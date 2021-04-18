В Германии отношение Байдена к России назвали «третьим путем»

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18 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 05:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США и Китай приняли совместное заявление по климату
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Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде».
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филипа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Германии отношение Байдена к России назвали «третьим путем»
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Журналист немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туман полагает, что глава американского государства Джо Байден в отношении России выбрал «третий путь».
Туман отметил, что после предложения Байдена президенту России Владимиру Путину провести саммит возникло ощущение разрядки в отношениях двух стран, но потом США ввели санкции. Как считает Туман, «Байден демонстрирует явный отказ от своего предшественника» на посту президента США Дональда Трампа, но «не от себя самого и своего предложения поговорить». По словам Тумана, Байден продемонстрировал, что подразумевает под «жесткими отношениями» с Москвой, но не отзывает предложение провести саммит, то есть «указывает возможный третий путь в отношениях с Россией», передает РИА «Новости».
13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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Экс-дипломат: Запрет найма местного персонала заставит посольство США взвыть
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«При Рейгане мы тоже запретили нанимать из советских граждан персонал, обслуживающий посольство США, и американцы через два месяца взвыли», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя аналогичную меру, введенную МИД России против американской дипмиссии в Москве.
«Традиционная высылка нескольких дипломатов, которых можно потом легко заменить другими, не очень эффективна. А вот сокращение числа дипломатов плюс запрет найма местного персонала – это чувствительный, болезненный удар для американцев. Возможно, их эта мера вразумит», – отметил бывший замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР в Совбезе ООН Александр Белоногов.
Белоногов напомнил, что такую меру советское правительство предприняло еще в середине 1980-х, когда холодная война достигла своего пика.
«Если нынешние власти Америки не потеряли память, то должны вспомнить, чем для них обернулась такая история 1986 года. Тогда, при Рейгане, американцы начали пачками высылать наших дипломатов из Вашингтона, из представительства при ООН. В ответ мы стали высылать американских дипломатов из Москвы, но в меньшем количестве, поскольку наш выбор был ограничен. Ведь представительств международных организаций в столице СССР не было», – пояснил бывший замглавы МИД.
«Когда высылки наших дипломатов перешли все возможные лимиты, наша сторона запретила их дипломатическим учреждениям нанимать советских граждан в качестве вспомогательного персонала. И тогда посольство США в Москве оказалось в диком положении: у них некому стало переводить и перепечатывать документы на русском языке, водить автомобили, готовить еду, убирать мусор. Буквально через пару месяцев, когда ситуация в здании посольства в Москве стала для них нестерпимой, американцы «запросили пардон». Путем дальнейших переговоров было достигнуто понимание, что и как должно быть организовано во взаимной дипломатической жизни. Так что американцы уже это проходили», – сказал собеседник.
«Кстати, Сергей Лавров был в это время моим советником в представительстве ООН. Все это происходило на его глазах. И он сейчас правильно вспомнил про эту меру воздействия», – добавил Белоногов.
Экс-дипломат разъяснил, что набрать персонал из сотрудников самого посольства, из граждан США в Госдепе вряд ли захотят: «Это страшно дорого по сравнению с наймом местных работников. Тайком пригласить и оформить на работу граждан третьих стран они тоже не смогут, поскольку находятся под неусыпным наблюдением наших контролирующих органов. Так что я на месте сотрудников Госдепа крепко бы почесал в затылке после такого предупреждения», – подчеркнул Белоногов.
Глава МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские дипмиссии граждан России и третьих стран. Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США», – цитирует его РИА «Новости». На практике это может означать сокращение численности американской миссии в Москве сразу на полтораста человек. Лавров также сообщил, что начнет процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки дипломатов США по России. Разрешения будут даваться на Смоленской площади в индивидуальном порядке после рассмотрения.
Помощник президента Юрий Ушаков порекомендовал послу США в Москве Джону Салливану отправиться на серьезные консультации в Вашингтон. Ранее представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
США призвали Россию ответить на новые санкции пропорционально
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Глава администрации Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции.
«На этой неделе я говорил с президентом России Путиным о характере наших отношений, отношений между нашими странами. Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Я призвал его ответить [на новые американские санкции] надлежащим образом, не переходить границы, так как мы тоже можем двигаться [дальше по пути увеличения санкционного давления]», – заявил Байден.
При этом американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон смогут, обменявшись применением ограничительных мер, оставить нынешний эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения.
