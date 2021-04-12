Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму 12 апреля 2021, 09:26 Текст: Алина Назарова

Предприниматель Аркадий Ротенберг уже более двух лет владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму, в реконструкцию которых обещает вложить в ближайшие четыре года около 15 млрд рублей. По словам представителя бизнесмена, Ротенберг «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов». Все санатории, кроме «Жемчужины», которая сейчас не работает, объединены в сеть «Курорты Крыма». Ротенберг, как утверждает его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года, пишет РБК. Санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» были проданы на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за 1,5 млрд рублей. В лот вместе с санаторием «Дюльбер» вошли также земля санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор», в которой был открыт отель «Дача Рахманинов». За здания санатория «Жемчужина», расположенного около замка «Ласточкино гнездо», в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 млн рублей. Во всех торгах победило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). На момент покупки 95% долей в этой компании принадлежало экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому, еще 5% – УК «Визант Групп», которую контролировал Денис Козорез. В январе 2021 года Зарицкий заявил, что бизнесом не занимается и в УКИП был лишь номинальным собственником. С осени 2019 года УКИП принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Терс». В конце 2018-го Ротенберг впервые заинтересовался гостиничными комплексами, в 2019 году начались переговоры о сделке, а подготовка документов о вхождении в состав ЗПИФ «Терс» закончилась в конце 2019-го, уточняет представитель бизнесмена. Впервые Ротенберг признал, что инвестирует в санаторий «Ай-Петри», в январе 2021 года: в сюжете на канале «Россия 24» эту информацию озвучила представитель санатория. В том же сюжете Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса под Геленджиком, которому Фонд борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального посвятил фильм «Дворец для Путина». Ротенберг рассказал, что хочет открыть под Геленджиком апарт-отель, и сказал, что он не сразу сообщил о том, что владеет комплексом, из-за «чисто человеческого фактора». В техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей уже вложены около 300 млн рублей, отмечает представитель Ротенберга. Общий размер заявленных инвестиций в реконструкцию объектов составит около 15 млрд рублей, работы будут проходить поэтапно, их окончание запланировано на май 2024 года. Наибольшие вложения – более 6 млрд рублей – запланированы в «Жемчужину»: на территории санатория площадью почти 17 га построят пятизвездочный отель, виллы и апартаменты. Проект застройки территории «Жемчужины» власти Крыма утвердили еще в декабре 2017 года, тогда планировалось, что УКИП за 1,2 млрд рублей построит здесь гостиничный комплекс со спа-центром. В январском сюжете на «России 24» сам Ротенберг говорил, что ему также принадлежат туристические объекты в Сочи, на Дальнем Востоке и что он планирует развивать туристический проект на Алтае. Представитель бизнесмена уточнил, что в районе Бирюзовой Катуни на Алтае может быть построен круглогодичный горнолыжный курорт.

ФСБ предотвратила теракт в Крыму 9 апреля 2021, 11:38

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двоих сторонников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые готовили нападение на одно из образовательных учреждений, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС. По данным спецслужбы, после совершения теракта они планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в международную террористическую организацию. В ФСБ добавили, что у задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В их средствах связи обнаружили инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписку, обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма. Возбужденно уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ч. 2 ст. 205.2 («Пропаганда терроризма») и ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ. Также решается вопрос о возбуждении дела о приготовлении к террористическому акту. В феврале в Крыму и Татарстане была пресечена деятельность граждан, собиравших деньги для боевиков «Исламского государства*». Киев согласился поставлять воду в Крым только под эгидой Красного Креста 9 апреля 2021, 13:23 Текст: Евгения Шестак

Водная блокада Крыма со стороны Украины может быть прекращена только в том случае, если с соответствующим запросом обратятся международные гуманитарные организации, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. «Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: «Люди, надо помогать», – сказал он в интервью Би-би-си News Украина. По его словам, в таком случае Украина доставит воду в Крым под эгидой Красного Креста. «Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест – под их флагом, не проблема», – добавил Резников. Он подчеркнул, что есть и другой вариант, но он очевиден и о нем было сказано не раз. По его словам, подача воды в Крым возможна после его «деоккупации» – таким образом, Украина будет снабжать водой свою территорию. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организаторы и вдохновители водной блокады не уйдут от ответственности, поскольку это был акт государственного терроризма. Президент Владимир Путин заявил, что в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона. Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года. Газета ВЗГЛЯД писала, что Крым сделал шаг к наказанию Украины за водную блокаду. Эрдогану посоветовали «поумерить пыл и не заглядываться» на Крым 10 апреля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не стоит «заглядываться на российские территории», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он посоветовал Эрдогану «поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории». «Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», – приводит слова Шеремета РИА «Новости». Кроме того, Шеремет рекомендовал Эрдогану уделить внимание ситуации в Турции. Как подчеркнул депутат Госдумы, «если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит». «Читайте историю. Россия никому не по зубам», – сказал он. Шеремет в 2014 году был командующим народным ополчением Республики Крым. С 2014 по 2016 год работал в Совете министров Крыма, занимал должность заместителя председателя, первого заместителя председателя Совета министров. Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник 9 апреля 2021, 21:49

Фото: ALBERTO VALDES/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Авиасообщение России с Турцией может быть приостановлено на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, заявил источник. Такое решение может быть принято в понедельник, заявил собеседник РИА «Новости». Ранее сообщалось, что полеты в Турцию могут быть приостановлены из-за риска распространения коронавируса. Роспотребнадзор отмечал, что из этой страны было завезено больше всего новых штаммов заболевания. Премьер Михаил Мишустин поручал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. Напомним, с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном. Названо число госпитализированных после ДТП в Турции россиян 10 апреля 2021, 16:55

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции, сообщил представитель посольства России в Турции. «По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут предположительно выписаны сегодня», – цитирует ТАСС представителя. Остальные российские туристы, по его данным, находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия. Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД в свою очередь сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии. Оперштаб рассматривает приостановку полетов в Турцию из-за коронавируса 9 апреля 2021, 19:28

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время оперштабом из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов. Оперштаб готовится к обсуждению вопроса о приостановке полетов в Турцию в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране. По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых штаммов было завезено именно оттуда. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Турции выросло количество вопросов в турагентства от россиян о возможном закрытии границы с этой страной, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителей туротрасли. В туроператорах «Интурист», ANEX Tour и «Пегас Туристик» сообщили, что аннуляции забронированных туров в рамках статистических значений пока не наблюдают. Ряд туркомпаний наблюдает спад продаж. Так, у Space Travel спрос снизился на 15–20% за последние два дня. «Это естественная динамика, связанная в первую очередь с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось. Сказался и рост курса валют, а также негативные новости из направления», – заявил директор компании Артур Мурадян. По его словам, нынешний спад не повлияет на летний сезон. Однако депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать «огромные рекреационные возможности» России. В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941. Глава Роспотребнадзора заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны. Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших. В МИД России назвали число пострадавших россиян в ДТП в Турции 10 апреля 2021, 15:26 Текст: Ксения Панькова

МИД России подтвердил гибель российской туристки в результате ДТП с автобусом в Турции, а также сообщил, что в аварии пострадали 14 россиян. Всего 14 россиян пострадали в автомобильной аварии, которая произошла в субботу в Турции. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Такие данные приводит канал МИД России в Telegram. «С прискорбием сообщаем, что власти подтвердили гибель одной из российских туристок. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Посольство России в Турции и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями. Приносим соболезнования родным и близким погибшей», – добавили в ведомстве. Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России, еще 26 россиян пострадали. Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Крыму 9 апреля 2021, 15:44

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Крыму задержали второго подозреваемого в создании взрывных устройств и призывах к теракту, его арестовал Киевский райсуд Симферополя до 8 июня. «Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать подозреваемому О. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 июня 2021 года», – цитирует сообщение пресс-службы суда РИА «Новости». Арестованного подозревают в совершении преступлений по статьям «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, максимальная санкция – семь лет лишения свободы» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Напомним, в пятницу сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двоих сторонников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые готовили нападение на одно из образовательных учреждений. После этого Киевский райсуд Симферополя арестовал до 8 июня первого из двух задержанных исламистов. В аварии с автобусом в Турции погибла российская туристка 10 апреля 2021, 14:21

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

В ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России, еще 26 россиян пострадали, сообщил представитель генконсульства России в Анталье. «Десятого апреля около 9.30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик». По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок», – передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломата. По его словам, пострадавшие в аварии отправлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.На место происшествия выехали два сотрудника российского посольства в Анкаре для оказания консульской помощи и выяснения обстоятельств ДТП. Последствия ДТП с туристами из России в Турции попали на видео. Ролик опубликовал канал A Haber. На кадрах виден опрокинувшийся автобус на заснеженной трассе, из которого выбираются пассажиры. На место прибыли автомобили скорой помощи и спасатели.



Ранее в автомобильной аварии с туристическим автобусом в Египте пострадали шестеро российских граждан. На Кубани анонсировали раннее начало туристического сезона 10 апреля 2021, 12:08

