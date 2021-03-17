Часть россиян предложили освободить от платы за ЖКУ

Благотворительный фонд «Сердце лидера» предложил освободить ветеранов Великой Отечественной войны от оплаты за жилищно-коммунальные услуги, полностью списав уже имеющиеся долги по ЖКХ. Соответствующее письмо фонд направил на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Минтруда Антона Котякова.

«В рамках своих профессиональных обязанностей представители нашего фонда находятся в постоянном контакте с жителями и, в особенности, с теми, кто нуждается в помощи, в том числе, с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. Сегодня жизнь этих людей наполнена большим количеством вопросов, касающихся финансового обеспечения их жизни. Более того, в некоторых случаях они вынуждены обеспечивать не только себя, но и своих родственников», – отмечается в письме за подписью главы фонда Максима Петунина.

В документе подчеркивается, что непростая жизненная ситуация, а также нужда в постоянной медицинской помощи, зачастую, приводят к накоплению у ветеранов финансовых долгов. «Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем введение следующих мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны: списание имеющихся долгов за жилищно-коммунальные услуги, последующая полная отмена платежей за ЖКУ», – отмечается в обращении, передает РИА «Новости».

По мнению представителей фонда, данные меры позволят поддержать финансовое положение ветеранов, перенаправить финансовые средства на повышение уровня и качества их жизни.

В обращении подчеркивается, что в 2021 году весь мир отмечает 76-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Для истинных патриотов это не просто очередная праздничная дата, а человеческий и нравственный долг перед теми, кто воевал за нашу Родину, кто восстанавливал страну после ужасной кровопролитной войны.

«Руководство нашей страны уделяет большое внимание этой памятной дате. Так, помимо парада в Москве на Красной площади, в ряде городов России 9 мая также запланировано проведение торжественных праздничных мероприятий. Российские парламентарии, со своей стороны, также выразили поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, инициировав принятие поправок, ужесточающих ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества. Теперь публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ может стать одной из форм реабилитации нацизма», – говорится в письме.

Это, безусловно, положительные тенденции, однако, полагают представители фонда, данных мер поддержки недостаточно. «Основная задача – улучшить уровень и качество жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Таким образом, мы сможем сделать самое главное – продлить ветеранам жизнь, а, следовательно, и сохранить память о великом подвиге нашего народа», – уверены в организации.

Согласно данным Минтруда и социальной защиты РФ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в России насчитывается 1,2 млн ветеранов и приравненных к ним лиц. «Безусловно, погашение имеющейся задолженности и последующее освобождение данных категорий наших граждан (от оплаты ЖКУ) станет определенной нагрузкой на бюджет, но при этом наилучшим образом продемонстрирует отношение государства к бессмертному подвигу, совершенному этими людьми», – говорится в обращении.

В Фонде обращают внимание на то, что предлагаемая мера не является новаторской. Так, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа ветеранам ВОВ не только списали долги за коммунальные услуги и освободили от их уплаты в 2020 году, но и обеспечили бесплатный проезд на общественном транспорте.