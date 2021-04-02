ФТС с начала года возбудила 25 дел по фактам коррупции среди таможенников

Федеральная таможенная служба (ФТС) России возбудила 25 уголовных дел коррупционной направленности против должностных лиц таможенных органов с начала 2021 года, за аналогичный период прошлого года было возбуждено 13 уголовных дел, сообщил начальник управления по противодействию коррупции ФТС РФ Дмитрий Мурышов.

«В первом квартале 2021 года возбуждено 25 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 25 лиц. В январе-марте 2020 года было возбуждено 13 уголовных дел в отношении 11 лиц. Также отмечу, что это предварительные итоги: не учтен вклад иных правоохранительных органов», – отметил Мурышов.

Он подчеркнул, что необходимо смотреть на количество привлеченных должностных лиц, поскольку уголовные дела могут состоять из нескольких эпизодов. «В целом число уголовных дел колеблется достаточно сильно, но количество привлеченных должностных лиц, на наш взгляд, стабильно», – передает ТАСС слова Мурышова.

Он добавил, что за весь 2020 год было возбуждено 70 уголовных дел коррупционной направленности, и из них только три возбуждено без участия таможенных органов иными правоохранительными органами. «Таким образом, наибольший вклад в пресечение преступлений должностных лиц таможенных органов вносит деятельность управления по противодействию коррупции ФТС России и наших территориальных подразделений», – сказал Мурышов.

По его словам, в ФТС не считают, что громкие уголовные дела против сотрудников таможни свидетельствуют о «всплеске» выявленных случаев коррупции. «Мы продолжаем борьбу с преступлениями коррупционной направленности, несмотря на репутационные потери. И те цифры по задержаниям, которые были приведены в начале, как раз являются показательными. Просто на фоне остальных задержаний, возбужденных уголовных дел конкретно эти случаи (опубликованные в СМИ) привлекли внимание прежде всего статусом задержанных», – подчеркнул Мурышов.

Напомним, 16 марта начальника Астраханской таможни Ильдара Саидова заключили под стражу по обвинению в превышении полномочий.

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