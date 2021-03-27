Россия и ОАЭ согласовали выполнение всех чартеров между странами

Авиационные власти России и Объединенных Арабских Эмиратов согласовали условия выполнения чартерных грузопассажирских рейсов между странами, сообщил источник в одной из летающих в ОАЭ авиакомпаний.

«Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям разрешения подтвердили», – приводит слова источника ТАСС.

При этом в авиакомпании «Победа», которая ранее в субботу предупредила клиентов о возможных изменениях в расписании рейсов в ОАЭ, сообщили, что получили разрешение на выполнение 28 марта рейса из Москвы в Дубай.

Ранее стало известно о возможной отмене чартеров из России в ОАЭ с 28 марта в связи с тем, что авиавласти двух стран до сих пор не выдали разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов в летнем сезоне полетов.