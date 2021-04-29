Стало известно о нападении таджикских военных на приграничный поселок в Киргизии

Таджикские военнослужащие предприняли попытку атаки территории Киргизии в районе поселка Кызыл-Бел Баткенского района Баткенской области, заявили в погранслужбе страны.

«По последним данным, военные Таджикистана попытались атаковать нашу территорию в районе села Кызыл-Бел со стороны таджикского населенного пункта Гулистон», – сказал собеседник ТАСС.

Кызыл-Бел расположен примерно в 10 километрах от областного центра Баткен, данных о потерях в результате атаки пока не поступало.

Между тем в горном поселке Ворух и в кишлаке Лангар и в населенном пункте Чоркух в Таджикистане слышна стрельба, за последний час в больницу поступили 15 раненых, пишет «Sputnik Таджикистан».

«Ситуация плохая. Столкновения продолжились в трех населенных пунктах на таджикской территории», – сказал источник агентства в районной администрации.

Местные жители сообщили, что вооруженные киргизские пограничники патрулируют дорогу между Чоркухом и Ходжа Аъло, они заблокировали водораспределительный пункт.

Конфликт на участке водораспределительного пункта «Головной» начался 28 апреля около 16.00 по местному времени, сообщили в госкомитете нацбезопасности Таджикистана.

Telegram-канал Kotsnews также опубликовал видеозапись, на которых, как указано, киргизский БМП открыл огонь по позициям таджикских военных.

Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения.

Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном.