускала возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
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В Минздраве объяснили заинтересованность Германии в российской вакцине против COVID-19
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Германия решила не ждать решения Евросоюза по российской вакцине, а вести переговоры напрямую, так как заинтересована в скорейших поставках «Спутника V», рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Власти Германии сообщили, что намерены вести переговоры о соглашении по российской вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что данное решение ФРГ не означает конец европейской стратегии по вакцинам.
«Процесс продвижения нашей вакцины в Европе и намерение Берлина вести двусторонние переговоры с Москвой по «Спутнику V» никак не связаны. То есть соответствующим образом подача документов была проведена, поэтому как только их рассмотрит Еврокомиссия, Европейское агентство по лекарственным средствам, тогда и будет принято решение», – говорит Козлов.
По его словам, Германии нужны двусторонние переговоры с Россией для того, чтобы как можно раньше в стране появилась качественная вакцина. Кроме того, врач напоминает, что переговоры с Москвой по вакцине против коронавируса также уже ведет Венгрия и Чехия. Тем не менее, специалист не готов сказать, кто из стран ЕС следующим мог бы решиться на такой шаг. Также уже известно о готовности Австрии зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС.
«В случае удачных переговоров, российская вакцина будет применяться на территории крупнейшей экономики Евросоюза, что является безусловным плюсом для нашей страны. Причем как имиджевым, так и финансовым», – подытожил собеседник.
Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс назвал предзаказ российской вакцины «Спутник V» Баварией «принципиально положительным» действием.
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Полиция Северной Ирландии разогнала манифестантов водометами
Сотрудники полиции Северной Ирландии в четверг применили водометы для разгона манифестантов на улицах Белфаста, свидетельствует материал телеканала Sky News.
В ответ на применение водометов демонстранты стали бросать в правоохранителей петарды. Как отмечает PA media, к месту событий стянуты подразделения полиции по борьбе с протестами, а также полицейские со служебными собаками, передает ТАСС.
На фоне беспорядков в экстренном порядке работу возобновила Ассамблея Северной Ирландии, несмотря на то, что формально парламентские каникулы по случаю Пасхи должны были продлиться до 12 апреля. Законодательный орган, места в котором практически поровну разделены между юнионистами и республиканцами, в четверг принял совестное заявление, осуждающее насилие и призывающее к мирному разрешению противоречий.
Волнения не утихают с прошлой недели в районах, где преимущественно проживают лоялисты, выступающие за более тесные связи региона с Лондоном. По оценкам полиции, такого размаха насилия в Северной Ирландии не наблюдалось за многие годы.
Причиной беспорядков стало недовольство решением прокуратуры Северной Ирландии отказаться возбуждать дело в отношении членов национал-республиканской партии «Шинн фейн» за нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса. В июне 2020 года около 2 тыс. человек включая вице-президента «Шинн фейн» и замглавы первого министра Северной Ирландии Мишель О’Нил посетили похороны бывшего участника так называемой Временной ирландской республиканской армии Бобби Стори, боровшегося за отделение региона от Соединенного Королевства. При этом согласно действовавшим правилам, на похороны не могли прийти более 30 человек.
Кроме того, протестующие недовольны условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit между Лондоном и Брюсселем. Согласно этому документу, при транспортировке товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства проводятся контрольные процедуры. Это сделано для того, чтобы гарантировать прозрачность границы между Северной Ирландией и состоящей в Евросоюзе Республикой Ирландия и таким образом сохранить Белфастское соглашение, заключенное 23 года назад и положившее конец многолетнему кровопролитному конфликту между католиками-националистами и протестантами-лоялистами. По мнению последних, этот протокол грозит в перспективе ростом республиканских настроений в северной части острова.
Всего в результате беспорядков, во время которых стражей порядка закидывают камнями и пиротехническими изделиями, ранения получили более 50 полицейских. По данным правоохранительных органов, в протестных акциях принимают участие в основном молодые люди. По итогам волнений были задержаны десять человек, в том числе подросток в возрасте 13 лет.
Волнения стали предметом телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его ирландского коллеги Михола Мартина. Политики призвали к спокойствию в Северной Ирландии. Они подчеркнули, что «насилие недопустимо», договорившись, что правительства двух стран «продолжат находиться в контакте» по этой теме.
Напомним, с 16 октября 2020 года власти Северной Ирландии ввели жесткий карантин, чтобы прекратить рост новых случаев коронавируса.
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Португалия отказалась прививать лиц до 60 лет вакциной AstraZeneca
Власти Португалии рекомендовали использовать препарат от коронавируса Vaxzevria, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca, только для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщило главное управление здравоохранения республики.
По данным португальского агентства Луза, власти республики приняли решение временно прекратить прививать людей моложе 60 лет вакциной производства AstraZeneca из-за сведений о связи препарата с образованием тромбов, передает ТАСС.
«Главное управление здравоохранения рекомендует до получения дополнительной информации использовать вакцину от AstraZeneca для [иммунизации] лиц старше 60 лет. В настоящее время план вакцинации корректируется, чтобы гарантировать, что все люди будут привиты препаратом, который защищает», – заявила директор главного управления здравоохранения Португалии Граса Фрейташ.
Вместе с тем она добавила, что цель кампании вакцинации заключается в спасении жизней и предотвращении развития серьезных заболеваний. «Этого можно добиться с помощью любой вакцины, получившей одобрение в Португалии», – уточнила Фрейташ.
Накануне Нидерланды отказались прививать лиц до 60 лет вакциной AstraZeneca. Днем ранее применение вакцины AstraZeneca ограничила Бельгия. Ранее в Германии рекомендовали вакцинировать препаратом AstraZeneca только лиц старше 60 лет. Во вторник Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.
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Власти Доминиканы продлили режим ЧП из-за коронавируса до конца мая
Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны на 45 дней, сообщило местное издание Hoy.
Решение вступает в силу 16 апреля (дата окончания действия мер с момента прошлого продления). Среди ограничительных мер – сокращенный режим работы транспорта и магазинов, передает ТАСС.
В марте 2020 года власти Доминиканы ввели комендантский час на всей территории республики, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. С 1 июля было возобновлено международное пассажирское авиасообщение и работа большей части отелей. В республике сохраняется запрет на работу развлекательных центров и спортивных сооружений. Магазины могут обслуживать клиентов только при соблюдении требований социального дистанцирования. Ношение масок обязательно. По официальным данным, в Доминикане выявлено более 255 тыс. инфицированных коронавирусом, 3369 человек умерли.
В январе посол Доминиканской Республики в Москве Ханс Данненберг Кастельянос сообщал о начале переговоров с РФПИ о приобретении российской вакцины «Спутник V».
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Попова предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом к осени
К осени в России возможен подъем заболеваемости коронавирусом, поэтому следует прививаться от COVID-19 уже сегодня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«К осени будет подъем, но не надо ждать осени (чтобы привиться от коронавируса), надо прививаться сегодня», – сказала Попова, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио «Комсомольская правда».
Она добавила, что пока не везде есть такая востребованность в вакцинации от коронавируса, как хотелось бы, уточнив, что прививаться от коронавируса можно в каждом городе.
Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан.
В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
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