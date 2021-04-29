Глава МИД Киргизии заявил о начале переговоров с таджикским коллегой Мэр таджикского города получил огнестрельное ранение У киргизских поселков заметили вертолеты военных Таджикистана 29 апреля 2021, 17:56 Текст: Алексей Дегтярев

Вертолеты таджикских военных замечены в киргизских поселках Кок-Таш и Самаркандек, заявил полпред правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев. Около 19.00 по местному времени в селах Кулунду и Максат началась стрельба, огонь не прекращается до сих пор, сообщил Сунваналиев 24.kg. Он отметил, что вертолеты таджикской стороны были замечены в селах Кок-Таш и Самаркандек. Ранее в четверг погранслужба Киргизии заявила об атаке военных Таджикистана на пять киргизских погранзастав, на одной из них начался пожар. Также в погранслужбе Киргизии заявили, что таджикские военнослужащие предприняли попытку атаки территории Киргизии в районе поселка Кызыл-Бел Баткенского района Баткенской области. Киргизский минздрав сообщил, что в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения.

В Киргизии заявили о выходе из-под контроля ситуации на границе с Таджикистаном 29 апреля 2021, 13:45

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка, заявил замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев. Тулаев сообщил, что «ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля», в данный момент «перестрелка продолжается, стреляют силовики», передает «Интерфакс». При этом информация о том, кто начал стрелять первым, разнится. Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщает, что в 13.05 на участке водораспределительного пункта «Головной», который находится в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух, военнослужащие Киргизии открыли огонь по военнослужащим пограничных войск Таджикистана. В свою очередь Киргизия заявляет, что первыми огонь открыли погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в 14.00. На месте идут переговоры, ситуацию со стороны Киргизии пытается урегулировать первый замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. От Таджикистана на место конфликта выехал начальник УМВД по Согдийской области генерал-майор милиции Абдулло Навджувонов и региональные власти. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Эксперт оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Погранслужба Киргизии заявила об атаке военных Таджикистана на погранзаставы 29 апреля 2021, 16:06

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Погранслужба Киргизии заявляет об атаке военных Таджикистана на пять киргизских погранзастав, на одной из них начался пожар. В пресс-центре государственной пограничной службы Киргизии сообщили, что к киргизско-таджикской границе с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства, передает РИА «Новости». «Около 17.00 (14.00 мск) таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также на пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда», – рассказали в ведомстве. В ответ на действия таджикской стороны «отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики) захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» республики Таджикистан». «По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства», – подчеркнули в ведомстве. Ранее замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Эксперт оценил угрозу развития конфликта на киргизско-таджикской границе. Эксперт оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана 29 апреля 2021, 13:02

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Макарова

«Пограничные инциденты не перерастут в войну, но конфликты между представителями этих народов среди мигрантов в России возможны», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Малашенко, комментируя конфликт на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана, в результате которого есть раненые. «Баткенский район – самый острый участок на границе между Таджикистаном и Киргизией. Дело в том, что каждый считает этот кусок земли своим. Когда таджики начинают работать на территории, которая им не принадлежит, и осваивать ее, это вызывает раздражение киргизов», – отметил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Эксперт обратил внимание на неурегулированность ситуации в этом районе. «Баткен всегда был непростым районом для Киргизии. Там живет не тот народ, который можно утихомирить. Сегодня ситуация на небольшой части границы урегулирована, но сама граница очень длинная, – пояснил собеседник. – Кроме того, там идет наркотрафик, который контролируется не местными таджиками или киргизами, а мафией». Также на этой территории есть не только этнические, но и финансово-хозяйственные проблемы, однако в полноценную войну между двумя странами этот конфликт не перерастет. «В противном случае в него вмешается Россия. Она заинтересована в том, чтобы не поддерживая никого, быть посредником. Поэтому столкновения, в том числе с применением военной силы, как были, так и будут. Но воевать по-крупному там некому», – считает эксперт. Говоря о возможности переноса конфликта между мигрантами в Москву и другие города России, Малашенко отметил, что раньше таких проблем не было. «Но по мере формирования этнических общин, в том числе в Москве, подобные конфликты возможны. Общины сейчас формируются не только мусульманами или просто выходцами из Центральной Азии, а именно по этническому признаку. Вот этот тренд на этнизацию миграции может привести к будущим конфликтам», – полагает эксперт. Напомним, в среду Напомним, в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве Киргизии, со стороны киргизстанцев оружие не применялось. Позже Киргизия эвакуировала местных жителей из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Они будут размещены в школах Баткена. В Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском округах, расположенных вблизи границы с Таджикистаном, введен режим чрезвычайного положения. Позже в Бишкеке заявили, что что погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 по местному времени якобы начали массированный обстрел из минометов, пулеметов и автоматов водозабора «Головной» в селе Кок-Таш Баткенской области. В Таджикистане не исключили перерастание пограничного конфликта в полномасштабную войну 29 апреля 2021, 17:15

