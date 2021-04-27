Собянин открыл завод по производству электробусов в Сокольниках

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сборочное производство электробусов КамАЗ на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ).

«В Москве разворачивается большая программа замены автобусного парка – пассажирского автобусного парка Москвы – на электробусы. Такая революционная история, которая значительно улучшает экологию, создает новейшие технологические продукты, будущее для пассажирского транспорта не только в Москве, не только в России, но и в мире», – передает слова градоначальника «Москва 24».

Он подчеркнул, что на сегодняшний день московский электробусный парк является самым большим в Европе.

Теперь на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе будет реализовываться один из важнейших этапов сборки электробуса – установка программного обеспечения, управляющее его узлами и агрегатами.

Мэр также напомнил, что правительство Москвы уже практически прекратило закупать автобусы на дизельном топливе, отдавая предпочтение электробусам.

На данный момент в Москве насчитывается 600 электробусов. Власти города планируют ежегодно докупать достаточно большие объемы для того, чтобы постепенно заполнить весь автобусный парк или хотя бы перевести его большую часть на электробусы.

«Для того, чтобы запустить такую программу, многое что нужно было сделать. Это нужно было, чтобы наши производители, машиностроение наше выдало такой продукт мирового уровня, чтобы обеспечило программное обеспечение, соответствующие сервисы и обслуживание», – пояснил Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что в ближайшие несколько лет планируется приобрести 1,6 тыс. электробусов.

Сейчас на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода уже идет тестовая сборка, проверка и обкатка электробусов. Уже собрано 11 машин, из них пять прошли полную проверку. Первый электробус московской сборки должен выйти на маршрут уже в мае этого года.

Производство электробусов на территории столицы позволит сократить сроки сборки, поставки, обслуживания транспорта, а также сэкономить на логистике. Все это снизит стоимость их эксплуатации.