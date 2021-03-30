Путин поручил проработать вопрос о продлении сроков пребывания в России детей иностранцев Путин поддержал создание в России национального центра истории Великой Отечественной войны 30 марта 2021, 17:17 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин назвал интересной и правильной идею создания в России национального центра истории Великой Отечественной войны, который будет координировать деятельность по изучению этих событий. Предложение о создании такого центра озвучил один из участников заседания президентского Совета по межнациональным отношениям. По его словам, эта идея существовала в советское время, однако она не была реализована. При этом на сегодняшний день в России нет единого центра, который бы определял приоритеты и направления в изучении событий Великой Отечественной войны, выступал в роли координатора и помогал избежать дублирования функций, передает РИА «Новости». «Думаю, что это интересно и правильно. Потому что, конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания – и правильно», – отреагировал на предложение Путин. По мнению президента, в современной России нельзя забывать об этом, «прежде всего потому, что интерес людей к этому огромный». «Действительно, откуда взялось движение «Бессмертный полк»? Из народа. А почему? Не все [в курсе], но специалисты знают, что в ходе Великой Отечественной войны почти 70% совокупных потерь пришлось именно на РСФСР», – отметил глава государства. Поэтому, продолжил президент, в каждой российской семье есть «гордость за своих предков, которые внесли свой вклад в победу над нацизмом». «И практически в каждой семье есть люди, о которых благодарные потомки помнят и никогда не забудут», – сказал он. Путин подчеркнул, что для современной России эта тема является «в высшей степени актуальной». Путин обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову и поручил проработать вопрос о создании центра. «Идея заключается в том, чтобы был какой-то организующий центр, я так понимаю. Не новый институт, а организующий центр, который бы объединил возможности различных учреждений. Подумайте и скажите об этом», – сказал он. Ранее Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне и подвигах народов.

Кремль отреагировал на приглашение Байдена Путину на саммит по климату 29 марта 2021, 14:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», – сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения. Он также заявил, что Путин уделяет большое внимание теме климата, но для того, чтобы определиться с его участием в инициированных лидером США Джо Байденом переговорах, потребуется какое-то время, передает РИА «Новости». «Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию», – заявил Песков, говоря о том, проявил бы президент интерес к участию в такой встрече. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату. До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Названо главное хобби Путина 30 марта 2021, 09:49

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Главным хобби у президента Владимира Путина является чтение, также он смотрит телеканалы на иностранных языках и занимается английским, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Главное его хобби – это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», – сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, также Путин выписывает газеты, которые приходят в Кремль и резиденцию в Ново-Огарево. Песков отметил, что газеты у Путина всегда есть в самолете, поэтому он достаточно часто их просматривает, а также он получает дайджесты прессы. Также глава государства «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском». «Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», – рассказал Песков. Песков напомнил, что одной из любимых собак Путина, лабрадора Конни, «к сожалению, уже давно нет, время идет». При этом Песков отметил, что «конечно, домашние животные остаются в жизни президента». На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы – кошки или собаки, Песков сказал: «Я никогда не видел у президента кошек. Собак – да, а кошек не видел». Ранее Песков рассказывал, что президент давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге. Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично 28 марта 2021, 14:49

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать». «Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» – цитирует Путина ТАСС. «Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно: кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», – добавил российский лидер. Путин отметил важность вакцинации для россиян, поскольку привившись, они будут «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни». Он добавил, что в России вакцину от COVID-19 получили уже шесть миллионов человек, из которых 4,3 млн сделали двойную прививку. По словам президента, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране появится к концу лета. «Чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», – сказал Путин. Глава государства не стал раскрывать название препарата, которым он привился, сообщив лишь, что получил одну из трех российских вакцин. О том, какой препарат был введен ему, знает только врач, делавший прививку, подчеркнул президент. «Я никому этого не говорю», – добавил российский лидер. Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо. 2 марта президент Украины Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, после чего украинские журналисты и блогеры высмеяли его за позирование на камеру с голым торсом. Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса 28 марта 2021, 14:19 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола. «Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял я… В левую руку делали – почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место – так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот эти все побочные явления», – сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1», передает РИА «Новости». Он добавил, что «на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник». «Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил – температура нормальная», – сказал президент. Глава государства также сообщил, что после прививки от коронавируса он трое суток не занимался спортом и не плавал. «Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», – заключил Путин. Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним. Путин призвал контролировать процент детей мигрантов в школах 30 марта 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

В российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».



Президент подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».



«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – сказал Путин. Ранее президент отметил особую значимость русского языка для всего общества. Песков сообщил о согласовании видеоконференции Путина, Меркель и Макрона 30 марта 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что расскажет о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, когда наступит окончательное понимание. «Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас», – сказал Песков, отвечая на вопрос о формате общения, передает РИА «Новости». Он отметил, что «речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном», а будет ли это видеоконференция или нет – «это уже второстепенный вопрос». «Речь идет об их общении. Будет ли это видео или будет ли это голос – мы вам сообщим», – сказал он. На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: «Я думаю, что гораздо быстрее». В понедельник Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона. В то же время Песков сообщил, что видеоконференция лидеров стран согласовывается, одной из тем станет Донбасс. Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона 29 марта 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в понедельник не состоялась, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. «Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости». Путин заявил о превосходстве российских вакцин против COVID 28 марта 2021, 14:21 Текст: Абдулла Шакиров

Все российские вакцины от коронавируса являются на сегодняшний день лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». «В принципе, можно сделать любую, любую из них – они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие на сегодняшний день», – передает слова президента РИА «Новости». «Наши вакцины, уверенно это говорю, они самые лучшие по всем основным трем показателям», – подчеркнул Путин. Глава государства отметил, что все три российские вакцины от коронавируса примерно одинаковые по качествам: эффект от одной из них держится чуть подольше, у другой чуть ниже уровень защиты. «Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче», – сказал президент. Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо. В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V». Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» 29 марта 2021, 20:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. «За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Буре Павла Владимировича – заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Павел Буре – советский и российский хоккеист, воспитанник спортивной школы ЦСКА. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира (1990), Европы (1991), серебряный призер Олимпийских игр в Нагано (1998). Провёл в НХЛ 12 сезонов, выступая за клубы «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За свои скоростные качества получил прозвище «Русская ракета». Путин рассказал о мерах предосторожности после вакцинации 27 марта 2021, 21:30 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса положил на всякий случай перед сном градусник на тумбочку. «Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости». Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним. Кремль отреагировал на решение Пашиняна об отставке 29 марта 2021, 11:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Он же (Пашинян – прим. ВЗГЛЯД) останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Он добавил, что лидеры двух стран «общались совсем недавно, контакты идут постоянно». Напомним, в воскресенье Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. Кремль заявил об отсутствии в планах Путина разговора с Зеленским 29 марта 2021, 14:05 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока нет в планах разговора с Зеленским, но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии 29 марта 2021, 21:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. «За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза. Россия подтвердила получение приглашения Байдена Путину на саммит по климату 29 марта 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

В Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату, заявил источник, знакомый с ситуацией. «Приглашение получено, ведется проработка», – заявил источник РИА «Новости». Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии Владимира Путина в климатическом саммите заявил, что не знает, дошло ли приглашение, поскольку они передаются по дипломатическим каналам, и посоветовал обратиться в МИД. До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Посол России в США еще не представил Путину доклад после приезда в Москву 29 марта 2021, 12:49 Текст: Алина Назарова

Российский посол в США Анатолий Антонов еще не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Нет, еще не докладывал», – сказал Песков, добавив, что по линии МИДа и специальных ведомств идут постоянные доклады, передает ТАСС. Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».