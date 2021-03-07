В Сирии на минах подорвались два автобуса, десятки погибших

В сирийской провинции Хама на минах подорвались два автобуса, погибло как минимум 18 мирных граждан, сообщают местные телеканалы.

На обочине дороги в провинции установили две мины, происшествие случилось в сельской местности к востоку от города Саламия, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Ихбария».

Также есть пострадавшие, их доставили в госпиталь.

В начале марта в Идлибской зоне деэскалации террористы провели несколько десятков обстрелов.