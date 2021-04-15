Курс рубля остался неизменным к доллару и укрепился к евро

РГО: С теплохода «Армения» могли спастись 500 человек

С теплохода «Армения», потопленного немецкой авиацией в Черном море в ноябре 1941 года, могли спастись на шлюпках до 500 человек, сообщил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин со ссылкой на последние обследования судна.

По его словам, последняя экспедиция к теплоходу «Армения» вернулась из моря три дня назад. За счет применения автономной системы видеосъемки высокого качества исследователям удалось получить существенно более информативную картину с глубины 1,5 километра, где лежит на дне «Армения».

«Самое главное: результаты обследования позволили нам усомниться в … расхожей версии о том, что теплоход затонул всего за четыре минуты и ни у кого не было никаких шансов спастись. При обследовании правого борта мы не обнаружили ни фрагментов, ни самих шлюпок на штатных местах, а их было десять, все шлюпбалки сброшены за борт. Мы предполагаем, что шлюпки все-таки могли успеть спустить на воду, а это значит, что теплоход был на плаву минимум 15-20 минут. А это почти 500 человек спасенных – десять шлюпок почти по 50 человек», – сказал Фокин.

Ранее считалось, что с «Армении» спаслись всего шесть человек, передает РИА «Новости».

Он добавил, что кормовой люк теплохода находится в открытом состоянии, то есть люди могли покидать судно еще и этим путем.

Исследователь рассказал, что на судне недавняя экспедиция обнаружила повреждения, очень похожие на попадание авиабомбы. «Это подтверждает первоначальную версию об атаке именно самолетами-бомбардировщиками, а не торпедоносцами, как писалось многими источниками», – отметил Фокин.

Также удалось обнаружить одно из кормовых орудий правого борта, которыми теплоход был дооборудован в 1941 году – орудие выглядит по-походному, то есть не могло вести огонь по противнику.

Пассажирско-грузовой теплоход «Армения» был построен на Балтийском заводе в Ленинграде в 1928 году. 7 ноября 1941 года был потоплен немецкой авиацией в 18 милях от побережья Крыма. В момент атаки на теплоходе находились раненые бойцы и эвакуируемые жители Севастополя. На судно был погружен также персонал главного госпиталя Черноморского флота и ряда других военных и гражданских госпиталей (всего 23 госпиталя), а также руководство и сотрудники пионерлагеря «Артек», члены их семей и часть партийного руководства Крыма. Погрузка эвакуируемых шла в спешке, точное их число неизвестно. Число погибших составило, по разным оценкам, от 4,5 тыс. до 10 тыс. человек.