В Германии предсказали реакцию Берлина в случае войны России и НАТО

Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в статье для германского издания Handelsblatt высказался о действиях ФРГ в случае вооруженного столкновения России и НАТО.

По мнению автора статьи, точкой напряжения может стать борьба за так называемый «Сувалкский коридор» – участок длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. Сейчас там проходит граница Польши с Литвой. Мюнхау назвал этот участок гипотетическим местом начала боевых действий, передает РИА «Новости».

При этом публицист считает наивным полагать, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие. «Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику», – высказался Мюнхау.

Журналист привел в качестве аргумента слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера который заявил, что Германия «должна» России газопровод «Северный поток – 2», чтобы «искупить свои грехи времен Второй мировой войны». Кроме того, Штайнмайер назвал маневры НАТО в Сувалкском коридоре бряцанием оружием, заметил Мюнхау.

«Не думаю, что среди немецких политиков возникнет большинство, поддерживающее военные акции в какой бы то ни было форме», – выразил уверенность автор материала.

Ранее британцы осудили просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России.

Напомним, во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.