В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона Песков рассказал о переговорах Путина, Макрона и Меркель 31 марта 2021, 13:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Переговоры главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшиеся без участия президента Украины Владимира Зеленского, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Еще раз повторю, это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также указал, что в беседе Путина, Макрона и Меркель не обозначались «красные линии» по Донбассу. «Нет, это не так, не надо было ничего обозначать, все «красные линии» хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей, речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений. Достаточно детально обменялись мнениями лидеры», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Москва могла обозначить Европе «красную линию» на видеовстрече Путина, Меркель и Макрона. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».

Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС 30 марта 2021, 23:24

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль. Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня. Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Путин призвал контролировать процент детей мигрантов в школах 30 марта 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

В российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».



Президент подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».



«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – сказал Путин. Ранее президент отметил особую значимость русского языка для всего общества. Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС 31 марта 2021, 00:59

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС. Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС. Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости». Кроме того, по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы». Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет. Путин пообещал пресекать попытки переноса проблем других стран на территорию России 30 марта 2021, 16:08 Текст: Наталья Ануфриева

Нельзя мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих государствах на территорию России, такие попытки были, но они пресекались и будут пресекаться, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил на заседании совета по межнациональным отношениям, что «невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается либо намерен это делать: переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию России», передает РИА «Новости». «Это касается, повторяю еще раз, и граждан (...), проживающих здесь, в России, и тех людей, которые гражданами нашей страны не являются, не важно», – добавил он. Президент отметил, что были подобные попытки переносить проблемы соседних государств, связанные с территориальными спорами, с межэтническими вопросами, на территорию России. «Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением. Но решили эту проблему, и хочу еще раз это сказать и подчеркнуть: все подобные попытки – и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться», – сказал он. Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы представители различных общественных национальных организаций, которые существуют в России, это понимали и «не теряли чувство ответственности перед страной, в которой они живут». Ранее Кремль отверг возможность разговора США с Россией с позиции силы. Путин указал на необходимость развития туристической инфраструктуры 30 марта 2021, 16:41 Текст: Абдулла Шакиров

Власти России намерены продолжать развивать туристическую инфраструктуру для того, чтобы путешественники могли получать удовольствие не только от природы, но и имели возможность комфортного размещения в местах отдыха, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «Безусловно, нужно не просто говорить, а создавать инфраструктуру, чтобы люди получали удовольствие не только от природы, но и от того, что они вокруг себя видят, какими транспортными средствами пользуются, как организовано питание и так далее», – передает РИА «Новости» слова главы государства. В свою очередь глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила президенту, что ведомство завершило работу над национальным проектом по развитию туристической индустрии. На прошлой неделе Путин поручил расширить программу туристического кешбэка продуктами для учащихся. Ранее президент заверил, что российские власти не намерены искусственно удерживать граждан страны, желающих отдохнуть за границей. В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона 31 марта 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев по итогам переговоров главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона выразил мнение, что формат «евротройки» сохраняет очевидный потенциал на будущее. «В достаточно развернутом сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре Рутина с Меркель и Макроном хорошо прослеживаются и логика этого формата, и приоритеты сторон. Логика – общая. Три самых крупных европейских лидера разрабатывают широкую повестку дня, в центре которой – противодействие пандемии коронавируса, снятие шероховатостей и запуск реального взаимодействия по другим крупным проблемам трансграничной характера. Это ответственный разговор, с пониманием его непреходящего значения для граждан соответствующих стран», – написал Косачев в Facebook. В то же время он отметил, что приоритеты «совпадают далеко не во всем». «Отсюда – не только Ливия, Сирия и СВПД по Ирану, но и Украина с Белоруссией, а также Навальный. Считаю очень важной близость подходов собеседников по первым трем темам (равноудаленное содействие сближению позиций сторон соответствующих конфликтных ситуаций). Еще более важно подтверждение безальтернативности Минских соглашений, это мощный сигнал Киеву, которого там так опасались. Белоруссия и Навальный – подозреваю, разногласия с учетом ранее заявлявшихся оценок были максимальными. Хотя это и не означает коллапса, разговор на эти темы тем более должен был состояться», – добавил сенатор. Он также добавил, что последняя фраза из пресс-релиза: «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня» - внушает определенный оптимизм. «Формат настоящей «евротройки», судя по всему, сохраняет очевидный потенциал на будущее», – заключил Косачев. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины». ЛНР обвинила Киев в минировании окраин города в Донбассе 30 марта 2021, 20:05 Текст: Елизавета Булкина

