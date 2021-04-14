Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян ФАС проверит ситуацию с ростом цен на туристические услуги 14 апреля 2021, 22:05 Текст: Абдулла Шакиров

Федеральная антимонопольная служба России решила проверить ситуацию на рынке гостиничных услуг после сигналов о росте цен, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», – передает сообщение пресс-службы ТАСС. В Совете Федерации ранее поручили комитету по социальной политике совместно и ФАС проследить за ситуацией с ростом цен на путевки на российские курорты. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что россияне жалуются на резкое увеличение цен на фоне закрытия ряда туристических направлений. В начале апреля эксперты предупреждали о подорожании отдыха в Крыму летом.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня 12 апреля 2021, 19:28

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что полеты в эти страны будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня, передает РИА «Новости». «Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в Турцию и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня. За исключением направлений, необходимых для участия в строительстве атомной электростанции «Аккую» и вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турции, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва – Стамбул», – передает слова Голиковой РИА «Новости». Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. В России пока не приняли решение о закрытии авиасообщения с Турцией 12 апреля 2021, 13:10

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Решение о прекращении авиасообщения с Турцией на данный момент не принято, сообщил источник, близкий к членам оперштаба. «На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено», – сказал он ТАСС. Другой источник, близкий к штабу, подтвердил отсутствие решения. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. В этой связи сообщалось, что решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник. В Сети возмутились жалобами Бородиной на приостановку авиасообщения с Турцией 14 апреля 2021, 10:29

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, которая возмутилась решению российских власти приостановить авиасообщение с Турцией. Бородина сообщила, что планировала улететь в Турцию на весь июль, но предположила, что к этому времени направление не откроют. «Сербия, Абхазия, Россия, Черное море любое российское, Карелия, Золотое кольцо – вперед. Еще тут пишут, что Дубай летом дешевый. Ага, +65 градусов, самое оно», – написала телеведущая в Instagram, спросив совета у подписчиков. Некоторые посочувствовали телеведущий, но нашлись и те, кто ответил на недовольство Бородиной язвительными комментариями. «Первый раз в жизни летом в Турцию из-за закрытых границ не полечу! Так-то я обычно из-за денег не летаю…» – написал один из пользователей. Кто-то ехидно назвал ситуацию трагедией и заметил, что некоторые люди «всю жизнь никуда не летали», сообщает телеканал «360». «Отлично, что закрыли. Нечего оттуда заразу везти! Своей хватает!» – поддержали решение российских властей в Сети. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. При этом в Российском союзе туриндустрии предупредили, что полную стоимость туров в Турцию и Танзанию, куда закрыли границы, россиянам не вернут. Оптимальным выходом будет перенос даты поездки. Онищенко объяснил опасность отдыха в Турции 12 апреля 2021, 16:14

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Народ должен сам понимать, без закрытия авиасообщения, что лучше остаться в своей стране, чем проболеть весь отпуск, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя плохую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Турции. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции Россия и власти страны ведут переговоры, которые касаются потенциального закрытия границ для туристов. Источник, близкий к членам оперштаба, сообщил, что на данный момент решение все еще не принято. «Пусть себе летают сколько влезет. Мы в отношении к собственному здоровью в качестве мерила должны иметь не закрытие или открытие границ с Турцией или другими странами, а ценность собственного самочувствия. Я на протяжении уже нескольких недель говорю, что, во-первых, в Турции сейчас чрезвычайно сложная эпидситуация. И это в определенной мере является критерием состояния здравоохранения этой страны, что подтверждает – оно на низком уровне», – говорит Онищенко. Он призывает граждан самим решать, вне зависимости от результатов переговоров, лететь им в Турцию, где есть высокий риск заболеть коронавирусной инфекцией, или же остаться в родной стране. Врач подчеркивает, что нет никакого смысла брать долгожданный отпуск и, скрестив пальцы, надеяться, что весь отпуск не «проваляешься заболевшим». «Будьте самостоятельным человеком. Не связывайте свое решение с количеством рейсов и наличием мест в самолетах, думайте о своей безопасности, – обращается Онищенко к россиянам. – И, однозначно, мы не летим в Турцию и другие подобные ей страны, которые наживаются на нашей беспечности, доверчивости. Инфраструктура, которую мы помним, уже потеряна, она уже два года не работает. Вы там точно заболеете, не отдохнете, наберетесь отрицательной энергетики, потому что будете переживать. Не стоит соглашаться даже на самый дешевый билет», – рекомендует эпидемиолог. Кроме того, депутат напоминает, что в России тоже много красивых мест, где можно было бы хорошо и приятно провести отпускное время. «Давайте планировать отдых в нашей стране и будем использовать большую возможность, которая у нас есть. Это позволит нам восстановиться после непростой зимы, нашим детям даст возможность набраться сил перед новым учебным годом», – считает Онищенко. Он отмечает, что при этом, конечно, надо требовать от российского бизнеса адекватных комфортных условий, чтобы те деньги, которые тратят отдыхающие, были использованы для развития и улучшения инфраструктуры отдыха. 8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Турции ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется очень быстро: за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза. Голикова рекомендовала туристам с путевками в Турцию обменять направление 12 апреля 2021, 19:53 Текст: Елизавета Булкина

Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации в этот же период [с 15 апреля по 1 июня]», – передает ее слова ТАСС. По данным Ассоциации туроператоров России, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян. Голикова рекомендовала туристам, которые уже купили путевку до 1 июня, обменять направление отдыха, передает РИА «Новости». «Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и, приняв решение, вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу соответствующим образом организуем», – добавила она. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. СМИ: Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня 12 апреля 2021, 18:49

Фото: Markus Mainka/Imagebroker/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Россия на полтора месяца приостанавливает полеты в Турцию, в первую очередь речь идет о чартерных рейсах, сообщил источник в одной из российских авиакомпаний и топ-менеджер крупного туроператора, эту информацию подтвердил РБК также федеральный чиновник. По словам собеседников РБК, решение о приостановке сообщения с Турцией принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. С 15 апреля по 1 июня будут приостановлены полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции. Отмечается, что пока речь идет о чартерных перевозках, не сообщается, распространяется ли запрет на регулярные рейсы. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов из Турции не будет, будет их плановый вывоз. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Названы три варианта решения проблемы купивших туры в Турцию россиян 13 апреля 2021, 12:26

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Туристу, купившему поездку в Турцию до 1 июня, туроператоры могут предложить перенос даты отдыха, другое направление или частичный возврат денежных средств, сказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сказал телеканалу «Москва 24», что полностью вернуть деньги за купленный тур в Турцию, с которой с 15 апреля будет приостановлено авиасообщение, будет невозможно. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции по фактически понесенным расходам. «Есть несколько вариантов решения проблемы туристов, которые уже купили туры. Какой вариант будет выбран туристом или туроператором, зависит от конкретной ситуации. Первый вариант: перенос тура на другую дату без потерь, доплат для туристов с сохранением тех же условий. Второй: перенос на другое направление, но это напрямую зависит от того, есть ли у туроператора возможность предложить альтернативный тур на другое направление», – говорит Ломидзе. На данный момент альтернативных Турции направлений не очень много, поэтому туроператор может предложить вариант отечественного отдыха на российских курортах, продолжает эксперт. «Следующий вариант, это возврат средств. Все будет зависеть от того, какой статус закрытия страны будет сформулирован Роспотребнадзором. То есть можно ли будет в зависимости от этого статуса считать ситуацию форсмажорной или нет. Также многое зависит от условий договора. Все эти три обстоятельства являются ключевыми при определении, сколько турист получит денег и как быстро. В любом случае туристам очень важно в нынешней ситуации понимать, что все нервничают и находятся в стрессовом состоянии», – отмечает собеседник. Она объясняет, что не стоит требовать вернуть все денежные средства уже завтра, поскольку это попросту невозможно. Процедура возврата средств занимает определенное время – минимум две недели на рассмотрение заявки и дальше определение порядка возврата средств. При этом надо понимать, что туроператоры не возвращают деньги за уже оплаченные туры. «Есть еще такое обстоятельство, как страховка от невыезда. Если такая есть и там, в страховом полисе, предусмотрено закрытие страны, причем неважно, по каким причинам, а такие опции появились после 2020-го, то, соответственно, турист может получить деньги от своей страховой компании. Это быстрее и в полном объеме. Но какая именно стратегия будет выбрана туроператорами, мы не знаем. Туроператоры сейчас находятся в очень жестком цейтноте», – заключила Ломидзе. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Ранее бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил опасность отдыха в Турции и призвал россиян отдать предпочтение отечественным курортам, поскольку это безопаснее для здоровья. В Турции назвали ожидаемое до ограничения полетов число российских туристов 13 апреля 2021, 16:43 Текст: Елизавета Булкина

В мае Турция была готова принять до 700-800 тыс. туристов из России, пока не стало известно о приостановке авиасообщения между странами, сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая. «Мы ждали примерно 700-800 тыс. российских туристов на майские праздники и последующие отпуска, активно готовились к их приему. Россия предлагает туристам изменить или направления, или дату тура. Несмотря на ограничения авиасообщения, Турция всегда была приоритетом для россиян. Мы ожидаем, что после Рамадана (12 мая) число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется», – передает его слова РИА «Новости». Баглыкая озвучил надежду турецкого турбизнеса на то, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму 12 апреля 2021, 09:26 Текст: Алина Назарова

Предприниматель Аркадий Ротенберг уже более двух лет владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму, в реконструкцию которых обещает вложить в ближайшие четыре года около 15 млрд рублей. По словам представителя бизнесмена, Ротенберг «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов». Все санатории, кроме «Жемчужины», которая сейчас не работает, объединены в сеть «Курорты Крыма». Ротенберг, как утверждает его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года, пишет РБК. Санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» были проданы на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за 1,5 млрд рублей. В лот вместе с санаторием «Дюльбер» вошли также земля санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор», в которой был открыт отель «Дача Рахманинов». За здания санатория «Жемчужина», расположенного около замка «Ласточкино гнездо», в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 млн рублей. Во всех торгах победило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). На момент покупки 95% долей в этой компании принадлежало экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому, еще 5% – УК «Визант Групп», которую контролировал Денис Козорез. В январе 2021 года Зарицкий заявил, что бизнесом не занимается и в УКИП был лишь номинальным собственником. С осени 2019 года УКИП принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Терс». В конце 2018-го Ротенберг впервые заинтересовался гостиничными комплексами, в 2019 году начались переговоры о сделке, а подготовка документов о вхождении в состав ЗПИФ «Терс» закончилась в конце 2019-го, уточняет представитель бизнесмена. Впервые Ротенберг признал, что инвестирует в санаторий «Ай-Петри», в январе 2021 года: в сюжете на канале «Россия 24» эту информацию озвучила представитель санатория. В том же сюжете Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса под Геленджиком, которому Фонд борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального посвятил фильм «Дворец для Путина». Ротенберг рассказал, что хочет открыть под Геленджиком апарт-отель, и сказал, что он не сразу сообщил о том, что владеет комплексом, из-за «чисто человеческого фактора». В техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей уже вложены около 300 млн рублей, отмечает представитель Ротенберга. Общий размер заявленных инвестиций в реконструкцию объектов составит около 15 млрд рублей, работы будут проходить поэтапно, их окончание запланировано на май 2024 года. Наибольшие вложения – более 6 млрд рублей – запланированы в «Жемчужину»: на территории санатория площадью почти 17 га построят пятизвездочный отель, виллы и апартаменты. Проект застройки территории «Жемчужины» власти Крыма утвердили еще в декабре 2017 года, тогда планировалось, что УКИП за 1,2 млрд рублей построит здесь гостиничный комплекс со спа-центром. В январском сюжете на «России 24» сам Ротенберг говорил, что ему также принадлежат туристические объекты в Сочи, на Дальнем Востоке и что он планирует развивать туристический проект на Алтае. Представитель бизнесмена уточнил, что в районе Бирюзовой Катуни на Алтае может быть построен круглогодичный горнолыжный курорт. В РСТ рассказали о перспективах Израиля заменить Турцию туристам из России 13 апреля 2021, 19:00

Фото: REUTERS/Corinna Kern

Текст: Татьяна Косолапова

Израиль сможет заменить Турцию только той части россиян, которая будет готова пройти вакцинацию, а также принять отдых совершенно другого типа, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя планы Израиля открыть границы для иностранцев уже с середины мая. Власти Израиля приняли решение начать принимать прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции туристов из-за границы уже с 23 мая. На данный момент они работают над программой по началу приема групп иностранцев. На фоне закрытия авиасообщения с Турцией до 1 июня, данное направление, на первый взгляд, выглядит привлекательно. «Конечно, у Израиля и Турции объемы абсолютно разные, но в целом направление востребованное. Тем не менее, насколько мне известно, Израиль планирует только в конце июня – начале августа начать принимать туристов. Это, конечно, не заменит Турцию, потому что это абсолютно разные страны. Тем более, что здесь есть условие о вакцинации, а значит будет перечень допустимых вакцин, определенные сертификаты и так далее», – говорит Барзыкин. Соответственно, он подчеркивает, если все-таки Израиль действительно будет готов принимать гостей уже с 23 мая, а не с середины лета, как сообщалось ранее, то данное направление будет востребовано среди россиян. Тем не менее, это не станет абсолютным аналогом для Турции. «Пытается Кипр заменить Турцию, но туда тоже пока нет авиасообщения прямого, через Стамбул летают. Ну, и режим по ковиду там сейчас строгий. Еще Греция с середины мая планирует снять квоты, она могла бы стать относительной заменой, но это визовый режим, а значит дополнительные условия. Ну и, опять же, пока неизвестно, какие условия будут, каким образом будет регулироваться. Поэтому, большинство тех, кто не поедет сейчас, либо перенесут свои туры на даты после первого июня, либо поменяют направление. В том числе, перейдут на внутренний рынок», – считает собеседник. Эксперт объясняет, что Турцию очень сложно заменить, потому что это массовое направление с системой «все включено», рекреацией (комплексом оздоровительных мероприятий), чартерные программы. Израиль же имеет несколько сегментов: культурно-познавательный, паломнический, медицинский, отчасти рекреационный. Кроме того, отдых на Мертвом море отличается от пребывания на Средиземном, а сервис в стране «ненавязчивый», далеко не такой, как в Турции. «Вообще, отдых в Израиле – на любителя. Мне, например, очень нравится. К тому же, там сейчас большая часть населения вакцинированы (80 % взрослого населения), по крайней мере, этот процент выше, чем в других странах. Вот, у нас была встреча с представителями страны, и они определили открытие для туристов на конец июля – начало августа. Если уже с 23 мая все же это будет для определенных категорий граждан, то нужно, чтобы все было регламентировано, тогда это будет востребовано. Но сегмент, конечно, будет не такой большой, должны быть выполнены несколько условий: чтобы турист был вакцинирован, имел деньги, да еще и хотел бы поехать в Израиль», – считает Барзыкин. Также он добавил, что на данный момент есть возможность рассмотреть и отечественный отдых: цены на него пока еще не кусаются и можно было бы присмотреть себе какой-нибудь хороший вариант, который заменил бы отдых в Турции. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Эксперт спрогнозировала волну туристов в Крыму в мае 12 апреля 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

После решения по приостановке авиасообщения с Турцией в Крыму в мае ожидается дополнительный поток туристов, летний отдых в основных отелях полуострова практически полностью забронирован, заявила глава ассоциации малых отелей Крыма, член общественного совета при минкурортов Крыма Наталья Стамбульникова. «Я предсказывала такую ситуацию, понимала, что будет перенасыщение рынка в Крыму – и так оно и сложилось. В связи с тем, что Турцию закрыли, мест хватит не всем, или хватит всем, но многие могут не получить тех впечатлений, которые они хотят получить. Вы понимаете, что на сегодня все объекты с хорошей репутацией на летние месяцы забронированы на 90% или полностью. Останется то, что останется», – рассказала она РИА «Новости». Отельер также добавила, что на данный момент «в отелях прирост на майские праздники туристического потока до 15% из-за хорошей стимулирующей программы кешбэка. Вторая волна туристов – вторая половина мая уже также активно бронируется, она опережает по продажам 2019 год (в 2020 году Крым из-за пандемии был закрыт для отдыха)». По ее мнению, приостановка авиасообщения с Турцией до 1 июня простимулирует туристический поток в Крым в мае. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Программа туристического кешбэка вдвое повысила продажи туров в регионах 13 апреля 2021, 22:11 Текст: Абдулла Шакиров

Продажи туров в регионах России увеличились в два раза в связи с действием программы туристического кешбэка, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала «Россия 1». «С учетом акции кешбэка мы увидели фактически двукратное увеличение продаж [туров] по российским направлениям. Это не только Краснодарский край и Крым, это вся география от Калининграда до Владивостока», – передает слова Горина ТАСС. Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в прошлом году. В рамках первого этапа туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января. За два этапа действия программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей. По состоянию на начало апреля в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей, при этом им вернулось от государства 800 млн рублей. Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня, отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней. В прошлом году россияне получили 1,2 млрд рублей за туры с кэшбэком, а приобрели туры на 6,5 млрд рублей. Самыми популярными направлениями в прошлом году стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Ялта, Нижний Новгород, Севастополь, Краснодар и Екатеринбург. Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию 13 апреля 2021, 14:08 Текст: Наталья Ануфриева

Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию, Федеральное агентство по воздушному транспорту разослало телеграммы перевозчикам. В документе, подписанном заместителем руководителя Росавиации Георгием Бахаревым, указывается, что авиакомпании будут сообщать Росавиации о графике возвращения туристов из Турции и Танзании, передает ТАСС. «В соответствии с решением оперативного штаба о приостановлении с 00.00 15 апреля 2021 года до 23.59 1 июня 2021 года регулярного и нерегулярного авиасообщения между Россией и Танзанией, а также временного ограничения регулярного и нерегулярного авиасообщения между Россией и Турцией прошу направлять следующую информацию: количество планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров из пунктов Турции и Танзании в пункты России и количество осуществленных возвратов авиабилетов пассажирам», – отмечается в телеграмме. Между тем в Турции уже прогнозируют разорение многих отелей, принимающих российских туристов, передает РИА «Новости». «Ущерб будет нанесен всем поставщикам, которые работают для отелей – от текстильщиков до мебельщиков, от производителей продукции до транспортных компаний. Любой крестьянин, выращивающий арбузы от Диярбакыра до Аданы, уже не сможет поставлять их в гостиницы. То есть этот кризис затронет всех», – сказал владелец турецкого турагентства на условиях анонимности. По его словам, большинство отелей в ожидании туристов зимой сделали ремонт, исправили, недостатки, сменили мебель, «некоторые из них дали рекламу в российских СМИ, привозили бесплатно туроператоров и журналистов, чтобы показать свои отели – словом, потратили много денег», а теперь «в одну секунду все рухнуло». «Они не смогут вернуть в банки кредиты и обанкротятся. Банки смогут забрать их (отели) за долги по цене в три-четыре раза ниже их реальной стоимости», – сказал он. При этом источник связал случившееся с политическими причинами, посчитав, что причина решения Москвы якобы лежит в сближении Турции и Украины: «Россия использовала свой сильный козырь – туризм. Теперь Турции нужно будет думать, рядом с кем занять место, с Россией или Украиной. Мы продаем беспилотники Украине, но куда идет прибыль от этого – на пользу нашей стране, или компании-производителю Baykar?». Между тем Российский союз туриндустрии (РСТ) планирует обратится властям с просьбой рассмотреть открытие других направлений массового выезда для российских граждан и разрешить туда организацию чартерных программ, чтобы компенсировать запрет на Турцию, заявил президент объединения Андрей Игнатьев. По его словам, Турция и Танзания были единственными странами, куда массово выезжали российские туристы в последние месяцы для отдыха. «Эти страны принимали чартерные программы туроператоров, но после вчерашнего объявления у нас не осталось стран, куда организуются чартерные программы для российских туристов. Есть хорошие направления, которые могли бы заменить эти две страны. Это может быть Кипр, Греция, Египет, которые всегда был альтернативой Турции. Возможно, Тунис как направление для чартерного выезда», – сказал он. Напомним, после ограничений, введенных на фоне коронавируса, из России разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, на Кубу, Сейшелы, Мальдивы и Шри-Ланку. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Туроператоры назвали число российских туристов в Турции 13 апреля 2021, 12:13 Текст: Елизавета Булкина

В Турции на данный момент находятся порядка 30 тыс. российских туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. «По нашим оценкам, в Турции сейчас находится около 30 тыс. человек (туристов)», – передает его слова РИА «Новости». Игнатьев уточнил, что из-за приостановки авиасообщения в Турцию и Танзанию не смогут отправится порядка 500 тыс. человек, передает ТАСС. Напомним, накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Ростуризм пообещал дополнительные меры поддержки туроператоров 14 апреля 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Ростуризм предложит дополнительные финансовые меры поддержки туристической отрасли в связи с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. «Понимаю, что введенные ограничения поставили всех вас, да и, поверьте, нас, в очень сложную ситуацию. Как я вчера озвучила, мы готовим пакет мер поддержки, который, надеемся, поможет отрасли продолжить работать и выполнять обязательства перед туристами», – написала Догузова в Instagram. По ее словам, в работе уже снижение взносов в резервный фонд, а также снижение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности. «Соответствующие акты должны быть приняты со дня на день. Оперативно смотрим и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности (туроператоров)», – добавила глава Ростуризма. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.