Число погибших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 31 Президенты Киргизии и Таджикистана договорились о встрече 30 апреля 2021, 15:58 Текст: Алина Назарова

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились встретится в Душанбе в мае и решить возникший конфликт на границе мирным путем, сообщает пресс-служба киргизского лидера. «Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в городе Душанбе во второй половине мая текущего года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В МИД заявили, что Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений и призывает стороны не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь 29 апреля 2021, 18:16

Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению с 20.00 прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации, сообщила пресс-служба киргизского МИДа. «Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь с 20.00 (17.00 мск) и отвести военные силы на места прежней дислокации, сообщил МИД КР. Решение приняли по итогам переговоров министров иностранных дел», – передает сообщение ведомства «Sputnik Кыргызстан» в Telegram. Стороны также договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне. Напомним, в четверг глава правительства Киргизии Улукбек Марипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода встретятся на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. В Таджикистане не исключили перерастание пограничного конфликта в полномасштабную войну 29 апреля 2021, 17:15

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

Нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов, комментируя перестрелки, вспыхнувшие на стыке Киргизии и Таджикистана. «Демаркационные работы ведутся давно, но они постоянно прерываются из-за протестов киргизских общин. Местные жители постоянно вмешиваются в работу межгосударственной комиссии. При этом таджикские общины не вмешиваются, сохраняют спокойствие. Таджикистан – полуавторитарное государство и рядовые граждане слушаются указаний правительства в этом вопросе. А в Киргизии – формально демократическое устройство, более того, там постоянно меняется власть. Политики все время напрямую зависят от избирателей. В результате – они вынуждены идти на поводу у местных общин», – пояснил таджикский политолог Негматулло Мирсаидов. «Все последние годы на этой границен регулярно возникают перестрелки, локальные конфликты, которые каждый раз могут перерасти в серьезное военное противостояние. Если в Бишкеке не появится стабильной власти, не появится политиков, которые будут опираться на существующие договора, на юридические документы и официальные карты, опасность полномасштабной войны будет возрастать», – предупреждает таджикский политолог. В этот раз бои вспыхнули из-за того, что киргизская сторона решила начать ремонт водораспределительного сооружения, а таджикская сторона этому воспротивилась. «Согласно еще советским картам, сооружение находится на территории Таджикистана, но при этом оно фактически оккупировано киргизами. В четверг там и столкнулись жители двух поселков, а затем к этому столкновению подключились и военные с обеих сторон», – сказал Мирсаидов. «Душанбе давно предлагал этот вопрос решить за переговорным столом. Но Бишкек в одностороннем порядке заявил, что это водохранилище принадлежит ему. К сожалению, все идет к тому, что на сей раз конфликт серьезно затянется», – посетовал Мирсаидов. Напомним, бои между Таджикистаном и Киргизией вспыхнули утром в четверг. Стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта. При этом информация о том, кто и когда начал стрелять первым, разнится. Душанбе сообщает, что в 13.05 по местному времени на участке водораспределительного пункта «Головной», который находится в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло общины Чоркух, военные Киргизии открыли огонь по пограничникам Таджикистана. В свою очередь Бишкек заявляет, что первыми огонь открыли пограничиники и спецназовцы МВД Таджикистана– в 14.00. На месте идут переговоры. Ситуацию со стороны Киргизии пытается урегулировать первый замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. От Таджикистана на место выехал начальник УМВД по Согдийской области, генерал-майор милиции Абдулло Навджувонов. Эксперт газеты ВЗГЛЯД ранее оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Путин готов решить конфликт Киргизии и Таджикистана 30 апреля 2021, 13:25

