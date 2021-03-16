Власти Петербурга предупредили о возможности третьей волны эпидемии

Санкт-Петербург может столкнуться с третьей волной эпидемии коронавируса из-за недостаточной скорости вакцинации, заявил первый зампредседателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в рамках онлайн-дискуссии «Жизнь после COVID-19. Частный медицинский бизнес».

«Если говорить про волны, то, конечно, понятно, [что] это никакой не эпидемический процесс одинаковый, с одинаковой волной. Две волны уже были, третья, я думаю, что действительно все-таки будет. Потому что все зависит от скорости вакцинации и скорости «переболения» людей, которые у нас есть. Со скоростью вакцинации сейчас есть проблемы, потому что с вакциной есть проблемы», – передает его слова ТАСС.

Ранее в городском комитете по здравоохранению сообщали, что Северная столица испытывает недостаток первого компонента вакцины «Спутник V». Предполагается, что существующего запаса хватит примерно на неделю, при этом новые поставки ожидаются до конца недели. Со вторым компонентом проблем в городе нет.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 916 новых случаев коронавируса.