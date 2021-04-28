В оперштабе опровергли начало третьей волны коронавируса в России

Говорить сейчас о начале третьей волны коронавируса в России абсолютно неверно, ситуация в стране стабильна, заявили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

«Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно – эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба», – передает заявление оперштаба ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на сегодня ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, однако это хрупкая стабильность, которую надо поддерживать.

За минувшие сутки в России выявили 7848 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.