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские силовики заминировали окраины подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе. «Нами отмечается работа украинских саперов на восточной окраине населенного пункта Попасная, где ранее на выезде из населенного пункта отмечалась установка 100 противотанковых мин ТМ-62», – передает РИА «Новости» заявление офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. Он заявил, что командование операции объединенных сил создает минно-взрывные заграждения в непосредственной близости к населенным пунктам и на дорогах. Филипоненко просит людей, проживающих в подконтрольных Киеву районах Донбасса быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать подрыва на украинских минах. «Просим сообщать обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию для исключения несчастных случаев», – сказал представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики. Ранее Филипоненко заявил, что украинская сторона планирует обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в районе частично подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Золотое в Донбассе. Жителя Луганска приговорили к 17 годам тюрьмы за подготовку теракта 30 марта 2021, 18:16 Текст: Елена Мирошниченко

Жителя Луганска, планировавшего взрыв в столице самопровозглашенной Луганской народной республики, приговорили к 17 годам лишения свободы, решение было вынесено Верховным судом ЛНР, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ЛНР. «Житель Луганска осужден Верховным cудом ЛНР за совершение особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности Луганской народной республики», – рассказал представитель генпрокуратуры ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что мужчина будет лишен свободы на 17 лет, а также он обязан выплатить штраф в размере 46 тысяч 852 рублей. Как отметили в генпрокуратуре, житель Луганска был обвинен по ряду статей, в том числе, «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное изготовление самодельного взрывного устройства», «Государственная измена и шпионаж». Ведомство считает, что с ноября 2015 года по декабрь 2017 года подсудимый находился в местах лишения свободы на подконтрольной Киеву территории, где был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Он был досрочно освобожден в 2017 году и во время обмена военнопленными прибыл в ЛНР. «С декабря 2017 года подсудимый собирал и передавал сведения военного характера, после получения паспорта ЛНР, в 2018 году устроился на службу в Народную милицию ЛНР», – уточнили в ведомстве. В пресс-службе также рассказали, что выполняя задание сотрудника СБУ, мужчина приобрел взрывчатые вещества, изготовил самодельное взрывное устройство, которое намеревался привести в действие в центре Луганска при проведении массовых мероприятий. Мужчина не довел свои действия до конца, в октябре 2019 года он был задержан. Ранее сообщалось, что украинские силовики могут подвозить боеприпасы к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). ВСУ обстреляли село в ЛНР из гранатомета 30 марта 2021, 19:08 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные обстреляли из гранатомета подконтрольный ЛНР поселок Донецкий в Донбассе, сообщил офицер службы Народной милиции республики Иван Филипоненко. «С начала текущих суток, несмотря на начавшееся заседание подгрупп контактной группы, боевики 14-й бригады... совершили одну огневую провокацию, выпустив из автоматического гранатомета станкового (АГС) девять гранат в направлении населенного пункта Донецкий», – цитирует Филипоненко РИА «Новости». По его словам, Киев демонстрирует свои «неспособность и нежелание» следовать курсу урегулирования конфликта в Донбассе. «Подразделения Народной милиции на огневые провокации противника не поддались», – заключил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, и, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине. Путин поддержал создание в России национального центра истории Великой Отечественной войны 30 марта 2021, 17:17 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин назвал интересной и правильной идею создания в России национального центра истории Великой Отечественной войны, который будет координировать деятельность по изучению этих событий. Предложение о создании такого центра озвучил один из участников заседания президентского Совета по межнациональным отношениям. По его словам, эта идея существовала в советское время, однако она не была реализована. При этом на сегодняшний день в России нет единого центра, который бы определял приоритеты и направления в изучении событий Великой Отечественной войны, выступал в роли координатора и помогал избежать дублирования функций, передает РИА «Новости». «Думаю, что это интересно и правильно. Потому что, конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания – и правильно», – отреагировал на предложение Путин. По мнению президента, в современной России нельзя забывать об этом, «прежде всего потому, что интерес людей к этому огромный». «Действительно, откуда взялось движение «Бессмертный полк»? Из народа. А почему? Не все [в курсе], но специалисты знают, что в ходе Великой Отечественной войны почти 70% совокупных потерь пришлось именно на РСФСР», – отметил глава государства. Поэтому, продолжил президент, в каждой российской семье есть «гордость за своих предков, которые внесли свой вклад в победу над нацизмом». «И практически в каждой семье есть люди, о которых благодарные потомки помнят и никогда не забудут», – сказал он. Путин подчеркнул, что для современной России эта тема является «в высшей степени актуальной». Путин обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову и поручил проработать вопрос о создании центра. «Идея заключается в том, чтобы был какой-то организующий центр, я так понимаю. Не новый институт, а организующий центр, который бы объединил возможности различных учреждений. Подумайте и скажите об этом», – сказал он. Ранее Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне и подвигах народов. Путин поручил проработать вопрос о продлении сроков пребывания в России детей иностранцев 30 марта 2021, 17:02 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о продлении сроков временного пребывания в России несовершеннолетних детей иностранцев, об этом он заявил на заседании совета по межнациональным отношениям. «Конечно, отметим здесь (в перечне поручений) необходимость проработать предложение по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны, а также о продлении сроков временного пребывания несовершеннолетних детей иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации», – передает слова главы государства РИА «Новости». Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в свою очередь сообщила, что ведомство готово оперативно подготовить необходимые изменения. «Понимая актуальность и возможность продления миграционного учета для… детей мигрантов, мы готовы в ближайшее время подготовить предложения по внесению изменений в действующий закон о правовом положении иностранных граждан. Это поможет министерству просвещения учитывать детей и поможет в реализации права детей на образование», – сказала она. Ранее Путин заявил, что в российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе. Путин заявил о значимости русского языка для консолидации общества 30 марта 2021, 15:14 Текст: Елизавета Булкина

