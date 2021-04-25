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США отправили в Европу самолет-разведчик из-за действий России
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Самолет U-2 ВВС США вылетел с авиабазы Фэрворд в Великобритании для разведывательной миссии в Европе в связи с напряженной ситуацией на российско-украинской границе, сообщают британские СМИ.
Соединенные Штаты решили отправить самолет-разведчик на континент после того, как Россия начала возвращать войска с масштабных учений в пункты постоянной дислокации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в Daily Mail.
Авторы публикации отмечают, что присутствие американского самолета – это «предупреждение Москве».
На этой неделе палубные истребители F/A-18 американских ВМС сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках десятичасового полета над Тихим океаном.
Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. Газета ВЗГЛЯД разбирала итоги завершившихся учений на Юге России.
В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах
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Немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и увидело признаки информационной атаки на Москву.
Издание указывает, что в действиях Чехии отсутствует какая-либо логика, ведь «российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет», и «если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он больше работает в Чехии», передает «Московский комсомолец».
Таким образом, «чешское обоснование выглядит неубедительным».
По данным World Economy, предполагается, что на складах взорвались или были раскиданы взрывом на большой территории противопехотные мины чешской армии. При этом еще в 1997 году Чехия присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, и «после этого она не должна была иметь таких мин».
Мины хранились на складах примерно 20 лет, однако, скорее всего, «они были значительно старше, возможно, еще времен холодной войны, то есть, по крайней мере, (старше) 30 лет», пишет издание.
Опыт ОБСЕ, отмечается в статье, показывает, что хранящаяся десятилетия взрывчатка имеет тенденцию «к спонтанному разложению и, таким образом, взрыву, особенно если они хранятся неправильно». Именно поэтому были разработаны обширные программы по уменьшению этой опасности.
«В этом отношении чешское обоснование тоже выглядит несколько тонким», – делает вывод издание.
Описывая дипломатическую «войну», в которую, кроме Чехии, оказались втянуты Польша, Словакия и прибалтийские страны, World Economy отмечает, что все это происходит на фоне активизации военной деятельности НАТО в Черноморском регионе, которая, очевидно, продолжится до июня с проведением учений НАТО Defender Europe 2021.
Кроме того, вместе с этим усилилась напряженность на востоке Украины, «украинская армия начала систематически стрелять по беспилотникам Миссии наблюдателей» ОБСЕ.
«Возможно, это была украинская армия, которая настолько сильно нарушила GPS-прием беспилотников, что частично они не могли взлететь, а также потерпели крушение. Украина пыталась ослепить наблюдателей ОБСЕ», – пишет World Economy.
Отмечается, что именно США ослабили инструменты верификации в последние годы, выйдя из Договора об открытом небе (open-skies).
Оценивая все эти события, немецкое издание делает вывод: «Правдоподобная интерпретация заключается в том, что восточноевропейские друзья Украины пытались нагнетать напряженность, чтобы мобилизовать США, которые до сих пор не оказали той поддержки, на которую надеялись».
Потому крики о скорой «российской агрессии» можно оставить без внимания, заключает автор статьи.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы.
В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
Немецкий депутат назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
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Дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США, заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.
По мнению Гердта, ухудшение отношений российско-чешских отношений совпало с приходом Джо Байдена к власти в Вашингтоне, передает канал «360».
«Партия Байдена – это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил (...) Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация (...) Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано», – утверждает депутат.
Он также отметил, что внешнеполитические решения Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя».
«Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», – подчеркнул он.
Ранее страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого разные надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
США оценили результаты санкций против России
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Результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон, заявил зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.
Он заявил, что США хотели «действовать пропорционально». Белый дом решил «применять целевой подход», сказал Сингх. По его словам, американская сторона «сигнализировала», что у США есть «возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Сингх сказал, что санкции – это часть более широкой стратегии США, «просто инструмент, который может помочь» в ее продвижении, создав «рычаги для дипломатического процесса». «В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения», – заявил он.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
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Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом
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В Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу.
В министерстве пояснили, что Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград».
Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся.
Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного.
Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.
Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет».
Госдеп вызвал временного поверенного в делах России
Временный поверенный в делах России в США отверг заявления Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы, сообщило российское посольство.
Временного поверенного вызвали в Госдеп, чтобы выразить «обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий», которые Россия якобы «осуществляет в евроатлантическом регионе». Российская сторона «решительно отвергла необоснованные обвинения», передает РИА «Новости».
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
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Американцы назвали истинные цели США на Украине
Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела».
«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости».
«Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.
«На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой.
Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение».
«С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой.
Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов».
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта.
Россию заподозрили в «энергетических» атаках на военных США в Сирии
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Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ о том, что американские войска в Сирии якобы подвергались воздействию «направленной энергии».
