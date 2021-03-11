«Британский» штамм коронавируса выявили в Белоруссии

Вирусолог: От коронавируса придется прививаться регулярно

Коронавирусная инфекция, скорее всего, никуда не уйдет из человеческой популяции. Но вирус не сильно мутирует и не надо будет каждый сезон разрабатывать вакцину от новых штаммов, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Годзик полагает, что в будущем COVID-19 станет для мира сезонным заболеванием, подобным гриппу. Он подчеркнул, что возможно коронавирус будет постоянно мутировать, и человечеству придется регулярно разрабатывать против него вакцину.

«Не думаю, что каждый сезон нам придется разрабатывать новую вакцину от коронавируса. Мы уже больше года сталкиваемся с мутацией внутри этого вируса, но, тем не менее, вакцина, по крайней мере «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, эффективна против британского и других разных штаммов», – говорит Зуев.

Несмотря на то, что уже зафиксировано несколько тысяч мутационных событий в возбудителе коронавируса, он особо «не поменял своего лица», объясняет вирусолог. То есть он остался абсолютно таким же возбудителем, как и в самом начале – оказался подвергнут действию вакцины и так далее.

«Мутационные процессы – это одно, а способность вакцины действовать на возбудитель – другое. Первое – это событие, которое представляет большой интерес для молекулярных вирусологов. А что касается людей, которые должны защищаться от нападения этого вируса, то они могут быть спокойны, потому что вакцины, которые хорошо приготовлены, являются достаточно эффективными», – уверен Зуев.

При этом врач согласился, что, скорее всего, COVID-19 уже никуда не денется из человеческой популяции и встанет в ряд пневмотропных вирусов (ОРВИ, грипп и другие).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила опасения, что и прививаться от коронавируса придется постоянно, подчеркнув, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита.

«Да, я согласен, что и прививаться придется постоянно, как от гриппа. Лично я каждый год иду и прививаюсь против гриппа, хотя и проработал с ним в обнимку сорок лет. И, естественно, все те, кто регулярно прививаются, имеют неоспоримые преимущества. Это и коронавируса будет касаться. То есть люди уже защищены от данного возбудителя, и если все-таки штаммы как-то видоизменятся, человек все равно будет иметь некую защиту», – заключил вирусолог.

В начале марта президент Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.

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