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Россия надеется на стабилизацию отношений Киргизии и Таджикистана, а также на устойчивость решения о прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана. «Обе стороны наладили контакт по линии министров иностранных дел. Мы, конечно, обеспокоены этими новостями (о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана), внимательно следим и приветствуем принятое решение о прекращении огня. Надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать дальнейших таких эксцессов», – цитирует представителя Кремля ТАСС. При этом, по словам Пескова, президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана. «Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах – это и ОДКБ, и другие – конечно же, президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами. Он уже это неоднократно и эффективно демонстрировал», – отметил пресс-секретарь главы государства. Напомним, Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего, по последним данным, в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли. В МИД заявили, что Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений и призывает стороны не допустить повторения инцидентов на границе. Увеличилось число погибших из-за столкновений на границе Киргизии и Таджикистана 29 апреля 2021, 21:57 Текст: Елизавета Булкина

Количество погибших в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана возросло до трех человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщили в пресс-службе минздрава Киргизии. «На 23.30 [20.30 мск] (…) зарегистрировано три летальных случая: два случая в Баткенской областной больнице, один летальный случай в Лейлекском районе Баткенской области – девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу», – передает сообщение Минздрава РИА «Новости». Число пострадавших граждан Киргизии увеличилось до 84 человек. В четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами. Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Стало известно о нападении таджикских военных на приграничный поселок в Киргизии 29 апреля 2021, 17:15 Текст: Алексей Дегтярев

Таджикские военнослужащие предприняли попытку атаки территории Киргизии в районе поселка Кызыл-Бел Баткенского района Баткенской области, заявили в погранслужбе страны. «По последним данным, военные Таджикистана попытались атаковать нашу территорию в районе села Кызыл-Бел со стороны таджикского населенного пункта Гулистон», – сказал собеседник ТАСС. Кызыл-Бел расположен примерно в 10 километрах от областного центра Баткен, данных о потерях в результате атаки пока не поступало. Между тем в горном поселке Ворух и в кишлаке Лангар и в населенном пункте Чоркух в Таджикистане слышна стрельба, за последний час в больницу поступили 15 раненых, пишет «Sputnik Таджикистан». «Ситуация плохая. Столкновения продолжились в трех населенных пунктах на таджикской территории», – сказал источник агентства в районной администрации. Местные жители сообщили, что вооруженные киргизские пограничники патрулируют дорогу между Чоркухом и Ходжа Аъло, они заблокировали водораспределительный пункт. Конфликт на участке водораспределительного пункта «Головной» начался 28 апреля около 16.00 по местному времени, сообщили в госкомитете нацбезопасности Таджикистана. Telegram-канал Kotsnews также опубликовал видеозапись, на которых, как указано, киргизский БМП открыл огонь по позициям таджикских военных. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. Минздрав Киргизии назвал число раненных и погибших в конфликте на границе 29 апреля 2021, 17:28

Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения, сообщили в киргизском министерстве здравоохранения и социального развития. «За время конфликта на границе ранения получили 26 человек, двое скончались», – передает слова представителя ведомства ТАСС. У некоторых госпитализированных огнестрельные ранения. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Последствия столкновений на границе Таджикистана и Киргизии попали на видео 29 апреля 2021, 20:41 Текст: Елизавета Булкина

Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал видео горящих домов и разрушений в результате столкновений на границе Таджикистана и Киргизии. Видеозапись Коц опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее было опубликовано видео обстрела позиций Таджикистана силами Киргизии. Напомним, в четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами. Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. В Киргизии заявили о захвате таджикской погранзставы 29 апреля 2021, 17:03 Текст: Елизавета Булкина

Таджикистан обстрелял три пограничные заставы и два пограничные поста в Баткенской области, одна застава загорелась, в ответ киргизская сторона захватила таджикскую погранзаставу, сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Киргизии. В погранслужбе заявили, что в 14.05 началась перестрелка между силовиками двух стран в местности «Головной водораздел». «Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела загорелось здание заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда», – передает сообщение погранслужбы «Sputnik Кыргызстан». Отряд специального назначения «Бору» ПС Киргизии в ответ на действия таджикских военных захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло». По всему периметру кыргызско-таджикской границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. Эксперт назвал причину военного инцидента между Киргизией и Таджикистаном 29 апреля 2021, 18:42 Текст: Евгений Погребняк