Politico со ссылкой на источники заявила, что военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
Politico поясняла, что речь идет об атаках высококонцентрированной электромагнитной энергией, в том числе с использованием мощных радиочастотных или микроволновых устройств, а также потоков частиц. Такие атаки, как сообщает издание, могут приводит к как к помехам в работе электронного оборудования, так и причинению людям боли и нанесения неизлечимых повреждений. Указывается, что один из случаев, когда в Сирии заподозрили воздействие «направленной энергией», Пентагон признал пищевым отравлением.
На слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил сенатор Ричард Блументал заявил, что СМИ сообщают об «атаках на американских сотрудников, дипломатов, на ряд сотрудников разведки, возможно, даже на военных». Он напомнил о слухах об «акустических атаках» на Кубе. Блументал спросил Маккензи, может ли он подтвердить какие-то из этих сообщений.
Маккензи ответил, что может «говорить только о сфере ответственности» Центрального командования – прежде всего, это Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Он «не нашел никаких свидетельств таких атак», но хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
Байден: Воодушевлен призывом Путина к сотрудничеству по климату
Президент США Джо Байден заявил, что его обрадовал призыв российского лидера Владимира Путина совместно работать над проблемами климата, Соединенный Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией в этой области.
«Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями», – передает слова Байдена ТАСС.
Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что Вашингтон считает идеи Путина, изложенные на климатическом саммите, достойными и прогрессивными, а также позволяющими работать сообща.
Эксперт оценил данные об «энергетических атаках» против военных США в Сирии
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«Подобные заявления являются чепухой, которая противоречит законам физики», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев, комментируя сообщения американских СМИ о том, что Россию заподозрили в «энергетических атаках» на военных США в Сирии.
«Честно говоря, слухи про «направленные энергетические атаки» на американских военнослужащих в Сирии выглядят как какая-то чепуха, противоречащая законам физики. С таким же успехом можно рассуждать о влиянии на военных НЛО», – отметил военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев.
По его словам, предшествующие этому сообщения про «акустические атаки» и обвинения России в якобы вознаграждении талибов в Афганистане вместе с новым слухом имеют общую цель. «Во-первых, слухи нужны для поддержания в СМИ образа России как врага. А во-вторых, для того, чтобы налогоплательщики США не расслаблялись, пополняя казну государства в целом и Пентагона в частности», – пояснил эксперт.
«Именно поэтому в СМИ периодически пробрасываются какие-то истории про якобы новые нападения противника по всем флангам – и на Украине, и в Прибалтике, и в Афганистане враг не дремлет. А люди, придумывающие такие истории, просто обеспечивают себе стабильность личного бюджета в условиях непростых экономических условий», – считает собеседник.
Денисенцев также указал на относительную недолговечность подобных историй. «Почему об этом периодически забывают? Потому что конечным потребителем этой информации является простой обыватель. А обыватель довольно быстро все забывает. Ему необязательно показывать какую-то связную военно-политическую историю от начала и до конца, вместо этого достаточно время от времени вбрасывать новые слухи, чтобы создать соответствующий информационный фон», – резюмировал эксперт.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники заявило, что американские военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
При этом глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ, но он хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
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Псаки назвала «Северный поток – 2» плохой сделкой
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не может озвучить прогноз относительно возможных санкций США против проекта «Северный поток – 2».
При этом она подчеркнула, что США «продолжают считать» строительство газопровода «плохой сделкой». Американская сторона, по ее словам, «доносит эту позицию своим партнерам», включая государства Европы, передает РИА «Новости».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 км труб, или 95% газопровода.
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Россия предложила США договориться о ненападении в киберпространстве
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Москва предлагает Вашингтону заключить «глобальное» соглашение о ненанесении странами первыми удара с использованием информационных и коммуникационных технологий, сообщил МИД России.
Москва считает, что «одним из первых шагов в верном направлении» была бы реакция США на предложение возобновить диалог двух стран о международной информационной безопасности. Это предложение было изложено в заявлении главы российского государства Владимира Путина от 25 сентября 2020 года. Как пояснили в МИДе, Россия предлагает принять ряд практических мер по «перезагрузке» отношений с США «в сфере использования информационных и коммуникационных технологий», передает РИА «Новости».
В частности, речь идет о «восстановлении профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне». Также предлагается договориться о «предотвращении инцидентов в информпространстве» и обменяться «гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга». Кроме того, Москва предлагает заключить «глобальное» соглашение «о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что сайт Кремля за последнее время стал чаще подвергаться хакерским атакам.
Медведев посоветовал США отказаться от языка ультиматумов и хамства
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Вашингтону для улучшения взаимоотношений с Москвой стоит идти на компромиссы, отказаться от ультиматумов и хамства, загоняющих диалог под плинтус, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«И что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела?.. И, в-третьих, - самое важное. Не только понимание необходимости и возможности компромиссов, но и готовность идти на эти компромиссы. Готовность отказаться от языка ультиматумов и хамства, которые загоняют диалог под плинтус», – говорится в статье Медведева для РИА «Новости».
Медведев отметил, что «США скатились в нестабильную внешнюю политику. Это проявилось и в отказе от ядерной сделки с Ираном. В выходе из Договора по открытому небу и ряда других договоров. А в настоящий момент – и в риторике нового президента». «Новая стратегическая реальность – нестабильность внешнеполитического курса Вашингтона – во многом вызвана как внутренними причинами, так и определенным падением авторитета США в качестве лидера западного мира», – заявил он.
По словам зампредседателя Совбеза, США считают, что партнеры и оппоненты должны воспринимать как должное и с благодарностью «правоту» Вашингтона. «Она (американская администрация) может говорить и о выполнении предвыборных обещаний демократов, и об отсутствии единства в выработке курса и принятия решений в новой команде, и об американском «миссионерстве». «Мы всегда правы, вы должны нас слушаться». А партнеры и оппоненты должны воспринимать такой курс как должное, причем с чувством благодарности за полученный «урок», – говорится в статье.
Он также назвал кризисом нынешнее состояние отношений России и США. «Когда отношения двух стран долгое время находятся в подобной ситуации, это и называется кризис. Такие кризисы являются очень благоприятной почвой для появления еще более острых периодов в отношениях – «кризиса кризисов». В подобной ситуации любой неверный шаг, отсутствие терпения, стратегического понимания «веса» каждого слова могут ввергнуть не только две отдельно взятые страны, но и весь мир в пучину тяжелейших проблем, поставив его перед угрозой прямого военного столкновения», – написал Медведев.
В этом контексте он напомнил о событиях Карибского кризиса 1962 года. «Время было несколько иным, чем сейчас», признал Медведев, но суть происходящего, по его мнению, «была очень схожей». Он уточнил, что внешняя политика США того времени вынуждала Советский Союз соответствующим образом реагировать. Например, в конце 1950-х и начале 1960-х годов это проявлялось в размещении американских ракет в Турции, Южном Вьетнаме, Ливане, упомянул зампред Совбеза. Это выражалось и «в неуклюжей политике на Кубе, породившей революцию, а потом в попытке вернуть контроль над островом Свободы», добавил он.
«Сегодня же это – антироссийские санкции, организованная кампания травли России, американская политика в отношении наших соседей, окончательный приход НАТО к нашим границам, противодействие (проекту газопровода) «Северному потоку – 2», встревоженность реализацией нашей страной Северного морского пути, наконец, украинский вопрос и многое другое. Примеры такой политики проявляются ежедневно», – отметил Медведев.
По его словам, «новая администрация США, восстанавливая свое положение мирового правителя и защитника коллективного Запада (причем, параллельно убеждая в этом самих себя), не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними. Например, Китай или Россия».
Медведев отметил, что СССР воспринимался США как равноправный соперник, с которым, без сомнения, необходимо считаться. «Это было обусловлено военно-политическим паритетом сторон, для сохранения которого и была создана система международных организаций. И наличием двух военных блоков – стран НАТО и стран Варшавского договора. Но после распада СССР паритет на какое-то время исчез», - считает он.
США, «прожив полтора десятилетия в системе координат, когда ни одна другая страна мира не только не имела сопоставимой с ними мощи, но и не имела даже гипотетического права располагать подобной силой, просто-напросто отвыкли от равноправного диалога», заявил Медведев.
Ранее он заявил, что за последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации и вернулись в эпоху холодной войны.
Бывший посол США отказался подтвердить финансирование Навального
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Белый дом или ЦРУ не оказывают Алексею Навальному финансовую поддержку, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол.
«Алексей Навальный не получает никакой финансовой поддержки от Запада, от Байдена, от ЦРУ – это полная ерунда, нет никаких доказательств для этого», – заявил Макфол в эфире «Эха Москвы».
При этом он объяснил повышенное внимание со стороны США к Навальному не «любовью», а политической «традицией» защиты «прав человека», исходя из которой Вашингтон воздействует на многие страны.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга отметила, что прежде США и их «европейские партнеры» ввели ряд санкций и «сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции в будущем». При этом она выразила надежду, что с Навальным «будут гуманно обращаться», что блогер будет «в безопасности и в конечном счете – освобожден», передает РИА «Новости».
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. США ввели санкции против представителей властей России из-за ситуации вокруг Навального. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон сочиняет небылицы об условиях содержания Навального, при этом в самих США нарушают права заключенных.
