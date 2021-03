На Пекин обрушилась сильная песчаная буря Промпроизводство в Китае за первые два месяца 2021 года выросло на 35% 15 марта 2021, 06:56 Текст: Антон Никитин

Промышленное производство в КНР за январь-февраль 2021 года увеличилось в годовом выражении на 35,1%, сообщило Государственное статистическое управление Китая. По сравнению с допандемийными данными 2019 года, рост составил 16,9%. До пандемии динамика промышленного производства в КНР постепенно понижалась. В 2017 году она составила 6,6%, а в 2018-м – уже 6,2%. В 2019 году этот сектор экономики продемонстрировал рост на уровне 5,7%. По итогам 2020 года промышленное производство в Китае выросло в годовом исчислении на 2,8%, передает ТАСС. Кроме того, по данным статистического управления Китая, объем розничных продаж потребительских товаров в КНР по итогам первых двух месяцев 2021 года составил 6,973 трлн юаней (около 1,072 трлн долларов), что на 33,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 6,4% больше допандемийных показателей 2019 года. Как отмечается в докладе, в январе-феврале продажи в сельской местности выросли в годовом выражении на 26,7%, до 918,5 млрд юаней (около 141,3 млрд долларов), в городских районах – на 34,9%, до 6,055 трлн юаней (около 931,5 млрд долларов). По итогам первых двух месяцев 2021 года объем реализации товаров через интернет вырос на 32,5% в годовом выражении, до 1,758 трлн юаней (около 270,5 млрд долларов). В 2020 году объем розничных продаж потребительских товаров в Китае составил 39,19 трлн юаней (около 6 трлн долларов по курсу на момент публикации данных), что на 3,9% меньше в годовом выражении. Напомним, в августе 2019 года промпроизводство Китая упало до минимума за 17 лет на фоне торговой войны с США.

14 марта 2021, 12:42

Текст: Елена Мирошниченко

Заместитель главного редактора издания The Spectator Доминик Грей обвинил демократов США в выдвижении на роль главы государства «неподходящего кандидата», указывая на странное поведение президента США Джо Байдена во время его немногочисленных выступлений. «Это президентство превращается в театр жестокости. Оно может окончиться только одним. Рано или поздно, Байдена поймают в свете прожектора. Демократы, продвигавшие непригодного кандидата на высшую в Америке должность, и медиа, его прикрывавшие, будут разоблачены в качестве предателей американского народа. Доверие народа к демократическим институтам снизиться еще больше. И мы станем частью публичного унижения Байдена», – считает Грей. Об этом сообщает британская газета Express. Грей напомнил, что во время своего выступления в феврале в Техасе Байден будто потерял концентрацию и ориентацию в пространстве и задал вопрос: «Что я здесь делаю?». Немного позже, в начале марта, глава США во время очередного выступления не смог вспомнить название министерства обороны, а также имя его главы – Ллойда Остина. Грей также указал на то, что Байден так и не дал ни одной пресс-конференции после своей инаугурации, а также не произнес традиционной речи в Конгрессе в феврале. «У всего этого есть только одно возможное объяснение – команда Байдена не доверяет ему в выполнении даже самых простых обязанностей президента», – написал Грей. Ранее эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД, в каком случае Байден досрочно лишится поста президента. По его словам, ухудшение самочувствия вряд ли заставит Байдена уйти с поста раньше срока. Он слишком долго к этому стремился. Теперь если он и покинет Белый дом, то, скорее всего, лишь в случае смерти. Во время предвыборной гонки в США профессор медицины Кевин О'Коннор, который наблюдает Байдена с 2009 года, опубликовал отчет о состоянии здоровья Байдена. Медик назвал его «здоровым, активным 77-летним мужчиной». По мнению врача, Байден «достаточно здоров» для работы президентом США. Захарова: Запад ускорил начало регулирования интернета 14 марта 2021, 15:44

