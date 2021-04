Россиян предупредили о нашествии комаров Подсчитана стоимость недельного рациона космонавта Один из первых советских космонавтов рассказал, как Гагарин поддерживал команду 12 апреля 2021, 09:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение, рассказал летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов. «Он всегда был готов помочь другому. Даже в трудную минуту он умел разрядить обстановку. Как-то после тренировки на центрифуге мы все очень устали. Он – в том числе. В автобусе тишина. Юра начинает рассказывать мужской хулиганский анекдот. Все рассмеялись, появились силы», – передает РИА «Новости» слова Волынова. «Чем еще он мне нравился? Человек еще мальчишкой прошел большую жизненную школу. Мы же с ним дети войны. Он хорошо помнил оккупацию, помнил как немцы обращались с местным населением, как всю его семью вышвырнули из избы и отец рыл землянку, в которой семье Гагариных пришлось ютиться», – добавил Волынов. Он напомнил о других зверствах немецких захватчиков. Младшего брата Гагарина Бориса немец повесил на сук дерева за шарфик, но матери космонавта удалось снять ребенка. «Это все происходило на глазах у совсем еще юного Юры. Он пережил много невзгод, но я ни разу не видел, чтобы он сам кого-то обидел. Он всегда готов был помочь. У него хватало характера, умения, мудрости, чтобы с каждым найти общий язык», – сказал Волынов. По словам Волынова, они с Гагариным были друзьями и Гагарин сделал его своим соседом по лестничной площадке. После гибели Гагарина семья Волыновых продолжала поддерживать тесные отношения с егои семьей. Он добавил также, что ликование людей в день полета Гагарина в космос в 1961 году можно сравнить с празднованием Дня Победы. «В этот день я был в Хабаровске на приемном радиопункте. В мою задачу входило обеспечение связи с Юрой. <...> Юра приземлился, наша работа была выполнена, пора было возвращаться в Москву. В городе мы увидели массовое ликование. Был рабочий день, но на улицах было столько людей, что я могу сравнить это событие только с празднованием Дня Победы», – рассказал Волынов.

11 апреля 2021, 16:22

Фото: Alex Edelman/ЕРА/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее агрессивных действий на Украине, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. «На сегодняшний момент я могу сказать вам о серьезной обеспокоенности по поводу российских действий у границы Украины… Мы находимся в очень тесном контакте и взаимодействии с нашими партнерами и союзниками в Европе, все разделяют нашу обеспокоенность. Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет цена, будут последствия», – передает РИА «Новости» слова Блинкена. Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон и Москва имеют точки соприкоснования, например, контроль над вооружениями. Ранее в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе». Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. Погребинский оценил итоги визита Зеленского к Эрдогану 11 апреля 2021, 14:50

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Нечаев

«Сигнал Эрдогана адресован не столько России, сколько Германии и Франции, выступающих против членства Украины в НАТО. Это напоминает известную фразу, приписанную Бродскому: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Турции поддержать перспективу членства Украины в НАТО. «Действия Эрдогана – это классическая восточная политика, а Восток, как известно, дело тонкое. В его заявлениях нет противоречий, потому что он пытается лавировать между крупными внешними игроками. Например, если Эрдогану важно сохранить приемлемые отношения с Путиным, он высказывается в поддержку Минских соглашений. А если ему важно сохранить экспорт беспилотников – он может сказать что-то приятное для Зеленского», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский. «Что касается якобы поддержки членства Украины в НАТО – этот сигнал адресован не столько России, сколько Германии и Франции. Здесь можно вспомнить известную фразу, приписанную Бродскому: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за». То есть если Берлин и Париж выступают против вступления Украины в НАТО, тогда Турция занимает противоположную позицию. Мы прекрасно знаем, в каком состоянии находятся отношения Турции и Запада, особенно после скандала со стулом для Урсулы фон дер Ляйен и тем, как Эрдоган раздражает Вашингтон своим сотрудничеством с Россией», – добавил политолог. «Поэтому я не вижу каких-то значимых достижений по итогам визита президента Украины в Стамбул. Это лишь продолжение политики Зеленского, которая на 90% состоит из пиара. А Эрдоган просто маневрирует исходя из своих интересов», – заключил Погребинский. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО. Об этом стало известно по итогам визита президента Владимира Зеленского в Стамбул. Кроме того, Эрдоган высказался в поддержку Минских соглашений по Донбассу. Он также поддержал «Крымскую платформу», «которая призвана объединить земли Украины». Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль рассказал о разногласиях с Францией и ФРГ по Донбассу 11 апреля 2021, 14:57 Текст: Елена Мирошниченко