«Моя надежда и ожидание заключаются в том, что мы сможем выработать modus vivendi (условия существования). Но важно, чтобы у нас были прямые переговоры и чтобы мы продолжали находиться в контакте друг с другом», – подчеркнул Байден.
«Сейчас время начать деэскалацию [российско-американских отношений]. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе», – заявил глава Белого дома.
«Суть того, о чем я говорю, в следующем: там, где для Соединенных Штатов есть интерес работать с Россией, нам следует это делать, и мы будем это делать. Если же Россия стремится навредить интересам США, мы дадим ответ, мы всегда будем стоять на защите своей страны, наших институтов, нашего народа и наших союзников», – добавил Байден.
Ранее 46-й американский президент заявил, что США якобы не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но готовы к введению новых санкций.
Накануне Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Напомним также, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
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Госдеп сравнил санкции США и России
Санкции США против России были «пропорциональны», а ответ Москвы стал «эскалацией», заявил Госдеп.
В Госдепе считают, что санкции со стороны США «соответствовали вредоносной деятельности России». Однако ответные меры российских властей, по мнению Вашингтона, «стали эскалацией и вызывают сожаление». «Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», – приводит ТАСС текст сообщения.
Напомним, на санкции США Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
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Байден ввел новые санкции против России
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Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США. … Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб», – говорится в заявлении Белого дома.
Там добавили, что США на фоне введения санкций против России подтвердили приверженность обеспечению безопасности своих союзников и партнеров.
Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. «Министерство финансов выпустило указ, который запрещает финансовым учреждениям США участвовать в первичном рынке рублевых облигаций и облигаций в иностранной валюте, выпущенных после 14 июня 2021 года Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния или министерством финансов, а также предоставлять ссуды в рублях или не рублях Центробанку РФ, Фонду национального благосостояния или министерству финансов», – говорится в сообщении.
Кроме того, указ оставляет за администрацией США право расширять санкции против российского суверенного долга.
Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. «Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», – говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».
В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds. «Сегодня Соединенные Штаты официально заявляют, что Служба внешней разведки России (СВР), также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, является виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа, в которой использовалась платформа SolarWinds Orion и другие структуры информационных технологий. Разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР», – говорится в сообщении.
Как сообщает газета The Washington Post, ЕС и НАТО после введения санкций США выступят в их поддержку, однако вводить свои ограничения не планируют, передает ТАСС
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
Ранее СМИ сообщили, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
В то же время агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Помощник Байдена подтвердил планы Вашингтона ввести санкции против России.
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Греф оценил последствия санкций США против госдолга России
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Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что новые американские санкции против госдолга России не приведут к серьезным негативным последствиям для страны.
«За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем», – приводит слова Грефа ТАСС.
Глава Сбербанка подчеркнул, что «если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов». «Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом», – сказал он.
Глава Сбербанка отметил, что сейчас санкции введены почти по всем направлениям, а российская экономика уже научилась быстро адаптироваться к таким условиям.
Ранее в четверг Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Новые американские рестрикции запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать при первичном размещении российские гособлигации. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Москва предупредила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона.
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В Кремле рассказали об ответе на санкции США
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на санкции Вашингтона и высылку десяти сотрудников российской дипмиссии, заявил, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
«В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, это в принципе является основополагающим. Но еще раз скажу вам, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», – сказал Песков, отвечая на вопрос, намерена ли Россия отвечать на американские санкции и когда.
Отвечая на вопрос, выдержит ли российская экономика введенные ограничения, он заявил, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается, регулятор и власти действуют успешно и эффективно, передает РИА «Новости».
«Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Я могу еще раз повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно, действует успешно. Эффективность работы нашего экономического блока признана международно. Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим», – сказал Песков.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России
Российская сторона начнет процедуру денонсации соглашения, которое регулирует поездки дипломатов США по России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Также в пятницу глава МИД заявил, что вскоре будет опубликован перечень руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов.
МИД: Вызовы российских послов в Британии и Польше – это вассалитет 21-го века
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Вызовы российских послов в министерства иностранных дел Британии и Польши говорят о цепной реакции в странах НАТО в поддержку санкций США в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций – признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность», – передает ее слова РИА «Новости».
«Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21-го века», – подчеркнула Захарова.
Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Сообщалось, что посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, предположительно из-за санкций США против России и ситуации на восточной границе Украины. Кроме того, МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина для обсуждения приписываемого Москве хакерского взлома компании SolarWinds.
Также в четверг посол США в России Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел России, где, по словам Марии Захаровой, разговор для американской стороны обещал быть тяжелым. Американское посольство сообщило, что визит Салливана прошел в дружественном ключе. В Министерстве иностранных дел России предупредили посла США о скором введении ответных мер на санкции Вашингтона против России.
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Сенатор предположил несимметричный ответ России на введенные США санкции
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«Решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя указ президента США Джо Байдена о введении новых санкций в отношении России.
«Ответ с нашей стороны последует точно – не обязательно симметричный. В сфере дипломатии мы обычно отвечаем зеркально. По всем остальным вопросам решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы, но при этом, чтобы они не нарушали наши собственные интересы», – отметил зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.
Цель этих санкций, по словам сенатора, максимально сдерживать Россию. «Причем речь идет о всей нашей стране, а не об отдельных людях. США не нужно, чтобы здесь существовала самостоятельная держава. Надо привыкать жить в таких условиях. Тем более, что мы умеем не просто жить, а развиваться в условиях санкций – мы за прошедшие семь лет продемонстрировали это всему миру», – сказал собеседник.
Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
«Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США. ... Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб», – говорится в заявлении Белого дома.
Там добавили, что США на фоне введения санкций против России подтвердили приверженность обеспечению безопасности своих союзников и партнеров.
Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения.
В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. «Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», – говорится в сообщении Белого дома.
В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds. «Разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР», – говорится в сообщении.
ЕС и НАТО после введения санкций США выступили в их поддержку, однако вводить свои ограничения не планируют.
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Москва заявила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона
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Российская сторона даст «решительный отпор» введенным американской стороной санкциям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двухсторонних отношений придется расплачиваться», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Наш ответ неотвратим. Он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой», – заявила представитель ведомства.
Она добавила, что санкционный курс США против России «не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав», которые несут ответственность за судьбу мира.
«В разговоре с президентом России [Владимиром Путиным] Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации российско-американских отношений. Но действия его (Байдена) администрации свидетельствуют об обратном», – подчеркнула дипломат.
Представитель ведомства отметила что ответственность за деградацию отношений между странами целиком лежит на США, сообщает ТАСС.
Между тем высокопоставленный дипломатический источник агентства заявил, что ответ России будет жестким. «Как и говорилось ранее, реакция будет жесткой», – сказал он.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении
новых санкций против России. По этому документу, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские санкции против ряда военных компаний в России не повлияют на их деятельность, предприятия даже не заметят этих ограничений.
В среду сообщалось, что американского посла в Москве Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову.
«В ходе беседы было сказано, ... если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – говорил собеседник РИА «Новости». Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт встречи Салливана и Ушакова.
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Заместитель постпреда РФ при ООН: Теперь наша очередь «призвать США к ответу»
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Настала очередь Москвы призывать Вашингтон «к ответу» за недружественные действия, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Что ж, теперь наша очередь «призвать США к ответу» за продвижение необоснованных обвинений и инициирование недружественных действий. Вот, как это работает в дипломатии», – заявил Полянский в соцсетях, передает РИА «Новости».
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. По этому документу, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона даст «решительный отпор» введенным американской стороной санкциям. Она добавила, что санкционный курс США против России «не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав», которые несут ответственность за судьбу мира.
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Москва пригрозила американскому бизнесу «болезненными мерами»
Россия будет прекращать деятельность американских фондов, вмешивающихся в политику Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой сербского МИДа Николой Селаковичем.
«У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
Министр уточнил, что санкции России коснутся тех американских фондов и неправительственных организаций, «которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь».
Президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям Соединенных Штатов после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
МИД объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США
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МИД России официально опубликовал заявление «Об ответных мерах в связи с враждебными действиями США». В нем говорится, что данные контрмеры введены в ответ на антироссийские санкции США.
«Предпринятый Администрацией Байдена очередной выпад против нашей страны, разумеется, не может оставаться без ответа. В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии «сдерживания Москвы», на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений», – говорится в заявлении МИД.
В нем отмечается, что на этом фоне лицемерно звучат призывы из-за океана воздержаться от эскалации, а по сути России предлагают согласиться с тем, что с ней пытаются разговаривать с позиции силы. Однако Москва ранее уже заявляла, что санкционное и иное давление на нее не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации. Поэтому в ответ на антироссийские санкции в ближайшее время будут введены следующие контрмеры.
Так, на основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов.
«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», – отмечается в заявлении МИД. Кроме того, в рамках ответных мер ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет отныне сведена к минимуму: до 10 чел. в год на основе взаимности.
Также будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран, а в связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. «О понимании в отношении «открытой суши».
Россия также намерена прекратить деятельность на территории страны американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. «Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу, – отмечается в заявлении МИД. – Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций».
В МИДе подчеркнули, что данные шаги – лишь часть имеющихся возможностей. «Сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса. В противном случае будет реализован набор таких болезненных для американской стороны решений, как, например, предписание диппредставительствам США уменьшить до 300 чел. численность персонала в России. Тем самым будет установлен реальный паритет по двусторонним загранучреждениям, поскольку до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников мы засчитываем 155 чел., командированных в наше Постпредство при ООН в Нью-Йорке. А ведь это совершенно не двусторонняя миссия», – подчеркивает МИД.
«Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально «ущемить» американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали», – говорится в сообщении. При этом МИД подчеркивает, что Россия хотела бы избежать дальнейшей эскалации с США и готова к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей.
«Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно – ни одна санкционная «волна» безнаказанной не останется. Разумеется, услышали заявления Президента Дж.Байдена о заинтересованности в «стабильных, конструктивных и предсказуемых» отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита. Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации» – заявляет МИД.
Соловьев объяснил «слащавые речи» Байдена после ввода санкций
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«Никакой деэскалации в отношениях между Россией и США быть не может, все комплиментарные слова Байдена в адрес Москвы – это абсолютно пустая риторика», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя заявления президента Джо Байдена, посвященные отношениям между США и Россией.
«В выступлении Байдена примечательно то, что он полностью сменил риторику. Еще недавно он оскорблял Владимира Путина и говорил о России менторским тоном. Но сейчас от этого тона ничего не осталось. Более того, он стал извиняющимся», – считает тележурналист Владимир Соловьев.
При этом, по его словам, в речи американского президента неожиданно не прозвучало ни одного обвинения в адрес России по поводу нарушения прав человека, ситуации вокруг блогера Алексея Навального или якобы поощрения атак «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение) против американских войск в Афганистане.
«Байден явно не может понять, какие именно шаги предпримет Россия в ответ на действия США. Именно поэтому он сначала звонит Путину, затем вводит санкции, а после выходит, объясняет их введение более ранними обещаниями времен избирательной кампании и умудряется сказать что-то о сотрудничестве», – поясняет собеседник. По мнению Соловьева, такое поведение вполне укладывается в логику привычной американской «игры, направленной в первую очередь на свою аудиторию», но «с отсылкой к России, поведение которой новая администрация предугадать не может». Соловьев убежден, что
«слащавые речи Байдена в совокупности с новыми рестрикциями ни в коем случае не должны вводить Россию в заблуждение».
«Нам надо четко понимать, что Байдена меньше всего на свете волнуют интересы нашего государства. Поэтому то, что он вдруг умудрился высказаться даже о взаимных интересах, ни в коем случае не должно нас очаровывать. И мы должны действовать только исходя из собственных национальных интересов», – убежден журналист. Он также предположил, что в обозримом будущем со стороны США последуют новые санкции против России, причем более жесткие.
При этом задача США повлиять каким-то образом на политику Москвы для Вашингтона вторична, считает Соловьев. «Главное для них – решить свои внутренние задачи. У нас все наоборот – нам следует понять наши национальные интересы, а поведение США не должно никоим образом воздействовать на них», – сказал журналист.
По мнению Соловьева, слова Джозефа Байдена о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях – это абсолютно пустая риторика. «Естественно, ни о какой новой перезагрузке и речи быть не может, особенно учитывая, что с 2017 года в США действует закон, который ставит нас в один ряд с Ираном и Северной Кореей», – добавил Соловьев. Более того,
«предыдущая перезагрузка образца 2009 года привела только к резкому ухудшению отношений».
По словам журналиста, своими действиями Байден стремится добиться построения новой альтернативной международной организации демократических стран, которая позволит ему решать все вопросы в обход ООН в целом и Совета Безопасности ООН в частности. «Таким образом он пытается отодвинуть Россию, Китай, Иран и еще ряд стран на периферию мировой политики и выиграть международную конкуренцию в условиях резко возросшего экономического могущества Китая», – резюмировал Соловьев.
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Лавров анонсировал российские санкции против США
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Россия намерена опубликовать имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Документ планируется опубликовать вечером, 16 апреля, в пятницу, в него включат восьмерых человек, заявил министр, передает РИА «Новости».
«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в России покинуть нашу страну», – сказал Лавров.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Американский президент Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
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