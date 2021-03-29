Начальника отдела ГИБДД в Тюмени арестовали за выдачу прав без экзаменов

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы и технического надзора транспортных средств ГИБДД по Тюменской области, обвиняемого в выдаче водительских удостоверений без экзаменов.

Также обвинение предъявлено сообщнику начальника отдела областного ГИБДД. «В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), а также 12 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

По версии следствия, в период с октября 2018 года по декабрь 2019 года посредник за деньги перенаправлял граждан, желающих получить водительское удостоверение без сдачи необходимых экзаменов, к начальнику отдела. Тот в свою очередь поручал подчиненным инспекторам принимать экзамены без фактической сдачи.

Оба фигуранта дела заключены под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Екатеринбурге суд назначил бывшему инспектору дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД штраф в 650 тыс. рублей за попытку получить 30 тыс. рублей взятки.