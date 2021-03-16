В России выявили 9,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 9393 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9393 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1533, Санкт-Петербурге – 916, Московской области – 565. Всего в стране выявлено 4 409 438 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 014 220 человек, из них 10 644 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 443 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 92 937 человек.

Накануне, 15 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9437. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 44.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.