В Москве пожилым разблокировали транспортные карты Власти Москвы заявили о готовности к росту коронавирусных больных Тело убитого ребенка нашли в квартире в Москве 8 марта 2021, 10:47 Текст: Алексей Дегтярев

В московской квартире нашли убитого ребенка, в помещении находится его отец, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова. «По данным следствия, в ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в Москве, обнаружено тело малолетнего ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти», – пояснила Иванова РИА «Новости». Она пояснила, что, по предварительным данным, в квартире находился отец ребенка, который совершил противоправное деяние. Мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение СК, там проводятся следственные действия. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего ребенка». Ранее в Подмосковье в нашли тела 45-летней женщины и троих малолетних детей с множественными колото-резаными ранениями.

Москвичей предупредили о «разрыве головы» из-за погоды 6 марта 2021, 15:14

Фото: Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

В воскресенье в Москве ожидаются мощный снегопад, который принесет до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду и снижение атмосферного давления, что может привести к сильнейшим головным болям даже у здоровых людей, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, это 729 миллиметров ртутного столба, после сегодняшних 747 миллиметров – на 18 единиц. «Разорвет голову» не только метеозависимым, но и здоровым людям. Мы сейчас находимся в норме, на уровне Москвы, на уровне семи холмов, а 729 миллиметров поднимает нас на высоту 180-200 метров вверх, на уровень московских высоток», – передает РИА «Новости» слова Тишковца. Как отметил синоптик, в субботу погода время от времени ухудшается, но это слабый тыл циклона: в воскресенье начнет сказываться влияние теплого атмосферного фронта, связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения, который надвигается на нас с северо-запада. «Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине, классический Атлантик. Небо затянут многоярусные облака, я думаю, что в конце ночи, ближе к утру начнется снег, и с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться, причем обложного интенсивного характера», – сообщил специалист. По словам Тишковца, снегопад и метель ухудшат видимость до километра и менее, вследствие чего могут возникнуть задержки авиарейсов. Ранее жителей Москвы предупредили о «гребне антициклона». Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска 5 марта 2021, 15:52

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Москвичам из групп риска в понедельник, 8 марта, разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте, с этого же дня домашний режим для москвичей из групп риска будет носить рекомендательный характер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ситуация с пандемией постепенно улучшается. (…) Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Мэр напомнил, что власти Москвы уже сняли большое количество ограничений. «Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом», – добавил он. «Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть». Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», – отметил мэр. В то же время он обратился к москвичам старше 65 лет, напомнив, что их возраст и хронические заболевания – это зона риска. «По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», – указал Собянин. Он добавил, что решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта. Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения. Недавно сообщалось, что привившиеся от COVID-19 столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты. Задержан подозреваемый в убийстве трех детей и женщины в Подмосковье 7 марта 2021, 22:44 Текст: Антон Антонов

По подозрению в убийстве бабушки и трех ее внуков в подмосковном Ликино-Дулеве задержан сын убитой, сообщил источник в правоохранительных органах. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что допросить подозреваемого пока не смогли из-за «его неадекватного поведения», он «направлен на проведение медицинского освидетельствования». Источник ТАСС сообщил, что мать убитых детей оставила их утром с бабушкой. Вернувшись, она не смогла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. После того, как дверь вскрыли, были обнаружены тела детей с ножевыми ранениями и их бабушки. В убийстве подозревают сына убитой. В пресс-службе подмосковного СК сообщили, что задержан «32-летний родственник потерпевших», передает РИА «Новости». Напомним, в региональном ГСУ СК сообщали, что «в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей (восьми лет и двое детей – два года) с множественными колото-резаными ранениями». Москвич зарубил топором сожителя дочери и покончил с собой 6 марта 2021, 14:39 Текст: Вера Басилая