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

Нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов, комментируя перестрелки, вспыхнувшие на стыке Киргизии и Таджикистана. «Демаркационные работы ведутся давно, но они постоянно прерываются из-за протестов киргизских общин. Местные жители постоянно вмешиваются в работу межгосударственной комиссии. При этом таджикские общины не вмешиваются, сохраняют спокойствие. Таджикистан – полуавторитарное государство и рядовые граждане слушаются указаний правительства в этом вопросе. А в Киргизии – формально демократическое устройство, более того, там постоянно меняется власть. Политики все время напрямую зависят от избирателей. В результате – они вынуждены идти на поводу у местных общин», – пояснил таджикский политолог Негматулло Мирсаидов. «Все последние годы на этой границен регулярно возникают перестрелки, локальные конфликты, которые каждый раз могут перерасти в серьезное военное противостояние. Если в Бишкеке не появится стабильной власти, не появится политиков, которые будут опираться на существующие договора, на юридические документы и официальные карты, опасность полномасштабной войны будет возрастать», – предупреждает таджикский политолог. В этот раз бои вспыхнули из-за того, что киргизская сторона решила начать ремонт водораспределительного сооружения, а таджикская сторона этому воспротивилась. «Согласно еще советским картам, сооружение находится на территории Таджикистана, но при этом оно фактически оккупировано киргизами. В четверг там и столкнулись жители двух поселков, а затем к этому столкновению подключились и военные с обеих сторон», – сказал Мирсаидов. «Душанбе давно предлагал этот вопрос решить за переговорным столом. Но Бишкек в одностороннем порядке заявил, что это водохранилище принадлежит ему. К сожалению, все идет к тому, что на сей раз конфликт серьезно затянется», – посетовал Мирсаидов. Напомним, бои между Таджикистаном и Киргизией вспыхнули утром в четверг. Стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта. При этом информация о том, кто и когда начал стрелять первым, разнится. Душанбе сообщает, что в 13.05 по местному времени на участке водораспределительного пункта «Головной», который находится в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло общины Чоркух, военные Киргизии открыли огонь по пограничникам Таджикистана. В свою очередь Бишкек заявляет, что первыми огонь открыли пограничиники и спецназовцы МВД Таджикистана– в 14.00. На месте идут переговоры. Ситуацию со стороны Киргизии пытается урегулировать первый замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. От Таджикистана на место выехал начальник УМВД по Согдийской области, генерал-майор милиции Абдулло Навджувонов. Эксперт газеты ВЗГЛЯД ранее оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Минздрав Киргизии назвал число раненных и погибших в конфликте на границе 29 апреля 2021, 17:28

Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения, сообщили в киргизском министерстве здравоохранения и социального развития. «За время конфликта на границе ранения получили 26 человек, двое скончались», – передает слова представителя ведомства ТАСС. У некоторых госпитализированных огнестрельные ранения. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Стало известно о нападении таджикских военных на приграничный поселок в Киргизии 29 апреля 2021, 17:15 Текст: Алексей Дегтярев

