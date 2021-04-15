«Коммунисты России» поспорили со Швейцарской партией труда о деятельности Грудинина

Председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин направил в адрес Швейцарской партии труда письмо, в котором призвал отозвать обращение к российским властям в защиту Павла Грудинина.

«Компартия «Коммунисты России» – пятая партия в России, завоевавшая более 1 млн 200 тысяч голосов на выборах российского парламента в 2016 году. У нас имеется также 500 членов муниципалитетов. Мы имеем отношения со многими компартиями мира... Мы тоже выступаем против любых преследований левых активистов в любой стране мира и сами часто подвергаемся преследованиям. Между тем, мы с большим удивлением прочитали ваше заявление о поддержке швейцарскими марксистами миллиардера Павла Грудинина», – говорится в заявлении партии, направленном в Центральный комитет Швейцарской партии труда.

Председатель «Коммунистов России» заявил, что «Грудинин – один из олигархов России», и «общественное расследование нашло у него счета в зарубежных банках». Кроме того, в партии указали, что «ни разу в ходе кампании по выборам президента Грудинин не назвал себя коммунистом, но из-за его принадлежности к классу капиталистов левые силы не смогли объединить усилия в 2018-м году на выборах, выдвинуть единого кандидата и победить кандидата от власти».

«Тогда тысячи простых членов КПРФ отказались прийти на выборы или вышли из партии в знак протеста. Мы глубоко убеждены, что, согласно основам марксизма, эксплуататор не может представлять эксплуатируемых и мы глубоко убеждены, что такая старейшая и уважаемая партия, как Швейцарская партия труда, не может игнорировать постулаты марксизма», – говорится в заявлении партии.

«Коммунисты России» призвали швейцарских коллег отозвать письмо в защиту Грудинина или же изъять его имя из перечня защищаемых российских левых активистов. «Призываем вас не отступать от исторических традиций Швейцарской партии труда и не давать себя обманывать чиновникам из партии Зюганова, польстившимся на миллиарды Грудинина», – указали в партии.