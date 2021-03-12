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Россия назвала действия в США и ЕС против демонстрантов нарушением прав человека
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Серьезную озабоченность вызывает ситуация с реализацией прав на свободу мирных собраний в США и странах Евросоюза, где жестко, а порой жестоко правоохранительные органы пресекают массовые акции протеста, заявил в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель России Дмитрий Воробьев.
Воробьев в выступлении на сессии в пятницу призвал спецдокладчиков СПЧ рассмотреть ситуацию в области соблюдения прав и свобод в Соединенных Штатах и ЕС.
«Серьезную озабоченность вызывает ситуация с реализацией прав на свободу мирных собраний в США и странах Европейского союза. Эти государства «все чаще демонстрируют миру, как нельзя обращаться со своими гражданами», в них «жестко, а порой жестоко правоохранительные органы пресекают массовые акции протеста»,– приводит ТАСС слова Воробьева.
Он напомнил о протестном движении «желтых жилетов» во Франции, когда погибли 11 человек, ранены более 2,5 тыс., арестованы более 9 тыс. и более 3 тыс. приговорены к различным срокам тюремного заключения. При разгоне демонстрантов в Париже, Нанте, Лионе, Тулузе использовался слезоточивый газ, дубинки, водометы. В Нидерландах во время январских демонстраций против карантинных ограничений «полиция также применяла дубинки, слезоточивый газ и водометы». В свою очередь в США всех, кто вышел на массовые протесты для выражения недовольства результатами президентских выборов, признали «внутренними террористами».
«Настало время так называемым старым демократиям бросить свои менторские замашки в отношении других стран и начать заниматься защитой прав человека у себя», – отметил дипломат.
Напомним, в ходе произошедших в Нидерландах беспорядков полиция задержала не менее 70 человек. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ. Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом.
США отказались продлевать визы российским дипломатам
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Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
«Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи», – передает РИА «Новости» слова Захарова.
«Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода «билет в один конец» в середине загранкомандировки», – пояснил он.
Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике, подчеркнул Захаров.
В 2016 году между Россией и США имела место «консульская война». Барак Обама на исходе своего президентства принял решение о высылке 35 российских дипломатов, тогда американские власти закрыли доступ к дачам посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке.
Конфликт продолжился и после избрания Дональда Трампа – в 2017 году было приостановлено использование посольством США в Москве дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.
Напомним, в сентябре 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Весной 2018 года Вашингтон также объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства России (арендуемое помещение) и резиденции генконсула (дипсобственность РФ). Поводом послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.
Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V»
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На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле.
«Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и медиаструктуры (Би-би-си, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – пояснил собеседник ТАСС.
Собеседник РИА «Новости» в Кремле уточнил, что против вакцины планируется провести масштабную информационную кампанию, она направлена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19».
В ходе атаки планируется выдвинуть и подкрепить тезисы о «неэффективности и опасности вакцины». «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал он.
Целевой аудиторией для кампании избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.
«На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», – пояснил источник.
При этом сами США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения.
На эти условия, по данным источника, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине.
Напомним, российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.
Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна
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Власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).
«После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
На данном этапе регулятор проводит все необходимые проверки.
Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.
Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр.
Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.
В США назвали три «самых крутых» российских самолета
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Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна.
Журналисты Popular Mechanics упорядочили самолеты по годам, когда был совершен первый полет. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 «Альтаир», который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Журналисты отмечают, что самолет способен направить 12 тонн воды над горящей целью, а затем приземлиться на озере или в море, взяв еще один груз всего за 14 секунд. Бе-200 «Альтаир» также можно задействовать для перевозки пассажиров или даже использовать в качестве летающей машины скорой помощи.
В 2000 году наиболее интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом – МиГ-1.44 МФИ. А самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 – российский истребитель пятого поколения, «сочетающий в себе скрытность, скорость и современное вооружение и технологии», передает РИА «Новости».