Таджикские военнослужащие предприняли попытку атаки территории Киргизии в районе поселка Кызыл-Бел Баткенского района Баткенской области, заявили в погранслужбе страны. «По последним данным, военные Таджикистана попытались атаковать нашу территорию в районе села Кызыл-Бел со стороны таджикского населенного пункта Гулистон», – сказал собеседник ТАСС. Кызыл-Бел расположен примерно в 10 километрах от областного центра Баткен, данных о потерях в результате атаки пока не поступало. Между тем в горном поселке Ворух и в кишлаке Лангар и в населенном пункте Чоркух в Таджикистане слышна стрельба, за последний час в больницу поступили 15 раненых, пишет «Sputnik Таджикистан». «Ситуация плохая. Столкновения продолжились в трех населенных пунктах на таджикской территории», – сказал источник агентства в районной администрации. Местные жители сообщили, что вооруженные киргизские пограничники патрулируют дорогу между Чоркухом и Ходжа Аъло, они заблокировали водораспределительный пункт. Конфликт на участке водораспределительного пункта «Головной» начался 28 апреля около 16.00 по местному времени, сообщили в госкомитете нацбезопасности Таджикистана. Telegram-канал Kotsnews также опубликовал видеозапись, на которых, как указано, киргизский БМП открыл огонь по позициям таджикских военных. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. Политолог: Урегулирование киргизско-таджикского конфликта затянется на годы 29 апреля 2021, 16:54

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Лексина

«Назревает очень тяжелый вооруженный конфликт, который грозит затянуться на многие годы», – заявил газете ВЗГЛЯД киргизский политолог Бакыт Бакетаев, комментируя вспыхнувший на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана конфликт. «На мой взгляд, дело созрело настолько, что никакие переговоры по линии дипломатов уже ничего не смогут исправить. Переговоры зашли в тупик. Теперь задачей политиков будет разрешение вооруженного конфликта», – считает Бакетаев. По его словам, все приграничные вопросы и существующие анклавы – это «опухоль, которую можно пытаться вылечить с помощью терапии, но рано или поздно наступит момент, когда поможет только хирургическое вмешательство». «К сожалению, за 30 лет этот конфликт дорос до критической стадии», – добавил эксперт. По его мнению, пограничный вопрос между Киргизией и Таджикистаном многогранен и требует комплексного подхода. Собеседник не исключает, что урегулирование киргизско-таджикского конфликта затянется на годы. «Какую-то часть территории они возьмут, какую-то возьмем мы. В Москве, скорее всего, сейчас не будут доверять ни киргизской стороне, ни таджикской. Потом на линию соприкосновения придут войска ОДКБ и все затянется лет на 10, как это было в свое время в Карабахе», – отметил собеседник. Политолог также указал на неаккуратность руководства обеих стран в высказываниях по отношению друг к другу и отметил готовность сторон к конфликтному сценарию. Кроме того, по его словам, назревает противостояние между тюркоязычными и ираноязычными странами. «Думаю, на нашей стороне будут Казахстан, Узбекистан и Турция, а Таджикистан и Иран будут по другую сторону баррикад. Кроме того, в Таджикистане могут «проснуться» боевики, которые имеют опыт партизанской войны, а к ним подтянутся афганцы. В целом назревает очень тяжелая ситуация», – заключил эксперт. Напомним, в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве Киргизии, со стороны киргизстанцев оружие не применялось. Позже Киргизия эвакуировала местных жителей из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Они будут размещены в школах Баткена. В Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском округах, расположенных вблизи границы с Таджикистаном, введен режим чрезвычайного положения. Позже в Бишкеке заявили, что что погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 по местному времени якобы начали массированный обстрел из минометов, пулеметов и автоматов водозабора «Головной» в селе Кок-Таш Баткенской области. В Киргизии заявили о захвате таджикской погранзставы 29 апреля 2021, 17:03 Текст: Елизавета Булкина

Таджикистан обстрелял три пограничные заставы и два пограничные поста в Баткенской области, одна застава загорелась, в ответ киргизская сторона захватила таджикскую погранзаставу, сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Киргизии. В погранслужбе заявили, что в 14.05 началась перестрелка между силовиками двух стран в местности «Головной водораздел». «Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела загорелось здание заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда», – передает сообщение погранслужбы «Sputnik Кыргызстан». Отряд специального назначения «Бору» ПС Киргизии в ответ на действия таджикских военных захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло». По всему периметру кыргызско-таджикской границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. Президент Киргизии призвал жителей страны к спокойствию на фоне ситуации на границе 29 апреля 2021, 16:15 Текст: Елизавета Булкина

Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. «Призываю всех жителей Кыргызстана, прежде всего политические силы и средства массовой информации, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь. Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и решим все вопросы с учетом добрососедских интересов и соблюдая согласие на нашей древней земле. Сейчас опасны люди, которые пытаются разжечь конфликт изнутри. Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент», – говорится в обращении главы государства в Facebook. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Киргизия заявила о гибели одного гражданина на границе с Таджикистаном 29 апреля 2021, 15:52 Текст: Евгения Шестак

В ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения, заявили в пресс-службе минздрава Киргизии. «На 18.00 часов (15.00 мск) в Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Еще один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы. Ранее замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Эксперт оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Таджикистан обвинил военных Киргизии в нападении на пограничников 29 апреля 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие Киргизии открыли огонь в сторону пограничников Таджикистана, заявили в пресс-центре государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. «29 апреля в 13.05 (11.05 мск) на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара, военнослужащие Киргизской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан», – передает ТАСС сообщение ГКНБ. Минздрав Киргизии рассказал, что количество пострадавших граждан Киргизии в ходе конфликта на границе с Таджикистаном увеличилось до восьми человек. «В больницы доставлены еще четверо пострадавших», –заявила представитель ведомства. По ее словам, характер травм у госпитализированных «в настоящее время уточняется». Утром в четверг с места столкновений в больницы Киргизии доставили четырех человек, одного из них – с огнестрельным ранением. На границе двух государств в среду между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который в Таджикистане считают своей территорией, а в Киргизии – спорной. В ночь на четверг, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация обострилась и в настоящее время остается «напряженной». Напомним, ранее в четверг Киргизия эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Эксперт оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение 29 апреля 2021, 16:42 Текст: Елизавета Булкина

Все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией, сообщил источник в МВД страны. «С полудня четверга все силовые структуры Таджикистана в связи с событиями на границе с Киргизией в анклаве Ворух, переросшими в вооруженный конфликт, переведены на казарменное положение», – передает слова источника РИА «Новости». Собеседник агентства уточнил, что подразделения спецназа МВД не участвовали в вооруженном конфликте, о чем писали некоторые СМИ Киргизии. «У нас есть подразделение спецназа на территории Согдийской области, где сейчас и происходит конфликт, и если будет приказ, они примут участие в деэскалации вооруженного конфликта двух сторон», – заявил представитель МВД. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. Из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана вывезли более 800 человек 29 апреля 2021, 16:39 Текст: Елизавета Булкина

Более 800 человек эвакуировали из зоны конфликта на кыргызско-таджикской границы, сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области. Уточняется, что всего вывезено 848 человек, 498 из них отправлены в город Баткен, 350 – в Лейлекский район. Члены местных комиссий по гражданской защите обеспечивают граждан питанием и всем необходимым, передает портал Turmush. Отмечается, что перестрелка на границе не прекращается. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. Премьеры Киргизии и Таджикистана обсудят ситуацию на границе 29 апреля 2021, 17:43 Текст: Елизавета Булкина

Глава правительства Киргизии Улукбек Марипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода в четверг встретятся на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, сообщила пресс-служба киргизского правительства. «Сегодня, 29 апреля текущего года, после завершения заседания Евразийского межправительственного совета планируется незапланированная ранее двусторонняя встреча премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Главы правительств двух стран обсудят сложившуюся ситуацию на кыргызско-таджикской государственной границе», – передает сообщение кабмина Киргизии РИА «Новости». Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Глава МИД Киргизии заявил о начале переговоров с таджикским коллегой 29 апреля 2021, 17:50 Текст: Вера Басилая

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин начали в четверг переговоры по конфликту на границе двух стран, сообщил киргизский информационный портал Vesti.kg. «Прямо сейчас я нахожусь на переговорах с таджикской стороной», – цитирует издание Казакбаева, который также выразил надежду, что сторонам в ближайшее время удастся «локализовать конфликт на границе», передает ТАСС. О месте проведения переговоров не сообщается. Ранее замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Погранслужба Киргизии заявила об атаке военных Таджикистана на пять киргизских погранзастав, на одной из которых начался пожар. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.