Франция и Германия имеют некоторые разногласия с Москвой по Донбассу, они хотят, чтобы Россия проявляла большую гибкость, при этом обе страны понимают, что минские договоренности необходимо выполнить, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Во многом да. Есть определенные разногласия и с нами тоже. Есть пожелание к нам, проявлять большую гибкость, как участнику минского процесса. Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, понимают ли французские и немецкие коллеги, кто в реальности не выполняет минские договоренности. Он также отметил, что «документ этот недвусмысленный, там все написано черным по белому». «И суть, и последовательность шагов, там все подписано». Также Песков заявил, что контакты на уровне политсоветников «нормандского» формата по урегулированию в Донбассе очень сложные, эта работа ведется для подготовки нового саммита. «Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники «четверки» (Украина, Россия, Франция, ФРГ – прим. ВЗГЛЯД) находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах», – заявил представитель Кремля. Песков также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли Россия стоять на том, чтобы было выполнено хоть что-то для проведения встречи, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. В Кремле заявили о неприемлемости войны с Украиной 11 апреля 2021, 13:49

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Он также отметил, что в Донбассе происходит активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. «Конечно, никто не собирается двигаться к войне и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине». Он также отметил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договоренностей и активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. «Поскольку в целом напряженность, деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации, они могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности», – подчеркнул Песков. По его словам, заявления из Киева о том, что Минские соглашения уже чуть ли не бесполезный рудимент, вызывают недоумение не только в России, но и во Франции и Германии. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия. Напомним, 6 апреля Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. Журналисты в Нидерландах ознакомились с «перехватом» СБУ разговоров об MH17 11 апреля 2021, 22:55

Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Журналисты в Нидерландах утверждают, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны Службой безопасности Украины. Утверждается, что речь идет о тысячах перехваченных телефонных разговоров. 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой, которая ведет расследование. Как заявляет Nieuwsuur, «беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», передает ТАСС. При этом отмечается, что Дубинский «в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng». Сообщается, что журналисты получили доступ к аудиокассетам с записями разговоров, которые Дубинский вел в июле и августе 2014 года – до, во время и после авиакатастрофы, передает РИА «Новости». РЕН ТВ напоминает, что когда Россия передавала Совместной следственной группе данные о том, откуда велся удар, группа просто проигнорировала их, передает РЕН ТВ. 17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Космонавты с МКС поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина 12 апреля 2021, 00:28 Текст: Антон Антонов

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Командир станции Рыжиков поблагодарил «всех, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной», а также людей, которые «продвигают человечество дальше и дальше в изучении космоса», передает ТАСС. Кудь-Сверчков напомнил, что с полета «нашего соотечественника» Гагарина в космос 12 апреля 1961 года «началась новая история – история пилотируемых космических полетов». Новицкий подчеркнул, что ученые и конструкторы СССР продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий, а «легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей». 9 апреля российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур. На МКС прибыли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Планируется, что 17 апреля Рыжиков и Кудь-Сверчков возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-17». Вместе с ними вернется американка Кэтлин Рубинс. В Петербурге после драки со стрельбой задержаны 10 человек 11 апреля 2021, 12:42

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

После драки со стрельбой у торгового комплекса в Санкт-Петербурге были задержаны десять человек, один из участников конфликта госпитализирован в медучреждение с ранением, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным ведомства, сообщение о драке и стрельбе у торгового комплекса на улице Ефимова поступило в полицию в пятницу вечером. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли гильзы и резиновые пули, однако участников конфликта сразу задержать не удалось. Позже в полицию поступило сообщение о том, что в приемный покой с резаными ранами различных частей тела обратился мужчина 1995 года рождения. «Десятого апреля оперативниками для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северокавказской республики, в возрасте 16-32 лет. Один из доставленных был госпитализирован в медучреждение с ранением, полученным ранее в ходе конфликта», – цитирует сообщение РИА «Новости» ГУМВД по региону. Уточняется, что по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», четыре человека задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении двоих решается вопрос об избрании меры пресечения, остальные были отпущены. Ранее сообщалось, что мужчина пострадал при стрельбе у кафе на улице Поселковая в Санкт-Петербурге, его госпитализировали. Россиянам разъяснили, кто имеет право выйти на пенсию раньше срока 11 апреля 2021, 13:25 Текст: Елена Мирошниченко

В Пенсионном фонде России назвали несколько категорий граждан, которые с этого года имеют право досрочно уйти на пенсию. Так, этим правом могут воспользоваться матери четырех детей, родившиеся в 1965 году, а с 2023 года россиянки, родившие трех детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, могут стать пенсионерками в 57 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Московское отделение ПФР. Также досрочная пенсия предусмотрена для работников с продолжительным трудовым стажем: 42 года – для мужчин, 37 лет – для женщин. На пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований при минимальном стаже в 15 лет могут выйти жители Крайнего Севера. Помимо этого, на досрочную пенсию могут претендовать граждане, работа которых предполагает вредные и опасные условия, педагоги, врачи и творческие профессии. Один из родителей, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, может выйти на пенсию раньше. Ранее заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Аварию на ядерном объекте Ирана объяснили ударом Моссада 11 апреля 2021, 19:51 Текст: Абдулла Шакиров

