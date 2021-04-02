Пашаев дал совет адвокату Эдварда Била

Для того, чтобы полностью прекратить уголовное дело по ДТП с участием блогера Эдварда Била, просто необходимо договориться со всеми пострадавшими в данной аварии, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев.

Первого апреля на Садовом кольце в Москве автомобиль Audi, за рулем которого находился видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с четырьмя автомобилями. В аварии пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, которая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

«Самая главная задача в данном деле – работа с потерпевшей. Если он (Эдвард Бил, – прим. ВЗГЛЯД) возместит и материальный, и моральный вред, то успех обеспечен. Да даже если не возместит, то это статья до двух лет и за этого его сажать нельзя, так как он является гражданином России, имеет постоянное место жительства и регистрацию в Москве, есть доход. Поэтому при любом раскладе его в тюрьму не посадят», – уверен Пашаев.

Но для того, чтобы полностью прекратить данное уголовное дело, просто необходимо договориться со всеми пострадавшими в данной аварии, продолжает юрист.

«Тогда дело можно будет прекратить полностью, с примирением сторон или даже штрафом все закончится. Но хотя бы без судимости. То есть его адвокату просто необходимо работать именно с потерпевшими, от них все зависит», – советует собеседник.

Ранее лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие Ведерки» Петр Шкуматов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что если бы летом 2020, сразу после смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовых Департамент транспорта города Москвы поставил бы на Садовом кольце между полосами разделительный барьер, то аварии с Эдвардом Билом не было бы.

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