Володин призвал Запад «вести себя прилично»
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию у него состоялся разговор с зарубежными СМИ, в ходе которого он высказал ряд тезисов об отношениях Москвы и Запада.
Володин в своем Telegram-канале опубликовал основные тезисы разговора с зарубежными СМИ, «чтобы быть честным и избежать выдергиваний из контекста».
Так, он призвал Запад заняться внутренними делами и правами собственных граждан: «Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?».
«Понятно совершенно, что у вас все трещит и вы не можете выдержать экономической конкуренции с Китаем. Но послушайте, ведите себя прилично. Весь мир может скатиться в этот ужас. Есть страны, к которым относятся и Соединенные Штаты Америки, и Британия, и европейские государства, которые могут остановить это скатывание, но при этом им надо поступиться своими амбициями, не стандартами», – указал он.
Председатель Госдумы подчеркнул, что «никто не хочет вмешиваться в ваши (Запада) дела и не вмешивается», и «все то, что придумано с отравлениями, с вмешательством в выборы» никто из представителей США и Европы не хочет обсуждать «ни на одной парламентской площадке, ни на одних диалоговых форумах», это игнорируется, при том, что «виновные» были назначены.
«Вас не устраивает одно – что Россия развивается. Почитайте доклад секретных служб Соединенных Штатов Америки, который есть в открытом доступе. Вы там конкретную ставите задачу в отношении президента страны (Владимира Путина) – ослабить его и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с этой должности. Понятно совершенно. Путин – наше преимущество. И вы делаете все для того, чтобы нас его лишить. И эти вызовы мы воспринимаем как вызовы каждому из нас, потому что они касаются нашего президента. Оскорбления в его адрес – это оскорбления граждан нашей страны, вмешательство в наши дела – это оскорбление граждан нашей страны», – указал Володин.
Он также напомнил слова главы государства о том, что именно Россия будет определять для себя «красные черты».
«Уважаемые издания, как вы относитесь к нашим СМИ? Когда речь идет о Конгрессе, отношение к ним – хамское. В той же Украине, когда взяли и закрыли все оппозиционные издания, почему вы молчите? Где ваша журналистcкая солидарность? Вы вообще себя-то кем считаете и как воспринимаете такие решения? (...) А все потому, что вы кормитесь с рук этих государств и забыли про стандарты», – также сказал председатель Госдумы.
Он отметил, что представитель западных СМИ зачастую присутствуют на важных мероприятиях в России, участвуют в парламентских пулах, у них «есть возможность у нас спросить», им дают ответы.
«Но, извините, если бы госпожа (спикер нижней палаты Конгресса Нэнси) Пелоси пригласила наш Sputnik или Russia Today для того, чтобы рассказать и объяснить, почему они так себя ведут, нам бы было более понятно. Но вы же ведете себя по-хамски. При этом считаете, что мы должны стандарты выполнять, а вы их не будете. Мы-то выполняем и от этого не теряем. Поэтому вы, что касается своих интересов и своих инструментов, эти темы заканчивайте», – сказал Володин.
Он также указал, что «все те, кто начинает связывать судьбу с зарубежными государствами, должны понимать: наши граждане это не поддерживают», в России «всегда относились плохо к предателям», страну никогда невозможно было «пошатнуть руками тех, кто измарал себя рукопожатиями, обниманием и принимал подношения у тех, кто желает нам зла, кто желает развала».
Напомним, Владимир Путин в своем обращении Федеральному собранию заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта. «Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
Позже в Кремле заявили, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.
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Медведев заявил о возвращении отношений с США в эпоху холодной войны
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За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он считает, что отношения двух стран «по сути вернулись в эпоху холодной войны». По его словам, «санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов» приводят «мир в состояние перманентной нестабильности». Медведев отметил, что Россия, как и СССР, «всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту». Он напомнил о Карибском кризисе 1962 года, когда, как указал Медведев, проявились два основных момента, передает РИА «Новости».
Во-первых, «долгосрочный ответ – это не только появление ракет у берегов Соединенных Штатов», но и демонстрация, а также «осознание западными странами инфраструктурных возможностей нашего государства по развертыванию в короткие сроки военных баз в любой точке мира», сказал Медведев.
Во-вторых, ситуация, когда страны оказались «в пяти минутах от войны», была урегулирована «лидерами двух сверхдержав, сохранившими трезвость оценки ситуации, признавшими и принявшими «мудрость» компромисса, а следовательно – готовыми идти на уступки», заявил он. Медведев сказал, что у «СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов».
Медведев заявил, что «прямая связь» помогает «гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела», ведь это «не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника», понять «его логику и аргументы».
21 апреля глава российского государства Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Путин сравнил США с Шерханом из «Книги джунглей», вокруг которого «крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, чтобы задобрить своего суверена».
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