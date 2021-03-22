В Кремле прокомментировали конституционную реформу в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко не мог обещать российскому коллеге Владимиру Путину конституционную реформу, поскольку это внутреннее дело страны, при том о подобных планах говорил, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не мог. У них были обсуждения. Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что президент Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, это внутреннее дело Белоруссии, поэтому не может идти речи о том, чтобы «кто-то кому-то что-то обещал».

Накануне Лукашенко заявил, что не обещал Путину провести конституционную реформу в стране. По его словам, данная тема затрагивалась на встрече в Сочи «только в общих чертах». Он подчеркнул, что Путин просто интересовался его планами и мыслями на этот счет.

Напомним, Лукашенко заявлял, что комиссия по подготовке поправок к конституции начала работу в Белоруссии. По его словам, новую конституцию республики примут в течение 11-12 месяцев и предложил совместить проведение референдума по принятию документа с местными выборами в начале 2022 года.