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Туристический и курортный сезон на Кубани начнется на месяц раньше, 1 мая, благодаря стабильной эпидемиологической обстановке в регионе, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. «Меры [эпидбезопасности] продолжают неукоснительно соблюдаться и сейчас, что позволяет нам строить планы на полномасштабный курортный сезон в этом году. В этом году он начнется уже 1 мая», – цитирует ТАСС Руппеля. Он уточнил, что на сегодняшний день в регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, число заболевших в сутки составляет немногим более 100 человек. По словам заместителя главы региона, «эффективность принимаемых антиковидных мер была доказана еще в зимнем сезоне, когда регион посетило более 2 млн туристов, однако всплеска заболеваемости отмечено не было». «Особенный спрос в последние годы складывается на отели категории «4 звезды» и «5 звезд». С 2019 года количество отелей «5 звезд» выросло на 30% и сегодня составляет порядка 40. Несколько новых средств размещения откроются и в сезоне 2021 года. Причем есть отельеры, которые активно перенимают опыт зарубежных коллег в части повышения сервиса и выстраивают свою политику в расчете на долгосрочные, многолетние отношения со своими гостями», – рассказал вице-губернатор. По словам вице-губернатора, в Краснодарском крае туристам предложат новые курортные продукты. В части развлекательной составляющей отдыха в Геленджике запланировано открытие нового аттракциона, где и дети, и взрослые смогут почувствовать атмосферу Древнего Рима. В «Сочи Парке» пройдет пасхальная неделя, а в Семигорье в мае можно будет увидеть лавандовые поля. «В Краснодаре можно будет посетить командную квест-игру на электросамокатах в исторической части города или отправиться на экскурсию с аудиогидом по улице Коммунаров-Борзиковской, которая сохранила свой первоначальный архитектурный облик. На территории игорной зоны «Красная Поляна» начнет работу новый театр, в котором будут представлены преимущественно малые формы искусства: моноспектакли, творческие вечера, модные антрепризы и многое другое», – сказал Руппель. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Всего в зимний сезон регион принял около 2 млн туристов. В марте глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка, стартовавшего 18 марта, россияне приобрели туров на более чем миллиард рублей. Наиболее привлекательны для россиян Краснодарский край, Крым и Московская область, отметила глава Ростуризма. Согласно опросу фонда «Общественное мнение» более половины россиян хотели бы отдохнуть в России. Эрдоган поддержал «Крымскую платформу» 10 апреля 2021, 20:38 Текст: Ксения Панькова

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), передает РИА «Новости». «Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Наша принципиальная позиция – непризнание аннексии Крыма. В ходе работы ССВУ мы подтвердили поддержку «Крымской платформы», которая призвана объединить земли Украины. Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины», – сказал Эрдоган. По его словам, «повышение стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, Турция рассматривает как историческую и гуманитарную обязанность». «У нас есть проекты по строительству мечети для наших братьев крымских татар. Надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем первый шаг для реализации этого проекта», – добавил Эрдоган. В свою очередь Зеленский сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили безопасность в Черноморском регионе. «Прежде всего, мы основательно обсудили вопросы безопасности и противодействие вызовам в Черноморском регионе. И стоит отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают относительно самих угроз и путей должного реагирования на эти угрозы», – добавил украинский президент. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. На Мальте иностранным туристам пообещали доплачивать деньги за отдых 10 апреля 2021, 19:06 Текст: Ксения Панькова

Власти Мальты планируют выплачивать до 200 евро иностранным туристам, которые пробудут в одном из отелей острова не менее трех дней. Как пояснило министерство туризма Мальты, для получения денежной выплаты иностранному туристу необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель. Так, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных – 100 евро, сообщает Deutshe Welle. Министерство туризма ожидает снятия большинства ограничений к 1 июня. Из данных Всемирного совета по туризму и путешествиям следует, что доля туризма в экономике Мальты составляет 27%. В марте российские туроператоры впервые за время пандемии начали принимать небольшие группы иностранных туристов. Эрдогану предложили посетить Крым 11 апреля 2021, 10:52 Текст: Елена Мирошниченко

Позиция турецкого лидера Тайипа Эрдогана по Крыму вызывает лишь сожаление, поэтому ему стоило бы посетить полуостров, проявив тем самым мудрость и мужество, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления», – цитирует его слова РИА «Новости». Он также отметил, что Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, это пора признать и Турции. Гемпель добавил, что Эрдогану пора «обратить внимание на национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека, устраивая различные блокады полуострова». Помимо этого, политик считает, что «турецким регионам пора выстраивать экономические отношения с российским Крымом». Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет посоветовал Эрдогану «поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории». «Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», – сказал депутат. Накануне Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор 9 апреля 2021, 14:43 Текст: Наталья Ануфриева

Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV. США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре, передает РИА «Новости». При этом в Пентагоне отказались комментировать данные сообщения СМИ о проходе кораблей. Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. До этого в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. Вице-адмирал Петр Святашов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции 10 апреля 2021, 18:23 Текст: Ксения Панькова

Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции на контроле, состояние шести человек уточняется, 19 туристов не получили серьезных травм, сообщило ведомство. В сообщении ведомства отмечается, что Ростуризм находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, передает РИА «Новости». «По предварительным данным, полученным от посольства и туроператора, всего в автобусе находились 32 туриста. В результате ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. По полученной информации, 19 туристов не получили серьезных травм», – добавляется в сообщении. Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД в свою очередь сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии. Представитель посольства России в Турции рассказал, что трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции.