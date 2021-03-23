Выборы-2021: «Справедливая Россия» в Донбассе и пенсионный популизм

Российская партия «Справедливая Россия – За правду» начинает поиск сторонников на территориях Донецкой и Луганской народных республик, где намерена открыть представительский центр. В то же время Партия пенсионеров призвала ликвидировать Пенсионный фонд России, назвав его лишним звеном в системе социального обеспечения граждан.

В понедельник партия «Справедливая Россия – За правду» сообщила о назначении полномочного представителя организации на территории Донецкой и Луганской народных республик. Как отмечает пресс-служба СР, им стал Алексей Жигулин – помощник председателя партии Сергея Миронова.

Полпреду поручено создать в Донецке представительский центр партии и организовать консультационный прием жителей обеих республик. В ходе приема граждан будут рассматриваться такие вопросы, как содействие в получении гражданства России, реализация социальных, избирательных, конституционных прав и обязанностей граждан РФ, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, а также сбор предложений по внесению изменений в законодательные и правовые акты РФ.

В то же время в Партии пенсионеров призвали ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), назвав его «лишним звеном в системе пенсионного обеспечения». «Как фонд он должен аккумулировать в себе пенсионные накопления граждан, работать с накоплениями, получать прибыль и пускать ее на выплаты гражданам. Так работают пенсионные фонды во многих странах мира. Как мы видим, российский работает иначе: он получает страховые пенсионные начисления, обнаруживает, что этих денег для выплаты пенсий не хватает, и обращается к государству, получает дотации и пускает их на выплаты», – говорится в заявлении партии.

Партия пенсионеров также намерена добиваться реализации своего программного положения о необходимости передачи функций по пенсионному обеспечению от ПФР в адрес федерального бюджета.

Как считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, «Справедливая Россия» приняла правильное решение, начав работать на территориях ЛНР и ДНР.

«Американцы, например, вообще никого не стесняются и распространяют даже решения своих судов на другие государства. А если учесть, что в Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР становится все больше граждан России – они имеют полное право быть членами российских партий, организовывать ячейки и местные отделения, ведя соответствующую работу, включая участие в выборах», – сказал Матвейчев.

Политолог также прогнозирует, что немалое число граждан России в ЛНР и ДНР присоединятся к работе СР. «Особенно это касается той части людей, которые были ориентированы на проект Захара Прилепина «За правду», объединившийся с СР. Многие из них воевали, приезжали, помогали, организовывали гуманитарную помощь, получали награды за боевые заслуги. Также у многих там есть родственники, друзья и просто знакомые. Естественно, в такой ситуации они могут вести работу», – пояснил политолог.

«Что касается инициативы Партии пенсионеров – это абсолютный популизм. Во-первых, название фонда не должно кого-либо вводить в заблуждение, потому что наш Пенсионный фонд выполняет массу функций, включая выплаты «чернобыльцам», «афганцам», инвалидам, многодетным семьям, выплаты по материнскому капиталу и так далее», – продолжил эксперт.

«Во-вторых, если ПФР ликвидировать, то абсолютно непонятно, кто будет заниматься теми направлениями, которые обозначены выше. Точнее, этим будет заниматься какая-то структура при правительстве, в которой точно так же будет работать значительное число чиновников разного уровня. Но если весь спор в названии – то, пожалуйста, пускай Партия пенсионеров прямо об этом скажет, а не предлагает инициативу, построенную на глупости», – добавил собеседник.

«Объяснять все эти нюансы людям, безусловно, трудно. Это же касается тонкостей накопительной или солидарной системы пенсионного обеспечения. Куда проще выступить с популистской идеей: сейчас мы ликвидируем Пенсионный фонд, а завтра все начнут купаться в золоте и отдыхать на курортах. Если такие глупости рассказывать и врать людям – шансы избраться в Госдуму, конечно, подрастут. Но это бессовестно», – считает Матвейчев.

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