«Киргизия собирается строить несколько водохранилищ на своей территории, чтобы регулировать стоки рек (идущих в том числе и в Таджикистан). Если водохранилища построят, то таджикские позиции в переговорах вокруг анклавов и других приграничных вопросов резко ослабнут». Такими словами военный эксперт из Киргизии Марс Сариев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил подоплеку военного обострения на границе стран. По мнению наблюдателей, разгорающийся между Киргизией и Таджикистаном приграничный конфликт имеет параллели с недавней войной в Нагорном Карабахе. Как известно, война на Южном Кавказе стала итогом давних территориальных споров. «Я думаю, что таджикская сторона в данном случае является фигурой в более глобальной игре. Ситуация удивительным образом напоминает затянувшийся конфликт на южном Кавказе. Таджикистан, как и Армения, – страны, которые по большей части находятся в окружении тюркоязычных стран и имеют с ними приграничные проблемы вокруг своих анклавов. Война в Карабахе сильно изменила геополитический фон, есть влиятельные геополитические игроки, которым выгоден конфликт между двумя членами ОДКБ», – заявил Сариев. Напомним, 28 апреля у воднораспредительного пункта «Головной», которую контролирует Киргизия, разгорелся конфликт. По сообщению киргизской стороны, в одностороннем порядке граждане Таджикистана попытались вывезти оттуда гравий, а также установить камеры видеонаблюдения. В ответ собравшаяся толпа жителей Киргизии попыталась выразить протест, стороны стали закидывать друг друга камнями и конфликт быстро перерос в перестрелку. На следующий день 29 апреля к конфликту подключились пограничники и, судя по видеокадрам с места событий, военные обеих стран. На кадрах видны взрывы, горящие дома и сильная стрельба из стрелкового оружия, Киргизия обвинила Таджикистан в минометном обстреле и стрельбе по мирному автотранспорту. В свою очередь таджикские силовики утверждают, что стрельбу по мирным жителям начали их киргизские коллеги, а они лишь ответили. «Попытка установки видеокамер – это всего лишь предлог к эскалации конфликта. – полагает Сариев. – Киргизия собирается строить несколько водохранилищ на своей территории, чтобы регулировать стоки рек (идущих в том числе и в Таджикистан). Если водохранилища построят, то таджикские позиции в переговорах вокруг анклавов и других приграничных вопросов резко ослабнут. Поэтому я думаю, что Душанбе решил целенаправленно форсировать события, это был своеобразный превентивный ход. Со вчерашнего дня обстрел начался именно с таджикской стороны. Сейчас уже и минометы применяют. Ранее киргизские пограничники старались не открывать ответный огонь, но сейчас уже втянулись в перестрелку, которая идет с обеих сторон», – полагает Сариев. Разрешить конфликтную ситуацию мог бы посредник, пояснил эксперт. Поскольку обе страны являются членами Договора о коллективной безопасности, то высказывается предположение о возможном участии Москвы как переговорной площадки. «В этом непримиримом конфликте как нейтральный третейский судья должна выступить Россия. На идущем сейчас митинге в Бишкеке уже есть высказывания, что Москва могла бы выступить арбитром. Местные элиты ведут свои игры, которые в итоге могут привести к печальным последствиям. Однако ни России, ни другим членам ОДКБ, ни народам Средней Азии – этот конфликт абсолютно не выгоден», – полагает Марс Сариев. В свою очередь, пресс-служба пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан возложила всю вину на Киргизию, обвинив в незаконном захвате «Головного» и начале обстрела. «29 апреля на участке водораспределительного пункта «Головной» военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим пограничных войск Республики Таджикистан. Этот инцидент произошел в свете нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений, где соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта «Головной». Согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года этот объект всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан», – так изложила свою версию конфликта таджикская сторона. Киргизия и Таджикистан подписали заявление по итогам переговоров 30 апреля 2021, 02:30 Текст: Антон Никитин