Текст: Ксения Панькова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны своими поступками сами инициировали процесс регулирования интернет-пространства. «Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий», – сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. Ранее Захарова заявила, что необходимо вводить меры, регулирующие действия интернет-гигантов. Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ. Эксперт предрек обвал доллара в конце апреля 14 марта 2021, 09:04 Текст: Ксения Панькова

К концу апреля курс доллара ждет обвал почти до 70-71 рубля. Стоимость евро в этом же месяце не превысит 85,45 рубля, считает финансовый аналитик Андрей Кузнецов. По его словам, рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов. Он указал, что в пользу российской валюты сыграют дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, сообщает «Вечерняя Москва». Согласно прогнозу аналитика, в середине апреля курс доллара улучшит свои позиции и достигнет 75–76. Однако уже к концу месяца американскую валюту ждет обвал почти до 70-71 рубля. Падение аналитик предрек и евро. Также рубль, по его словам, покажет новые рекорды по отношению к евро. В апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля. По мнению Кузнецова, если бы не западные санкции, которые давят на российскую валюту, доллар вполне мог бы стоить 67 рублей, а евро – 78 рублей. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Россия может получить в этом году сверхдоходы благодаря подросшей в цене нефти. Писательницу Улицкую обвинили в плагиате 14 марта 2021, 17:36

Известная писательница Людмила Улицкая использовала чужой сценарий в своей книге, не указав авторства, заявила писательница Наталья Рапопорт. Речь идет об истории о вспышке легочной чумы, прочитанной Рапопорт в рукописях своего отца, которую она хотела перенести в сценарий, для чего начала работать с Улицкой. Как рассказала в своем Facebook Рапопорт, в рукописях патологоанатома Якова Рапопорта была описана вспышка чумы 1939 года в Москве. По ее словам, чтобы не допустить эпидемии, власти решили спешно изолировать всех, контактировавших с источником распространения, поручив это НКВД. Изоляция была замаскирована под аресты, чтобы не вызвать подозрения в наличии страшной болезни в городе. Одним из «арестованных» оказался доктор Россельс. Оказавшись в больнице, он позвонил своей жене, успокоив ее словами «это не то страшное, о чем мы с тобой думали – это просто чума», дав тем самым понять, что он не арестован и не будет репрессирован. Писательница вспоминает, что эта история настолько сильно поразила ее, что она решила написать сценарий, назвав его «Это только чума». Поскольку опыта в написании сценариев у Рапопорт было мало, она обратилась к своему другу, порекомендовавшему ей Улицкую, посещавшую тогда семинары сценаристов. Во время совместной работы с Улицкой Рапопорт отправили в заграничную командировку, по возвращении из которой она узнала, что ее сценарий уже разрабатывается вместе с режиссером Андреем Разумовским, однако без упоминания ее фамилии. «Это был мой первый в жизни сердечный приступ и первое предательство человека, которого я числила в друзьях. Улицкая предложила мне две тысячи рублей «отступного», чтобы выкупить сценарий. Я сочла это оскорбительным не только для меня, но и для папы», – написала Рапопорт. Как сообщает писательница, по ее просьбе сценарий сняли с производства. Недавно же она обнаружила, что он вновь опубликован Улицкой в своей книге без упоминания авторства Рапопорт, при этом годом создания сценария указан 1978-й, тогда как, по словам писательницы, он был написан в 1987 году. Рапопорт подчеркивает, что Улицкая не скрывает, что узнала о тех событиях от дочери патологоанатома. «Вся остальная история создания сценария в ее изложении – сплошной вымысел», – подытожила Рапопорт. Евросоюз признал ошибки при заказе вакцин 14 марта 2021, 07:33

Текст: Антон Никитин

Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов. «Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки», – приводит слова Тиммерманса ТАСС. Однако он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии, когда «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно». По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако, по его мнению, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия. Накануне пять стран Евросоюза – Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия – призвали Брюссель провести саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами сообщества. Письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю подписали канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министры Чехии, Словении, Болгарии и Латвии. Днем ранее канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцин. В среду страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил страх Британии перед «танковой дуэлью» с Россией 14 марта 2021, 13:12

Текст: Алексей Нечаев

«Пока все крупные державы участвуют в гонке вооружений, Британия действительно оказалась на задворках этого процесса и не может представить новых видов оружия», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал признание Лондоном негодности британской бронетехники к войне с Россией. «Сейчас военный бюджет Британии должен подрасти с 55 до 80 млрд долларов. Если правительство примет решение об увеличении бюджета, то военные постараются «забить» все статьи расходов. Это касается модернизации танков Challenger 2, создания новых видов морского оружия или закупок уже существующих образцов у американцев, а также совершенствования систем противоракетной обороны. Поэтому сейчас в британских СМИ все чаще появляются материалы, где говорится о растущем превосходстве «страшного» российского оружия и призывы предпринимать ответные действия, включая повышение расходов на оборону», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. «Кроме того, британская армия в последние годы действительно испытывает множество трудностей. Они не могут вести полноценные операции за рубежом. У них есть проблемы во флоте, у них есть проблемы с личным составом. В частности, многие бригады и воинские подразделения укомплектованы не полностью. Например, валлийские и шотландские бригады укомплектованы лишь на 30-40%», – отмечает эксперт. «Все это удручает британцев. Пока крупные державы участвуют в гонке вооружений, Британия оказалась на задворках этого процесса и не может представить новых видов оружия. Те же танки Challenger 2 они перестали выпускать примерно 11 лет назад. А за эти годы противотанковые виды оружия ушли далеко вперед в своем развитии», – добавил собеседник. «Ранее, например, во время активной фазы войны в Ираке британцы на свои танки вешали динамическую броню, из-за чего их машины становились самыми тяжелыми в мире. Из-за этого им приходилось отдельно доставлять машины на поле боя, чтобы танки могли хоть как-то вести боевые действия. Теперь, судя по всему, британские генералы достучались до премьер-министра и все вместе они постараются избежать военного позора для британской короны», – заключил Леонков. Ранее комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал на сайте парламента отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией. «Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», – приводит текст документа РИА «Новости». Таким образом «артиллерийская дуэль» между современной британской и российской дивизией могла бы закончится одним путем – и не обязательно в пользу британской армии», отмечается в докладе. По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, «влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия», отмечается в отчете. «С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня – 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», – говорится в докладе. Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк «Армата» и создание в России улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 «противостоять этой новой угрозе». Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО. Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лондон собрался объявить Россию «самой большой угрозой» 14 марта 2021, 18:13

Текст: Елена Мирошниченко

Великобритания в ближайшее время объявит Россию «самой большой угрозой» стране, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который британский премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит во вторник. Россия будет названа «самой большой угрозой» из-за того, что страна якобы «часто агрессивно вторгается» в водное и воздушное пространство Британии. Также Москве приписали готовность использовать «убийства диссидентов на британской земле», передает РИА «Новости». В документе также идет речь о Китае, который назван «конкурентом». Уточняется, что в обзоре изложены планы по увеличению расходов на наступательный потенциал Британии в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину. «Главная угроза Британии исходит от России... В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай – это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери», – рассказал источник издания. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в интернет утекли данные о том, что МИД Великобритании через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей. Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса 14 марта 2021, 12:04

Текст: Елена Мирошниченко

Журналист Лоран Эрбле опубликовал в журнале Le Figaro статью, в которой предрек Европейскому союзу Frexit – выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit. По словам автора, ситуация с коронавирусом показала, насколько просела европейская промышленность и экономика. Журналист в своей статье фактически обвиняет в этом руководство ЕС. Эрбле уверен, что именно руководство Евросоюза препятствует предоставлению преференций европейской торговле и не оказывает необходимой поддержки странам, являющимся членами ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости». Специалист отметил, что США выделили почти 5 трлн долларов для помощи национальной экономике, в Европе же финансирование составило около 300 млрд евро. Он также напомнил, что в сложившихся обстоятельствах ЕС призывает страны сократить расходы на медицину и снизить зарплаты медикам, чтобы повысить их конкурентоспособность. «ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины», – пишет автор. По мнению Эрбле, Brexit создал прецедент и показал, что это может быть выгоднее пребывания в Евросоюзе. По его словам, борьба Британии с коронавирусом оказалась куда более эффективней, чем стратегия ЕС. По мнению журналиста, сторонники идеи о выходе Франции из Евросоюза получили новые аргументы в поддержку своей позиции, так как «ЕС – это лишь дополнительная бюрократическая структура, которая парализует и никогда не служит нашим интересам». Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов. Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. В Госдуме предложили выступать на Олимпиаде под гимн СССР 14 марта 2021, 13:08

