В Кремле исключили связь военных учений и отношений России и США

Медведев посоветовал США отказаться от языка ультиматумов и хамства

Вашингтону для улучшения взаимоотношений с Москвой стоит идти на компромиссы, отказаться от ультиматумов и хамства, загоняющих диалог под плинтус, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«И что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела?.. И, в-третьих, - самое важное. Не только понимание необходимости и возможности компромиссов, но и готовность идти на эти компромиссы. Готовность отказаться от языка ультиматумов и хамства, которые загоняют диалог под плинтус», – говорится в статье Медведева для РИА «Новости».

Медведев отметил, что «США скатились в нестабильную внешнюю политику. Это проявилось и в отказе от ядерной сделки с Ираном. В выходе из Договора по открытому небу и ряда других договоров. А в настоящий момент – и в риторике нового президента». «Новая стратегическая реальность – нестабильность внешнеполитического курса Вашингтона – во многом вызвана как внутренними причинами, так и определенным падением авторитета США в качестве лидера западного мира», – заявил он.

По словам зампредседателя Совбеза, США считают, что партнеры и оппоненты должны воспринимать как должное и с благодарностью «правоту» Вашингтона. «Она (американская администрация) может говорить и о выполнении предвыборных обещаний демократов, и об отсутствии единства в выработке курса и принятия решений в новой команде, и об американском «миссионерстве». «Мы всегда правы, вы должны нас слушаться». А партнеры и оппоненты должны воспринимать такой курс как должное, причем с чувством благодарности за полученный «урок», – говорится в статье.

Он также назвал кризисом нынешнее состояние отношений России и США. «Когда отношения двух стран долгое время находятся в подобной ситуации, это и называется кризис. Такие кризисы являются очень благоприятной почвой для появления еще более острых периодов в отношениях – «кризиса кризисов». В подобной ситуации любой неверный шаг, отсутствие терпения, стратегического понимания «веса» каждого слова могут ввергнуть не только две отдельно взятые страны, но и весь мир в пучину тяжелейших проблем, поставив его перед угрозой прямого военного столкновения», – написал Медведев.

В этом контексте он напомнил о событиях Карибского кризиса 1962 года. «Время было несколько иным, чем сейчас», признал Медведев, но суть происходящего, по его мнению, «была очень схожей». Он уточнил, что внешняя политика США того времени вынуждала Советский Союз соответствующим образом реагировать. Например, в конце 1950-х и начале 1960-х годов это проявлялось в размещении американских ракет в Турции, Южном Вьетнаме, Ливане, упомянул зампред Совбеза. Это выражалось и «в неуклюжей политике на Кубе, породившей революцию, а потом в попытке вернуть контроль над островом Свободы», добавил он.

«Сегодня же это – антироссийские санкции, организованная кампания травли России, американская политика в отношении наших соседей, окончательный приход НАТО к нашим границам, противодействие (проекту газопровода) «Северному потоку – 2», встревоженность реализацией нашей страной Северного морского пути, наконец, украинский вопрос и многое другое. Примеры такой политики проявляются ежедневно», – отметил Медведев.

По его словам, «новая администрация США, восстанавливая свое положение мирового правителя и защитника коллективного Запада (причем, параллельно убеждая в этом самих себя), не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними. Например, Китай или Россия».

Медведев отметил, что СССР воспринимался США как равноправный соперник, с которым, без сомнения, необходимо считаться. «Это было обусловлено военно-политическим паритетом сторон, для сохранения которого и была создана система международных организаций. И наличием двух военных блоков – стран НАТО и стран Варшавского договора. Но после распада СССР паритет на какое-то время исчез», - считает он.

США, «прожив полтора десятилетия в системе координат, когда ни одна другая страна мира не только не имела сопоставимой с ними мощи, но и не имела даже гипотетического права располагать подобной силой, просто-напросто отвыкли от равноправного диалога», заявил Медведев.

Ранее он заявил, что за последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации и вернулись в эпоху холодной войны.