Полномочный представитель правительства Киргизии Омурбек Суваналиев и председатель Государственного комитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов после переговоров в городе Исфара подписали совместное заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе. В заявлении, текст которого опубликован на сайте государственного информагентства Таджикистана Ховар, говорится, что созданные по инициативе правительств Таджикистана и Киргизии комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах обеих стран, случившегося 29 апреля 2021 года, «обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации», передает ТАСС. Также комиссии договорились «принять меры к недопущению эскалации напряженности, создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств». Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, еще 96 человек пострадали. В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему весенние сельхозработы доводят киргизов и таджиков до войны. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов. В Киргизии назвали число погибших в конфликте с Таджикистаном 30 апреля 2021, 05:33 Текст: Антон Никитин

Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 13 человек, 134 гражданина Киргизии пострадали, сообщили в киргизском Минздраве. «За время конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей республики», – приводит слова представителя Минздрава Киргизии ТАСС. Там также сообщили, что в общей сложности ранения и травмы с киргизской стороны получили 134 человека. При этом 25 пострадавших в ночь на 30 апреля были доставлены из больниц Баткенской области в Бишкек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, еще 96 пострадали. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. По итогам переговоров в городе Исфара представители Киргизии и Таджикистана подписали заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов. Евросоюз потребовал от Киргизии и Таджикистана избегать конфликтов 30 апреля 2021, 14:46

Фото: IGOR KOVALENKO/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Европейский союз настаивает на «достижении устойчивого мирного решения» между Киргизией и Таджикистаном и призывает страны заключить соглашение о прекращении огня и дальнейших переговорах, об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. «ЕС сожалеет о насилии, имевшем место в последние дни, и выражает сочувствие тем, кто потерял родных и близких», – цитирует заявление Deutsche Welle. В документе говорится, что ЕС, в том числе через своего специального представителя в Центральной Азии Питера Буриана, поддерживает постоянные дипломатические контакты с властями Киргизии и Таджикистана. Стано подчеркнул, что соглашение о прекращении огня должно быть выполнено без промедления «для достижения устойчивого мирного решения». «Обе стороны должны предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать любых конфликтов в будущем», – добавил представитель внешнеполитической службы ЕС Также Брюссель готов при необходимости предоставить всю техническую помощь в рамках своих региональных программ по приграничному контролю и использованию водных ресурсов, а также «постоянную политическую поддержку для обеспечения стабильности и процветания в регионе, который является одним из приоритетных в стратегии Евросоюза по Центральной Азии». Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего, по последним данным, в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана. Появилось видео обстрела позиций Таджикистана силами Киргизии 29 апреля 2021, 18:02 Текст: Елизавета Булкина

Вооруженные силы Киргизии обстреляли позиции таджикской стороны, один из силовиков заснял момент пуска снарядов. Видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц. На кадрах видно, как боевая машина пехоты (БМП) атакует позиции сил Таджикистана. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности разрешить ситуацию на границе 29 апреля 2021, 19:00 Текст: Алексей Дегтярев

Премьер-министры Таджикистана и Киргизии Кохир Расулзода и Улукбек Марипов пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами, сообщили в пресс-службе киргизского правительства. «Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров», – цитирует пресс-службу РИА «Новости». Премьеры обеих стран полагают, что при решении приграничных вопросов «применение силовых методов недопустимо, и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта». Напомним, в четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Киргизия и Таджикистан договорились о создании групп для патрулирования на границе 29 апреля 2021, 18:51 Текст: Елизавета Булкина

Для патрулирования границы между Киргизией и Таджикистаном будут созданы совместные группы, сообщила пресс-служба киргизского МИДа. «В качестве дальнейших мер стороны согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений (областной, районный и сельский уровень) двух стран с участием территориальных подразделений пограничных служб, организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Также министры иностранных дел двух стран Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться на провокации отдельных деструктивных сил. Кроме того, глава МИД Киргизии подчеркнул, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы. Ранее Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению с 20.00 прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.