Для русского общества и для всех россиян велика значимость русского языка, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он отметил, что правительство при участии широкого круга экспертов разрабатывает концепцию государственной языковой политики. «Особое место в проекте документа отведено русскому языку. Вы знаете, как велика его значимость для всех граждан России, для социально-экономической, духовной, культурной консолидации нашего общества», – передает слова главы государства РИА «Новости». Помимо этого, Путин объявил о решении увеличить премию за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 до 5 млн рублей. «С учетом ее значимости, мною принято решение увеличить размер премии до 5 млн рублей», – сказал российский лидер. Он также поздравил лауреатов премии 2020 года – главного редактора «Объединенного гуманитарного издательства» Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» Дмитрия Ицковича. «Они создали уникальный инновационный издательский проект – многоязычную антологию современной литературы народов России», – отметил президент. Премия за вклад в укрепление единства российской нации учреждена в 2016 году. Вручение премии проходит ежегодно в День народного единства, 4 ноября. Ранее президент заявил, что нет ничего важнее укрепления общероссийской гражданской идентичности. Путин: Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в других странах 30 марта 2021, 15:41 Текст: Алина Назарова

Ситуация с коронавирусом в России в настоящее время гораздо лучше, чем в других странах, что может способствовать путешествиям по родной стране, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «У нас в народе говорят: лучше один раз увидеть, чем десять или сто раз услышать, поэтому это само собой разумеется. Но и с учетом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране, а у нас, слава богу, ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, поэтому да и посмотреть у нас есть что, поэтому совмещение нескольких факторов, оно, конечно, очень важно», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Таким образом глава государства прокомментировал доклад главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая отметила, что развитие отрасли гостеприимства и туризма позволяет открывать жителям многонациональной России разные уголки страны, чему способствует и программа туристического кешбэка. Тем временем заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране. За минувшие сутки в России выявлено 8277 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1291, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 556. Путин заявил о важности укрепления гражданской идентичности 30 марта 2021, 14:37 Текст: Алина Назарова

Нет ничего важнее укрепления общероссийской гражданской идентичности, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, напомнив о проблемах, с которыми сталкиваются многие страны на американском и европейском континентах. «Я бы хотел начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира. Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере, и на американском континенте, и на европейском», – заявил Путин, передает РИА «Новости». Президент также заявил, что власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода. «В основе большинства горячих точек, которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины, само собой. Но для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Мы в России не должны этого допустить», – сказал Путин. «Не допустим агрессивной, неуважительной к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода», – сказал президент. Он также указал, что межнациональные отношения «всегда были и остаются для людей очень личной, чрезвычайно чувствительной сферой». «Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия - максимально деликатными, тактичными, корректными. Это важно и в связи с предстоящей всероссийской переписью населения», – отметил президент. «На сегодня более 80% граждан России положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране. Но эти вопросы требуют постоянной, я бы сказал каждодневной работы», – заявил Путин. В феврале Путин высказал мнение, что российская нация является достаточно молодой и находится еще «на марше» к пику своего развития, а ее «бесконечный генетический код» основан на межнациональном единстве. Совфед одобрил закон о праве Путина вновь баллотироваться в президенты 31 марта 2021, 10:35 Текст: Алина Назарова

Совет Федерации одобрил закон, который дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока, а также расширяет перечень ограничений, при которых гражданин России не может претендовать на мандат депутата Госдумы. Тем самым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками в Конституцию. Автором законопроекта выступил, в частности, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости». Закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента более двух сроков. Положение Конституции, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, применяется к лицу, занимавшему должность президента без учета числа сроков, в течение которых это лицо занимало эту должность на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции, и не исключает для него возможность занимать должность президента в течение сроков, допустимых указанным положением, говорится в законе. Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом». Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января 2020 года, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию. Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году.