Сбой в электроснабжении на ядерном объекте в иранской Натанзе был провокацией израильской спецслужбы Моссад, рассказали представители разведки Израиля. Происшествие стало «существенным ударом» по ядерной программе Ирана, утверждают источники YNetnews в израильской разведке. Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Официальный представитель организации Бехруз Камальванди рассказал, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Между тем в вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи назвал аварию на ядерном объекте в Натанзе нападением и проявлением «ядерного терроризма», передает РИА «Новости». Моссад – национальная разведывательная служба Израиля, одна из трех основных спецслужб Израиля наряду с АМАН (Управлением военной разведки) и Шабак. Эта служба находится исключительно под юрисдикцией премьер-министра Израиля. На эмблеме организации изображена менора, являющаяся гербом Государства Израиль, и девиз: «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». Эрдоган похвастался усилиями по решению противоречий между Россией и Украиной 11 апреля 2021, 15:44

Фото: Zuma/ЮО/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна прилагает усилия для решения противоречий между Киевом и Москвой при помощи переговоров, об этом он рассказал во время выступления в Стамбуле перед активистами молодежного крыла правящей партии. «Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом. В этом направлении мы прилагаем усилия», – цитирует слова турецкого политика РИА «Новости». Ранее Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Польский политолог предсказал два исхода вооруженного конфликта на Украине 12 апреля 2021, 01:30

Фото: кадр НТВ

Текст: Антон Антонов

Вооруженный конфликт на Украине грозит государству распадом, заявил польский политолог Мацей Вишневский. По его словам, конфликт, «даже локальный», завершится либо «распадом» государства, либо «сменой власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией». При этом «в случае полномасштабной войны Украина ее проиграет». «Сомнений нет», – приводит его слова НТВ. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве тренер ударил 16-летнего спортсмена 11 апреля 2021, 17:51 Текст: Елена Мирошниченко

После соревнований из-за конфликта тренер ударил 16-летнего спортсмена, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. «По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информационного сообщения следует, что после спортивных соревнований на востоке Москвы, у 16-летнего спортсмена произошёл конфликт с тренером команды соперников, в ходе которого мужчина ударил подростка», – цитирует сообщение РИА «Новости». Также отмечается, что обстоятельства и причины произошедшего уточняются. Ранее сообщалось, что суд в Ленинградской области приговорил тренера секции единоборств к 15 годам колонии строгого режима за домогательства к несовершеннолетним. Песков рассказал подробности о послании Путина Федеральному собранию 11 апреля 2021, 14:19

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки. В программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину Песков рассказал, что выходя из ковидного кризиса необходимо «компенсировать то проседание, которое имело место». Об этом сообщает РИА «Новости». «И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», – заявил Песков. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что страна находится на выходе из кризиса, пока неясно быстро ли завершится этот процесс или будет растянут по времени. «Мы находимся в очень ответственном и непростом периоде. Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой еще не закончился. И мы только на выходе», – сказал Песков. Он также напомнил, что «у нас работает полностью промышленность, у нас работает сфера образования, у нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг, у нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В США подтвердили причастность Израиля к аварии на ядерном объекте Ирана 12 апреля 2021, 03:32

Фото: Euronews по-русски/Youtube

Текст: Антон Антонов

Официальное лицо в США подтвердило причастность Израиля к аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз, сообщают американские СМИ. Источник New York Times заявил, что информация об инциденте «обрывочна». Чиновники в Израиле и пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме не стали отвечать на соответствующие вопросы Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Как пишет New York Times, отключение электроснабжения было вызвано «тщательно спланированным взрывом». Представители разведок США и Израиля подтвердили, что в случившемся «сыграл роль Израиль». В Натанзе был «мощный взрыв», в результате которого была разрушена «хорошо защищенная внутренняя энергосистема», она обеспечивала работу подземных центрифуг. Утверждается, что взрыв стал «серьезным ударом по возможностям Ирана обогащать уран». Нормальная работа может восстановиться по меньшей мере через девять месяцев. Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад. Водителей предупредили о новых штрафах 11 апреля 2021, 18:40 Текст: Абдулла Шакиров

С 1 июня водителей имеют право штрафовать за передвижение на зимней резине. Нарушения подобного рода можно будет выписать по ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», штрафовать водителей по этой статье будут на 500 рублей. Поправки предусматривают ответственность водителей на резине с шипами летом (июнь, июль, август) и на летней резине зимой (декабрь, январь, февраль). Однако будет учитываться и региональная привязка. В разных субъектах РФ зимний и летний периоды длятся разное время. В зависимости от особенностей погоды региональные власти смогут продлить действие запрета на покрышки не по сезону, например, прописать сезонную зиму с октября по март, пишет «Прайм». Ранее в ГИБДД назвали требования к цифровой платформе с информацией о водителях.