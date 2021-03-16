Студентка из Подмосковья рассказала о встрече с беглым орским маньяком

Студентка из Московской области сообщила, что несколько дней назад столкнулась с беглым орским маньяком Валерием Андреевым: встреча произошла в салоне автобуса в Одинцовском городском округе.

«Когда оплачивала проезд, то заметила, что следом за мной в салон зашел пожилой мужчина. <...> Он сел прямо напротив меня, несмотря на то, что свободных мест было достаточно. Незнакомец какое-то время разглядывал меня и как-то странно улыбался», – заявила студентка в беседе с «Московским комсомольцем».

Она отметила, что у мужчины были седые волосы, он был одет в темную куртку и джинсы. При этом одежда была грязной. Мужчина попытался заговорить с девушкой, выяснить маршрут ее поездки. Студентка отмечает, что у ее попутчика отсутствовало большое количество зубов, а также были золотые коронки.

«Когда автобус стал подъезжать к моей остановке, я встала и сказала, что мне пора выходить. Незнакомец смотрел мне вслед, даже когда автобус стал отъезжать. Больше я этого человека не видела», – пояснила она.

В пятницу девушка увидела в университете объявление о поисках орского маньяка. На фотографии она узнала своего попутчика. В настоящее время полиция проводит проверку заявления девушки.

Валерий Андреев, которого именуют орским маньяком, входит в десятку самых опасных разыскиваемых в РФ преступников. Он заочно обвинен в восьми убийствах и объявлен в федеральный розыск. При этом сыщики не исключают, что жертв на счету маньяка гораздо больше.

Напомним, Андреева объявили в розыск еще в июле 2012 года, о награде за информацию о его местонахождении сообщалось в 2013 году. В конце 2019 года его объявили и в международный розыск.