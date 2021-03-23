Роскомнадзор раскритиковал Twitter за нерасторопность

Темпы удаления запрещенной информации в социальной сети Twitter неудовлетворительны, удалена только треть запрещенного в России контента, сообщает Роскомнадзор.

«После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там выразили сожаление, что «лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира, и принять меры по ее удалению». «Признание соцсетью информации запрещенной и ее удаление могло быть осуществлено Twitter значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета», – указали в Роскомнадзоре.

Между тем там отметили, что темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. «Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым. Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации», – заключили в ведомстве.

В середине марта Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается.