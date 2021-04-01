Более 18 тыс. заявок подали на участие в новом сезоне «Лидеров России» за первые сутки

За сутки на участие в четвертом сезоне всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» было подано 18 тыс. 518 заявок из всех регионов страны, сообщил генеральный директор организатора конкурса АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Такое большое количество заявок в первый день с момента начала регистрации говорит о высоком интересе к проекту среди управленцев и востребованности конкурсных специализаций, число которых в этом году значительно расширилось. Многие участники ждали начала регистрации, чтобы не упустить возможность подать заявку», – приводятся слова Комиссарова на сайте «Лидеров России».

Как отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», в основном регистрируются люди в возрасте от 35 до 50 лет – их 58%. Зарегистрированных в возрасте до 35 лет – 38%, старше 50 лет – 4%. На текущий момент наиболее активны жители Центральной России – 36,73% от общего числа заявок поданы из ЦФО. На втором месте – Приволжский федеральный округ (16,02%), даалее идут Северо-Западный (12,55%), Уральский (9,46%), Сибирский (8,92%), Южный (8,63%), Дальневосточный (4,07%) и Северо-Кавказский (3,62%) федеральные округа. По слвоам Комиссарова, в топ-10 регионов по количеству регистраций за первые сутки вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, Республика Татарстан и Новосибирская область.

В новом году общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из них шесть основных стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а два отдельных направления будут запущены в апреле: это трек «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек. Как и раньше, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая закроется 26 апреля 2021 года в 23.59 мск. Чтобы пройти в следующий этап, участники должны заполнить анкету, записать и загрузить видеообращение. В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. Затем, на дистанционном этапе, участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям.

Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

Напомнмм, регистрация на четвертый сезон конкурса «Лидеры России» началась 31 марта.

Президент России Владимир Путин 26 марта поддержал запуск четвертого конкурса управленцев «Лидеры России». Путин также заявил, что в рамках платформы автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» успешно реализуются социальные лифты. Тогда же генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета заявил, что проекты АНО «Россия – страна возможностей» собрали менее чем за три года более 5 млн человек.