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил использовать гимн СССР на Олимпийских играх в Токио и Пекине вместо композиции «Катюша», которую отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS). По его словам, любые попытки заменить гимн другим музыкальным произведением не будут иметь успех. «С другой стороны, нам же запретили использовать только гимн, а не любое музыкальное произведение, связанное с Россией. Это более вольное толкование решения CAS», – цитирует депутата «Чемпионат.com». Лебедев предложил поиронизировать над CAS и предложить гимн Советского Союза. «По букве закона, нам запрещен гимн Российской Федерации, а гимн СССР – нет. Пусть они тогда допишут к своему решению, что нам вообще запрещена любая музыка. А то приняли решение и начинается: «Вот это тоже нельзя. Это тоже. Это тоже», – добавил он. Ранее российский запрос на использование композиции «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и в Пекине был отклонен Спортивным арбитражным судом (CAS). В CAS отметили, что в России «Катюша» считается «патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину». Указывается, что «решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет, а не Россия». Напомним, CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до конца 2022 года, также запрещено использование национального гимна, а представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. При этом CAS смягчил санкции Всемирного антидопингового агентства, сократив срок наказания в два раза. В Госдуме отреагировали на расследование Британии в отношении жены Асада 14 марта 2021, 14:46 Текст: Абдулла Шакиров

Начало расследования Великобританией в отношении жены президента Сирии Башара Асада Асмы является элементом психологического давления в преддверии президентских выборов в арабской республике, заявил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин. «На 11-м году вооруженного конфликта в Сирии британцы обнаружили, что жена президента «обладает влиянием в руководстве», поддерживает сирийцев в борьбе за свою страну, и начали расследование именно в тот момент, когда только что прошедшая лечение от рака женщина борется с коронавирусом. Ну, о морали применительно к нашим западным партнерам говорить не приходится. Очевидно, что это элемент психологического давления на руководство страны перед выборами президента, которые должны состояться в этом году», – передает ТАСС слова парламентария. Саблин напомнил, что на Западе «неоднократно публиковали фейки о том, что Асма Асад бежала из страны», когда же выяснилось, что она не реагирует на них, ввели против нее персональные санкции. «Теперь расследование – уверен, с обычным результатом – «хайли лайкли» виновна», – подчеркнул он. Напомним, правоохранительные органы Великобритании начали предварительное расследование в отношении жены президента Сирии по подозрению в том, что она виновна в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в республике. Партия Зеленского пообещала стать «секси» и «смарт» 14 марта 2021, 15:51

Текст: Ксения Панькова

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что фракция президента Украины Владимира Зеленского должна стать не только «секси», но и «смарт». «В прошлом году я полушутя сказал, что «слуги народа» должны быть «секси», то есть политически привлекательной партией. Сейчас переходим к следующему этапу – «смарт-партии». У вас у всех есть смартфоны, универсальные устройства с телефоном, компьютером, текстовым редактором, камерой внутри. Также наша партия будет становиться универсальной, сможет работать во многих плоскостях и направлениях», – приводит пресс-служба партии слова Корниенко. Корниенко на съезде партии рассказал, что «смарт-партия» направлена на то, чтобы строить «смарт-страну». «То есть разумную страну, где не воруют, где нет коррупции, где политики и бизнесмены ответственны перед законом, где царит мир», – добавил он. Партия «Слуга народа» (прежнее название – «Партия решительных перемен») официально была зарегистрирована 2 декабря 2017 года. Ее основателем является действующий президент Украины Владимир Зеленский, лидером – депутат Верховной рады Александр Корниенко. Ранее Зеленский заявил о сложных условиях работы его партии «Слуга народа», отметив, что ряды политической силы постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей». Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине. Кроме того, в отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений. В итоге партию лишили госфинансирования. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Тело девочки со следами укусов собаки нашли в Москве 14 марта 2021, 20:41 Текст: Абдулла Шакиров