Житель Москвы убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка тяжело ранена, возбуждено дело. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК. По предварительной версии следствия, убийство произошло ночью 6 марта в квартире жилого дома, расположенного по улице Дмитрия Ульянова в Москве. Мужчина поссорился с сожителем дочери, ударил его топором по голове и по туловищу, после чего нанес несколько ударов в область головы девушки. «От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. После совершенного преступления мужчина причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении», – сообщается на сайте ведомства. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, следственные органы СУ СК по Пермскому краю предъявили подростку обвинение в убийстве собственной семьи. По предварительной версии, 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьском Пермского края молодой человек зарубил топором членов своей семьи. После этого подросток скрылся, уехав из региона на такси. Подростка задержали в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью». По данным СК, подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом он назвал «семейные конфликты». Определена судьба детей погибшего в Златоусте рабочего 5 марта 2021, 18:02 Текст: Елизавета Булкина

Двух несовершеннолетних детей рабочего, погибшего при взрыве газового баллона на предприятии в Златоусте Челябинской области, возьмет под опеку старшая сестра, сообщила пресс-служба министерства социальных отношений региона. СМИ сообщали, что погибший рабочий был отцом-одиночкой и воспитывал шестерых детей. В ведомстве уточнили, что в семье растут двое несовершеннолетних 12 и 16 лет. «Он [рабочий] поднимал детей в одиночку, поскольку мама умерла. Без родительского попечения остались двое несовершеннолетних 12 и 16 лет. Мы вышли на связь с родственниками. Принято решение о том, что мальчиков возьмет под опеку старшая сестра», – передает РИА «Новости» слова министра социальных отношений области Ирины Буториной. Губернатор региона Александр Текслер пообещал помочь семье. Также в случае согласия родственников с детьми будет работать психолог, уточняется в сообщении. «Мы понимаем, насколько в трудной ситуации оказалась семья. Несколько лет назад дети потеряли мать, теперь не стало отца. Потребуется время, чтобы пережить трагедию. Мы готовы направить квалифицированных психологов, если это потребуется», – добавила Буторина. Напомним, 5 марта в цехе в цехе ООО «Уральская сталелитейная компания произошел взрыв. Один человек погиб. По данным минздрава Челябинской области, пострадали четверо. Лишний вес обнаружен у каждого пятого школьника в России 6 марта 2021, 11:34 Текст: Вера Басилая

Каждый пятый мальчик и каждая шестая девочка в российской школе имеют лишний вес, заявил глава центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк. По словам эксперта, проблемы с весом обнаружены у 20% учащихся общеобразовательных школ в России. «Обнаружено, что сегодня каждый пятый мальчик и каждая шестая девочка в российской школе имеют лишний вес», – передает ФАН со ссылкой на РИА «Новости». При этом серьезный недостаток веса на сегодняшний день наблюдается у 5% школьников. За последние десять лет этот показатель уменьшился в три раза, добавил он. Эксперты из ВОЗ не единожды предупреждали об опасности детского ожирения. Известно, что подростки с лишним весом чаще других детей сталкиваются с серьезными болезнями в зрелом возрасте. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в скелетно-мышечной системе. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. Мясников подчеркнул, что почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям. В Подмосковье нашли убитыми трех детей и женщину 7 марта 2021, 20:42 Текст: Алексей Дегтярев

В Московской области нашли тела женщины и троих малолетних детей с множественными колото-резаными ранами, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном ГСУ СК. «В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей (восьми лет и двое детей – два года) с множественными колото-резаными ранениями», – говорится в сообщении на сайте ведомства. На место выехала следственно-криминалистическая группа из числа сотрудников ГСУ СК Подмосковья. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства убийства. В конце февраля в Воронежской области местная жительница убила двоих детей. По предварительным данным, она задушила восьмилетнего сына и зарезала 22-летнюю дочь, после чего покончила с собой. В Москве временно не останавливаются поезда на станции метро «Сухаревская» 5 марта 2021, 21:26 Текст: Абдулла Шакиров

Поезда московского метро проезжают без остановки станцию «Сухаревская» Калужско-Рижской линии в сторону центра по требованию полиции, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. «По требованию полиции поезда в центр временно проезжают станцию «Сухаревская» Калужско-Рижской линии без остановки», – сообщается в Telegram-канале департамента. В настоящее время станция метро «Сухаревская»возобновила работу в штатном режиме, передает ТАСС. Напомним, ранее столичный департамент транспорта предупредил о повышении цен на эвакуацию машин. Детей без билетов запретили высаживать из общественного транспорта 7 марта 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

В России вступает в силу запрет высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд, сообщают информационные агентства. Закон запрещает высаживать из транспорта лиц, не достигших 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что теперь «кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон». Володин подчеркнул, что «оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья», и напомнил про инцидент в Кировской области, передает РИА «Новости». Напомним, сообщалось, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, у которой не хватало одного рубля на проезд, в 20-градусный мороз высадили из автобуса, на котором она возвращалась домой с занятий по акробатике. Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Также законопроект предполагает изменение порядка контроля и подтверждения оплаты проезда: если сейчас он регламентируется исключительно федеральными правилами без учета региональной специфики, то теперь предлагается субъектам самим решать, в каком порядке будет проходить контроль за оплатой. Большегрузам ограничили перемещение по МКАД 5 марта 2021, 21:01 Текст: Абдулла Шакиров

Грузовые транзитные автомобили массой более 3,5 тонны с 5 апреля не смогут передвигаться по МКАД, сообщил департамент транспорта Москвы. «С 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится. Также изменения не затронут водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1), — пропуска им не нужны», – говорится в Telegram-канале ведомства. Напомним, в начале марта московские власти объявили о намерении ограничить движение транзитных грузовиков весом более 12 тонн по МКАД на постоянной основе. Власти Москвы разъяснили условия для проведения массовых мероприятий в городе 5 марта 2021, 22:16 Текст: Вера Басилая

Урбанистический форум Москвы состоится в нынешнем году, а что касается фестивалей, то их проведение будет зависеть от ситуации в стране и в столице, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы готовимся к активной фестивальной деятельности. Точно будет проведен Урбанистический форум Москвы, а что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве. Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся», – цитирует ТАСС слова Собянина. Ранее пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы сообщила, что проведение Московского урбанистического форума было перенесено на лето 2021 года из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. МУФ пройдет с 1 по 4 июля 2021 года. Все запланированные мероприятия, выступления и исследования будут реализованы. Ранее Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. Facebook, Instagram и Twitter оштрафуют за неудаленные призывы к подросткам участвовать в акциях 5 марта 2021, 20:06 Текст: Елизавета Булкина

Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, «Вконтакте», «Одноклассники» и YouTube за отказ вовремя удалить призывы к участию в незаконных акциях, сообщила пресс-служба ведомства. «На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube. (…) Основанием для составления протоколов послужило неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность – участие в несанкционированных массовых мероприятиях», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что в социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Кроме того, Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января. Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства 6 марта 2021, 11:18 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября разработать и план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, сообщила пресс-служба Кремля. «Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, предусмотрев в нем в том числе совершенствование положений законодательства РФ о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей. Срок – 1 сентября 2021 года», – говорится в сообщении. Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов России. Президент также поручил кабмину до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей. «Правительству РФ: рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, и представить соответствующие предложения», – говорится в тексте поручения. Ранее Путин заявил, что возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, она изучается на экспертном уровне в правительстве. В Москве загорелся ангар 7 марта 2021, 19:04 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве внутри ангара, который проходит реконструкцию, начался пожар, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице. «Происходит возгорание внутри ангара, находящегося на реконструкции, поделен на отсеки. Возгорание в одном из отсеков», – цитирует сообщение РИА «Новости». Возгорание произошло в здании на улице Зорге, площадь пожара составляет около 60 квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало. В конце февраля в частном доме в СНТ Простоквашино поселке Роговское в Новой Москве произошел пожар, погиб пятилетний ребенок. В Москве пожилым разблокировали транспортные карты 8 марта 2021, 08:31 Текст: Алексей Дегтярев

Для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в Москве отменили режим самоизоляции, также для этих категорий разблокировали транспортные карты. Режим самоизоляции, сохранявшийся для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, перестал быть обязательным, теперь он носит рекомендательный характер, передает РИА «Новости». С 8 марта пожилые могут пользоваться правом льготного проезда в городском транспорте, разблокированы их транспортные карты. Также перестал быть обязательным перевод на удаленку пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями, дистанционная работа теперь носит рекомендательный характер. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. В конце февраля мэр города заявлял, что правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.