Ранее читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
Кремль заявил о критических разногласиях Москвы с новой администрацией США
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Контакты с новой американской администрацией осуществляются по дипломатическим каналам регулярно, но на этом уровне происходит много критических разногласий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, ведутся рабочие контакты (с администрацией США) по дипломатическим каналам. Они непростые. Тем не менее они есть. И это главное», – подчеркнул представитель Кремля.
Он уточнил, что сложность заключается в наличии «многих критических разногласий», передает ТАСС. Песков также сообщил, что разговоров о контактах Путина и Байдена пока не ведется.
Кроме того, в Кремле уточнили, что не получали предложений об участии Владимира Путина в саммите по климату, организуемом США. «Вы знаете, пока нет никаких планов у президента. И мне не известно о том, что было какое-то приглашение. Если были какие-то контакты по дипканалам, то, наверное, это лучше перепроверить в МИДе», – ответил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что США собираются провести саммит по климату 22 апреля или чуть раньше.
Тем временем стало известно, что Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим.
ЕС собрался расширить санкции против России
В санкционный список ЕС «за серьезные нарушения прав человека в мире» хотят внести граждан ряда стран, включая Россию и Китай, пишут СМИ.
В список собираются включить около десяти «официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана». По этому вопросу постпреды стран ЕС достигли «предварительной договоренности» на встрече в Брюсселе. Санкции включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Расширение санкционного списка могут утвердить на заседании глав МИД стран ЕС 22 марта, передает ТАСС со ссылкой на EUobserver.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
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Эксперт оценил угрозу размещения новых войск США у границ России
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«Наращивание у наших границ вооруженных сил США говорит о том, что Америка готовится к ведению реальных боевых действий против России», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщение начальника штаба американской армии Джеймса Макконвилла о размещении новых оперативно-тактических групп в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«В последнее время в США появилось очень много терминов, которые не несут в себе какого-то особенного смысла. Так и формулировка «многосферная оперативно-тактическая группа» имеет чрезвычайно затемненное значение – нельзя сказать точно, что именно принципиально нового она подразумевает. По всей видимости, речь идет просто о создании группировки вооруженных сил, которая будет состоять из войск разных видов (флота, авиации, сухопутных войск, космического командования) и управляться единой автоматизированной системой оперативно-тактического уровня. Но, опять же, это не является каким-то нововведением США», – объяснил доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт также отметил, что у США до сих пор нет системы гиперзвукового оружия, о которой ранее заявлял начальник штаба американской армии Джеймс Макконвилл. «Однако сам факт наращивания у границ России вооруженных сил США, объявления о развертывании оперативно-тактических группировок представляют однозначную угрозу для нашей страны. Становится понятно – Америка готовится к ведению реальных боевых действий против России», – заключил Сивков.
Ранее начальник штаба армии США Джеймс Макконвилл сообщил о размещении одной новой оперативно-тактической группы в Европе и еще двух в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Эти соединения пока формируются и оснащаются, их «создают прямо сейчас», сказал он. По его словам, они будут обладать высокоточным вооружением большой дальности, вероятно, от гиперзвуковых ракет до ракет средней дальности. Также у военных будут средства для ведения разведки, информационных операций, боевых действий в киберпространстве, радиоэлектронной борьбы, космические средства и ПРО. Пентагон называет данные подразделения многосферными оперативно-тактическими группами, передает ТАСС.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается выводить американские войска из Европы, несмотря на глобальный пересмотр дислокации войск США. Остин сообщил, что Пентагон проведет обзор расположения военных США по всему миру. До этого президент США Джо Байден объявил о приостановке вывода войск из Германии.
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МИД потребовал от США выдать визу главе делегации России для работы в комиссии ООН
Москва требует от Вашингтона обеспечить въезд в США главе российской делегации для участия в заседании комиссии ООН по разоружению, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации для участия в работе комиссии», – сказала она, передает ТАСС.
18 октября 2020 года США сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову. В конце февраля комиссия ООН по разоружению вновь перенесла работу из-за невыдачи визы главе российской делегации.
В МИДе заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать. В Кремле также выражали обеспокоенность из-за невыдачи виз российским дипломатам.
Госдеп США обвинил Россию в «дезинформации» о вакцинах
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Власти Соединенных Штатов намерены противостоять «дезинформации» относительно вакцин от коронавируса, которая, по мнению Вашингтона, распространяется рядом стран, в том числе и Россией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я разделяю вашу обеспокоенность из-за ложной и неверной информации относительно вакцин, которая распространяется, в том числе Россией. Это невероятно опасно, помимо того, это невероятно ошибочно и в конечном счете чрезвычайно контрпродуктивно для стран, вовлеченных в это, поскольку они тоже не будут в полной безопасности до тех пор, пока большая часть мира не будет вакцинирована. Если они предпринимают действия с целью посеять сомнения о вакцинах, в конечном счете это нанесет вред им самим, а также всем остальным. Мы намерены решительно противостоять, ясно высказываться, когда мы видим это. Мы решительно даем этому отпор», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США
«Кроме того, мы пытаемся сделать так, чтобы сам Госдепартамент был эффективно снабжен ресурсами и концентрировал внимание на противодействии дезинформации независимо от ее источника», – продолжил Блинкен. По его словам, у внешнеполитического ведомства США для этого есть ряд необходимых инструментов. «Однако нам нужна дополнительная поддержка, дополнительные ресурсы. Также, мне кажется, нам нужны тесные консультации с Конгрессом», – подытожил госсекретарь США.
В понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы якобы распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса, работая при этом под руководством российских разведывательных служб.
Кроме того, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.
Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках, ограничивая для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации.
Германия призвала США вернуться к общему с ЕС подходу к санкцям
Общий подход Европы и США к использованию санкций означает противостояние России и Китаю «всюду, где они угрожают нашим безопасности, благосостоянию, правам человека и международному праву», – считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Как мы можем создать единые правила игры со все более проблемным, конфронтационным Китаем? Как нам быть со все более агрессивной и репрессивной Россией? Ответы на эти вопросы будут иметь центральное значения для будущего нашего альянса. Укрепление политической роли НАТО будет важным шагом, но что еще более важно – это приверженность общему подходу», – заявил Маас, сообщает РИА «Новости».
Он считает, что общий подход в вопросе санкций означает противостояние России и Китаю «всюду, где они угрожают нашим безопасности, благосостоянию, правам человека и международному праву». Какие именно «угрозы» со стороны России имеются ввиду, Маас не уточнил. По его словам, страны НАТО увеличили военные расходы за последние несколько лет и Германия не намерена останавливаться.
«Мы отвечаем на преследование Москвой и Пекином гражданского общества и нарушение ими международного права, и я надеюсь, что мы сможем вернуться к общему трансатлантическому подходу к прицельным санкциям, который разрушился в последние четыре года», – добавил Маас.
Он также отметил, что всем странам нужно сохранять диалог, например, в таких вопросах, как контроль над вооружениями, изменение климата. Маас также уточнил, что интересы ЕС и США не всегда будут совпадать.
Ранее Маас призвал укрепить контакты гражданских обществ России и Германии. В феврале он говорил, что Европейскому союзу необходимо искать пути для конструктивного диалога с Москвой, несмотря на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. В то же время он отметил, что выступит за подготовку новых санкций против отдельных лиц России.
США пригрозили санкциями участникам строительства «Северного потока – 2»
Если американская администрация вычислит дополнительных участников строительства газопровода «Северный поток – 2», их ждут санкции в соответствии с законодательством США, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Он пояснил, что доклады, касающиеся санкций, «нужно предоставлять Конгрессу каждые 90 дней», в течение которых власти США будут «оценивать деятельность вокруг трубопровода». Прайс выразил уверенность, что в том случае, если «эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций», Вашингтон «выполнит требования закона». «И если закон говорит о том, что против этих юридических лиц должны быть введены санкции за их деятельность вокруг трубопровода, то, я полагаю, вы услышите от нас об этом дополнительно», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG.
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В нескольких странах ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
В Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата.
Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр, передает РИА «Новости».
Такое решение принято до окончания расследования по выявлению причинно-следственной связи.
Эту партию вакцин общим числом в миллион доз доставили в 17 стран Евросоюза, сообщил европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).
Партия попала в Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.
В EMA уточнили, что на данный момент не связывают инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в Австрии, с вероятным плохим качеством препарата или его побочными эффектами.
Также расследование смертей пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca проводится в Южной Корее, в которой после этой прививки умерли пять человек.
Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.
В Роскосмосе полет американского астронавта на «Союзе» назвали разовым
Полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая на российском пилотируемом корабле «Союз МС-18», летящем на МКС, станет разовым событием, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
«Никаких разговоров об обмене мест нет, идут переговоры по перекрестным полетам, но это другая история. У нас просто образовалось свободное место, американская компания заключила с нами договор, покупая место на корабле «Союз». Это одноразовое событие», – сказал Крикалев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.
Он пояснил, что перекрестные полеты – «совсем другая история, никак не связана с полетом 9 апреля». «Но разговор о перекрестных полетах давно ведется в профессиональных кругах. Обе стороны согласны, что это будет полезно. Это не покупка или продажа места, а распределение экипажа на разные корабли. Это делается для того, чтобы в случае задержек или аварий какого-то корабля на станции всегда оставались представители как одной, так и другой стороны», – сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам.
Таким образом, при любых задержках на борту станции всегда будут представители обеих сторон. «Это целесообразно и с точки зрения надежности, и с точки зрения безопасности, но пока еще есть определенные юридические нюансы, которые нам надо разрешить и на нашей, и на американской стороне», – отметил он.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18», летящем на МКС, провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.
Запуск «Союза МС-18» запланирован на 9 апреля, в состав экипажа также войдут россияне Олег Новицкий и Петр Дубов.
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В США заинтересовались российским опытом строительства при низких температурах
США отказались от помощи России замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но выразили заинтересованность в изучении российского опыта приспособления к холодам, заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
«Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов – Техаса, Оклахомы и Луизианы – не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
По его словам, власти Штатов ответили, что «в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам».
Во второй половине февраля, на 25 штатов США обрушилась беспрецедентная снежная буря, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в США стали 58 человек.
Россия призвала страны ОБСЕ запустить производство «Спутника V»
Заинтересованные государства могут рассмотреть возможность производства российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V», Россия готова предоставлять пробные партии препарата для изучения всех его характеристик, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета организации.
Российский дипломат обратил внимание представителей государств – участников ОБСЕ, что Европейское агентство лекарственных средств приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье «Спутника V». «Надеемся, что европейский регулятор будет оценивать российскую вакцину исходя из научных и гуманитарных, а не политических соображений», – отметил Лукашевич, передает ТАСС.
«Россия предлагает всем без исключения членам международного сообщества – вне зависимости от политических и экономических соображений – сотрудничать в борьбе с общей угрозой. Рассматриваем вакцинацию от COVID-19 в качестве глобального общественного блага, что подтверждено в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения. Призываем заинтересованные государства рассмотреть возможность запуска производства вакцины, в том числе для внешних рынков, на предприятиях своих стран. Это способствовало бы созданию новых рабочих мест, развитию двустороннего и многостороннего партнерства в борьбе с пандемией и спасении жизней граждан наших государств», — заявил Лукашевич.
Постпред отметил о существенном превосходстве российской вакцины по стоимости и логистической доступности. «Россия готова предоставлять полную информацию о разработке наших ученых, а также пробные партии «Спутника V» всем желающим государствам, чтобы партнеры могли провести самостоятельный, независимый анализ как ее фармакологических характеристик, так и прочих экономических и логистических факторов», — уточнил дипломат.
Кроме того, Лукашевич заявил, что Россия поддерживает «призыв итальянских ученых к деидеологизации борьбы с одним из наиболее серьезных вызовов современности».
Тем временем, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. 4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.