В Москве начали проверку после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками укусов американского стаффордширского терьера, сообщила столичная прокуратура. «Предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер. На теле девочки обнаружены телесные повреждения...от укуса собаки», – говорится на сайте ведомства. Обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, отмечается в сообщении. В начале января собаки загрызли ребенка в Подмосковье. Спустя неделю домашняя собака загрызла ребенка в Кемеровской области. Власти Германии по ошибке выплатили ковид-пособия исламистам 14 марта 2021, 15:39 Текст: Абдулла Шакиров

В Германии начали расследование случаев получения исламистами пособий для фирм, пострадавшим в период пандемии коронавируса, сообщили немецкие СМИ. Следствие имеет сведения о минимум трех случаях завладения антикризисными средствами, которые позже были направлены на финансирование террористической деятельности в местах боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Welt am Sonntag. Средства попали также к членам берлинского салафитского и антисемитского объединения Jama'atu, запрещенного в германской столице, и проповеднику Ахмаду Армиху. Как отмечается в сообщении, близким к движению Jama'atu был Анис Амри, устроивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году. Всего же германские правоохранители расследуют более ста случаев незаконного получения пособий, предназначенных потерпевшим убытки компаниям. Среди подозреваемых числятся около 60 человек, мечетей и исламистских объединений. Предполагаемая сумма ущерба – около 1 млн евро. Уточняется, что за махинации с получением госпомощи подозреваемым может грозить до десяти лет лишения свободы. Налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне 14 марта 2021, 17:33

Текст: Елена Мирошниченко

Российские банки обязали в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговым службам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, а также другие документы. Кроме того, с 17 марта банки по запросу должны предоставлять налоговикам копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей, информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период. Об этом сообщает «Прайм». Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева напомнила, что прежде налоговая могла получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок, после того, как нововведения начнут действовать, налоговые органы смогут запрашивать информацию не только во время проверок. Поясняется, что нововведение нацелено на повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий, теперь сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов будет проще. «Часть денежных потоков экономики находится в «серой» зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников «серого» сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», – рассказала Караваева. Эксперты считают, что расширенный доступ к банковской тайне не вызовет существенный уход банковских клиентов от безналичных расчетов. «Для недобросовестных налогоплательщиков такая новость едва ли является позитивной, но говорить о том, что интенсификация обмена клиентскими данными в заметной степени негативно скажется на готовности массового клиента нести деньги в банки, я бы не стал», – рассказал старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Ранее сообщалось, что ФНС России в 2021 году внедрит ряд нововведений, которые позволят по-новому собирать налоги с граждан и компаний страны. В частности, ФНС планирует запустить цифровую платформу оценки налогоплательщиков, которая поможет ускорить или удешевить выдачу банковских кредитов. Названы основные версии крушения Ан-26 в Казахстане 14 марта 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Правоохранительные органы Казахстана рассматривают три основные версии крушения военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты, сообщил телеканал «Алматы». «Причину трагедии выясняют специалисты Комитета национальной безопасности [Казахстана]. Сейчас расследуются три основные версии произошедшего: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор», – приводит текст сообщения ТАСС. По словам пилота-инструктора Андрея Будникова, которые приводит телеканал «Хабар 24», три перечисленные версии традиционно рассматриваются в случае авиационных происшествий. Накануне в районе аэропорта Алма-Аты разбился принадлежащий Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан – Алма-Ата, в результате четыре человека погибли, еще двое пострадали. В воскресенье утром появились сведения о состоянии выживших в авиакатастрофе.