Омбудсмен раскрыла подробности ситуации с отнятыми детьми у матери с татуировками в Дагестане

Дагестанский суд передал троих детей жительницы Махачкалы Нины Церетиловой их отцу не из-за того, что у нее есть пирсинг и татуировки, как заявляла мать, а по другим причинам, заявила детский омбудсмен республики Марина Ежова.

Церетилова обращалась в аппарат омбудсмена за поддержкой, где ей оказывают помощь, сообщила Ежова РИА «Новости».

«Девушка получила все необходимые консультации и помощь, с точки зрения семейного права мы ей помогли. Ей отказали в первой инстанции – Кировском районном суде Махачкалы, она подала апелляцию в Верховный суд. Мы ждем слушания и результаты. Это обычный процесс, невозможно сказать, что происходит что-то незаурядное. Конечно же, пирсинг и татуировки не послужили главным фактором передачи детей отцу, там кроются другие причины», – указала она.

По ее предположению, дети сами выбрали отца в качестве своего опекуна, а оба родителя вымещают свои обиды друг на друга.

«Но смею предположить, что по содержанию история банальная, и в ее основе лежат не пирсинг, розовые волосы и татуировки, а деньги», – сказала Ежова.

Омбудсмен указала, что в ее аппарате есть около 40 схожих дел, а у службы судебных приставов таких примеров – сотни.

33-летняя Церетилова сообщала в СМИ, что райсуд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему мужу из-за якобы ее «аморального» образа жизни.

Она пояснила, что в 2012 году в Буйнакске, когда была беременна третьим ребенком, ее избил муж, и она решила сбежать в Махачкалу, в том же году она подала на алименты.

В 2013 году супруг попросил отозвать заявление, поскольку планировал совершить хадж, Церетилова согласилась. В 2018 году она возобновила иск. По ее словам, она не получала денег на содержание детей, а отец не проявлял интереса к детям. В январе 2020 года Церетилова вернулась домой, но не нашла детей.

Экс-супруг заявил, что отправится с детьми в Москву и подаст в суд, чтобы определить их место жительства, но не сделал этого. Церетилова сама подала иск, но суд встал на сторону супруга.

По ее мнению, решение суда было принято из-за предвзятого отношения судьи, который якобы не учел ее аргументы, судью, по ее словам, смутили ее татуировки, цвет волос и пирсинг, он заявлял ей, что та ведет «аморальный образ жизни».