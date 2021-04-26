Чешские сенаторы решили обвинить Земана в госизмене в связи с делом о Врбетице

Сенат Чехии намерен подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана, поскольку он в ходе телеобращения якобы рассекретил некоторые данные по делу о взрывах на складах в Врбетице, что может рассматриваться как измена Родине, сообщил председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.

«Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной (Земаном) изменой Родине мы будем заниматься. Но, прежде всего, необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты (по конституционному праву)», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Выстрчила, Земан в своем заявлении привел информацию из «живого» (расследуемого) дела, чем мог осложнить его расследование и поставить под угрозу безопасность страны.

«Президент в своем выступлении говорил о таких делах, я об этом знаю, которые на закрытых переговорах были означены в качестве имеющих доверительный характер», – сказал глава сената.

Выстрчил добавил, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи под адресованной сенату петицией за подачу конституционной жалобы на главу государства по обвинению его в измене Родине.

«По нашему мнению, президент Земан опять повел себя как защитник и агент РФ, но никак не глава нашего государства, который должен защищать интересы Чехии. В своем выступлении поставил под сомнение доказательства и надежность выводов наших спецслужб», – говорится в петиции. В первый же день ее подписали около 1 тыс. человек.

Сенатор и адвокат Вацлав Ласка пояснил, что конституционная жалоба в связи с изменой Родине должна содержать тщательно сформулированные аргументы. «Недостаточно просто написать в ней, что кто-то наносит ущерб интересам Чехии и создает угрозу ее безопасности», – сказал он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, от «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит точки над i в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию. Однако получилось строго наоборот: Земан признал, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. Теперь главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице».