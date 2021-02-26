Продлены сроки регистрации на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

Организаторы конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» приняли решение продлить сроки подачи заявок и выполнения обязательного задания до 5 марта, на сегодняшний день уже подано более 10 тыс. заявок, сообщила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Этап регистрации стартовал 22 января 2021 года. Конкурс проводится АНО «Диалог» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«На сегодня у нас уже более 10 тыс. завершенных регистраций из всех регионов страны – и это отличный результат. Но в последние дни от потенциальных участников стали поступать просьбы продлить период приема заявок и выполнения обязательных заданий. Изначально мы не планировали таких мер, но в связи с тем, что из-за праздничных дней рабочая неделя была короткой и у некоторых объективно затруднен доступ к выполнению наших требований, мы приняли решение уточнить правила и продлить этот этап до 5 марта включительно. Чтобы все желающие специалисты в digital-сфере могли присоединиться к конкурсу и проверить свои силы на дистанционном этапе», – приводятся слова Аблец в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, конкурс привлек профессионалов со всей страны. «На конкурсе представлены все регионы России. На сегодняшний день лидерами по числу зарегистрированных участников являются Москва (12,87% всех регистраций), Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (3,2%), Московская область (3,09%), Башкортостан (2,72%). (…) По возрасту самыми активными оказались молодежь и участники среднего возраста», – рассказал он.

Член экспертного совета конкурса Павел Безручко напомнил о необходимости выполнения первых заданий – записи видеоинтервью с рассказом о себе и презентации проекта, реализованного участником. «За последние дни в системе добавилось большое число личных кабинетов, но многие еще не успели закончить регистрацию и выполнить задания. Мы решили дать этим потенциальным участникам дополнительное время. До 12.00 мск 9 марта для всех конкурсантов сохраняется возможность вносить изменения в свои задания», – сказал эксперт.

Подать заявку на участие в Конкурсе можно на сайте лидерыинтернета.рф. Этап регистрации продлится до 23.59 мск 5 марта 2021 года.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. К участию в конкурсе приглашаются специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по работе в цифровых средах, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры.

Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций. Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы.