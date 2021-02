Член Общественной палаты Москвы удивился присутствию лишь двух вариантов ответа в голосовании о памятнике на Лубянке Экс-президент Армении Кочарян призвал Пашиняна к отставке Президент ФРГ заявил о «некотором недовольстве» в обществе в связи с вакцинацией 25 февраля 2021, 14:06 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о «некотором недовольстве» в обществе в связи с кампанией по вакцинации от COVID-19, которая стартовала в стране в конце декабря 2020 года. «Два месяца спустя после старта вакцинации в Германии есть некоторое недовольство. Начало кампании по вакцинации было и остается не идеальным. Но один факт мы не должны забывать – вакцинация несет перемены в борьбе с пандемией», – передает РИА «Новости» слова главы государства перед встречей в формате видеоконференции с жителями Баварии по вопросу о ситуации с прививками. По словам Штайнмайера, необходимо ускорить ход вакцинации, «все допущенные вакцины заслуживают нашего доверия». Президент добавил, что планирует вместе со своей супругой также сделать прививку от коронавируса. Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что сотрудники полиции Берлина, которые входят в приоритетную группу для получения вакцины от коронавируса, не спешат делать прививки, так как сомневаются в эффективности препарата компании AstraZeneca, а также выражают опасения в связи с нежелательными побочными эффектами. Телеканал ARD ранее сообщил, что с начала пандемии коронавируса в Германии значительно вырос уровень ненависти и травли в адрес ученых.

Замглавы Генштаба Армении уволили после оценки слов Пашиняна об «Искандерах» 24 февраля 2021, 23:07 Текст: Евгения Шестак

Президент Армении Армен Саркисян освободил от занимаемой должности первого заместителя руководителя Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает Sputnik Армения. Ранее Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Портал Yerevan.today опубликовал комментарий Тирана Хачатряна в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха. Познер объяснил слова о «трагедии» для России из-за православия 24 февраля 2021, 22:34

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о «негативном влиянии» православной веры на развитие России. В ходе интервью YouTube-каналу «Серафим» Познеру напомнили, что в прошлом тот назвал принятие христианства «одной из величайших трагедий» для страны. Журналист привел в качестве аргумента мнение о том, что основные направления в христианстве – католицизм, протестантизм и православие – якобы по-разному сказались на народах, исповедующих одну из конфессий. «Если сравнить разные аспекты того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных – хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим», – заявил Познер, передает РИА «Новости». Участвовавший в беседе протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, оппонировал журналисту и подчеркнул, что категорически не согласен с озвученной им позицией. По его словам, столица православной Византии – Константинополь – была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон. «Царская Россия образца начала XX века – это преуспевающая страна или отстающая? Это очень динамичная страна, и сказать, что она не входила в первую пятерку виднейших держав мира, мне кажется, будет очень сложно», – подчеркнул Абрамов. Протоиерей связывает проблемы современной России не с православием, а с особенностями ее исторического пути. Ранее телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал вопрос одной из пользовательниц о том, был ли нанесен удар по понятию «свободы слова» в США. Ростех анонсировал начало серийного производства самолетов МС-21 24 февраля 2021, 20:05

Серийное производство российских пассажирских самолетов МС-21 может начаться в 2022 году, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Наша основная проблема (при создании и разработке МС-21 – прим. ВЗГЛЯД) – композитные материалы для крыла, которые мы не могли производить. Ранее нам запретили поставку сырья, которое мы получали от одной из компаний Соединенных Штатов. Чтобы выйти из этой ситуации, было принято решение создать отечественный аналог. В результате совместной работы с Росатомом и институтами Академии наук это сырье было создано. Сегодня крыло для МС-21 проходит сертификационные испытания. Я надеюсь, что до конца этого года мы их завершим, и в 2022 году начнем серийное производство машины», – передает ТАСС слова Чемезова из интервью RT. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что производство российских самолетов МС-21 при необходимости может составить в перспективе до 100 единиц в год. МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. В Германии связали «Северный поток – 2» с транзитом газа через Украину 24 февраля 2021, 16:49

Германия выступает за сохранение транзита газа в ЕС через Украину наряду со строительством «Северного потока – 2», заявил официальный представитель немецких властей Штеффен Зайберт. «Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с «Северным потоком – 2», оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве... Россия и Украина заключили новый договор о транзите», – пояснил Зайберт, передает РИА «Новости». Представитель немецкого правительства добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения». Ранее из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. Напомним, Госдепартамент США упомянул в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Эксперт: Решение Amnesty International испугало сторонников Навального в России 24 февраля 2021, 18:40

«Либеральная оппозиция получила из Лондона явный сигнал о том, что у блогера нет той абсолютной поддержки на Западе, о которой она нам столько рассказывала здесь, в России», – заявил политолог Марат Баширов, комментируя отказ международной организации Amnesty International считать Алексея Навального «узником совести». «И Евгений Ройзман, и Евгения Альбац, и другие лидеры оппозиции действуют, исходя из своих личных целей. Для них фигура Навального – это просто повод обратить внимание аудитории на интересующие их тезисы. Конечно, для таких людей, как они, решение Amnesty International оказалось определенным ударом», – считает Баширов. «Они поняли, что тоже могут лишиться такого покровительства на Западе, ответить за несдержанность в своих выступлениях. Конечно, нужно будет еще проверить, что именно в словах Навального Amnesty International восприняла так критично, но в любом случае все эти наши господа теперь тоже будут ограничены в своих высказываниях. Этот факт их явно пугает», – уверен политолог. «При этом подавляющему большинству населения России абсолютно все равно, что за организация Amnesty International и дает ли она какой-то статус Алексею Навальному», – заключил Баширов. Ранее международная правозащитная организация Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, отказалась считать блогера Алексея Навального «узником совести», сообщил медиаменеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев. Этот статус был присвоен Навальному сразу после его задержания в Москве 17 января. Артемьев сказал, что «по итогам рассмотрения видеороликов», записанных Навальным в 2000-х годах, политико-юридический департамент Amnesty «пришел к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech» («языка ненависти»). «По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды», – цитирует Артемьева ТАСС. Однако Amnesty International все равно призывает власти России отпустить блогера на свободу. Это решение вызвало раздражение у лидеров либеральной оппозиции в России. В частности, решение Amnesty International осудили руководитель «сети штабов» Навального Леонид Волков, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и журналист Евгения Альбац. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Дело «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года. Их обвинили в мошенничестве и хищении у ООО «Ив Роше Восток», с которым братья заключили договор на пересылку товаров. По данным следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника. В декабре 2014 года Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея – к трем с половиной годам условно. Кроме того, 20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Сванидзе ответил на слова Познера о трагедии России из-за принятия православия 25 февраля 2021, 12:00

В России необходимо реформировать Налоговый кодекс и кредитное регулирование, разделив предприятия по принципу их экологичности, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования, подчеркнув, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные, передает газета «Ведомости». Отмечается, что предложенная реформа еще не реализована ни в одной стране мира. Ранее председатель «Зеленой Альтернативы» Руслан Хвостов предложил снизить налоги для компаний, использующих возобновляемые источники энергии. Кремль отреагировал на слова Пашиняна про «Искандеры» 25 февраля 2021, 12:45

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов «Искандер», подчеркнув, что российская военная техника не раз демонстрировала свою эффективность. «Мы это оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», – сказал Песков, передает РИА «Новости». В то же время он сообщил, что в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, которая является важным и близким союзником России на Кавказе. Песков также уточнил, что контактов России и Армении на высшем уровне после обострения обстановки в Ереване пока не было, но при необходимости их оперативно организуют. В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен. В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». Пушков объяснил нежелание Запада снимать санкции с России 25 февраля 2021, 03:24 Текст: Евгения Шестак

Противоречия между Западом и Россией распространились на базовые ценности и приобрели цивилизационный характер, заявил член Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, в таких условиях США и Европа ничего не могут предложить Москве, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с присоединением Крыма к России и отказаться от поддержки Киева. «А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов – и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией. Так что сей гордиев узел одним умным ходом не разрубить», – объяснил парламентарий в Telegram-канале. Сенатор добавил, что сложившая ситуация в международных отношениях не устраивает ни одну из сторон. По его словам, Запад не может смириться с независимой российской политикой, а на экономике России сказываются санкции. Пушков заключил, что в настоящее время в мире нет фигур, которые способны «пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму». Также сенатор подчеркнул, что противоречия между Западом и Россией распространились на базовые ценности и приобрели цивилизационный характер. Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока Россия не изменит свой курс в отношении Украины. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России заявление и.о. постпреда США при ООН о «милитаризации» республики. Постпред России при ЕС пообещал асимметричные санкции Европе 24 февраля 2021, 21:45

Россия ответит на новые санкции Евросоюза, не исключено, что асимметрично, но речь о разрыве отношений по инициативе РФ не идет, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся », – приводит РИА «Новости» слова Чижова телеканалу «Россия 24». По словам дипломата, Россия не собирается по своей инициативе разрывать отношения с Евросоюзом. «Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день, увы, заморожено, все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон. Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом», – передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Писательница Аделина Шелдон найдена мертвой в Москве 25 февраля 2021, 08:22

Тело писательницы Аделины Шелдон найдено в доме на юго-западе Москвы. По одной из версий, девушка изводила свой организм сухим голоданием. В полицию 22 февраля обратился владелец квартиры в районе Зюзино. Он рассказал, что два года у него проживала 20-летняя Аделина Шелдон. По словам мужчины, квартирантка была замкнутой, но очень интеллигентной. «Доброжелательная, воспитанная, начитанная, вежливая. Если можете себе представить курсистку 19 века, то это она. В современном мире таких встретить сложно. Очень загадочная, крайне странный персонаж. Привычек особых не было, как и большого круга общения», – рассказал мужчина «Вечерней Москве». Он также сообщил, что у Шелдон были финансовые сложности, и она часто не платила за квартиру. «Она не рассказывала, чем занимается. Знал, что она вечно сидела в интернете, практически не выходя из квартиры. ... Первый год аренды все было нормально. Были задержки с оплатой, но она всегда все гасила. Мы все понимали – девушка молодая. Было приятно общаться с хорошим человеком. Год назад она заехала к нам второй раз. Говорила, что сейчас денег нет, просила подождать: «скоро сдам работу – с вами расплачусь», – рассказал мужчина. Хозяева квартиры не выгоняли девушку, поскольку понимали, что «ковид на дворе, с работой у всех плохо». В основном с Шелдон общалась супруга мужчины. Последний раз она переписывалась с квартиранткой 4 февраля. «Сколько она пролежала в квартире, я не знаю. Мы не каждый день выходили на связь. Она не каждый день отвечала. Как сказали эксперты, не меньше недели. Жена с ней пыталась связаться 8-9 февраля, Аделина уже не отвечала», – рассказал хозяин квартиры. 20 февраля хозяин квартиры почувствовал неладное и попросил жену все выяснить. Супруга приехала, попыталась открыть дверь ключом, но поняла, что квартира заперта на щеколду. На следующий день хозяин вызвал мастера, чтобы вскрыть дверь. Следов насильственной смерти стражи правопорядка не нашли. По одной из версий, девушка изводила свой организм сухим голоданием. Об этом она на протяжении последнего года писала в личном дневнике, пишет «Московский комсомолец». «Я подозреваю, что ее смерть связана с очередной голодовкой, из которой она не вышла. Холодильник был пустой. На кухне была маленькая кастрюлька с остатками каши, типа гречки. Стояло три пакета всяких порошков а-ля детокс», – добавил хозяин квартиры. Аделина Шелдон родилась на Украине. Писать начала в 12 лет. Училась в Эдинбургском университете по специальности «Бизнес и экономика». Является автором первой книги «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье. Занималась конным спортом, теннисом, танцами, экстремальным вождением. В своих интервью девушка не раз отмечала, что придерживается здорового образа жизни и следит за питанием. Актер Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства 24 февраля 2021, 20:30

Я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально, заявил актер Милош Бикович, получивший российское гражданство указом президента России. «Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия – моя Родина!» – написал Бикович на своей странице в Instagram. Ранее на портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о предоставлении российского гражданства Милошу Биковичу. Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Балканский рубеж», «Лед», а также по таким сериалах, как «Крылья Империи» и «Отель «Элеон». В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала «Магомаев». Названа дата освобождения «скопинского маньяка» из колонии 24 февраля 2021, 18:09 Текст: Вера Басилая

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», отбыл 17 лет лишения свободы за похищение и изнасилование двух девушек. Он выйдет на свободу 3 марта. «Планируется, что он освободится из мест лишения свободы 3 марта, после чего за ним будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. В пресс-службе УФСИН по Саратовской области, где маньяк отбывал наказание в колонии, информацию не комментируют. В 2000 году в городе Скопин в Рязанской области слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Ранее СМИ сообщили, что правоохранителям удалось задержать предполагаемого маньяка по прозвищу Казанский душегуб. По данным прессы, жертвами маньяка в основном становились женщины в возрасте от 80 до 90 лет. Мужчина представлялся им сотрудником социальных служб, заходил к ним в дом, душил женщин и забирал у них деньги. В результате следственных действий установили подозреваемого, им оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров. По данным СК, убийства совершались в период с 2011 по 2012 год на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Тагиров не смог вспомнить точное число своих жертв. Напомним, 2 декабря «поволжскому маньяку» предъявили обвинение в убийстве 26 пенсионерок. Климатолог: Из-за глобального потепления весна будет наступать позже 24 февраля 2021, 19:22

Из-за изменений климата понятие сезона размывается, а времена года сместились примерно на месяц вперед, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова рассказала, что процесс изменения климата в России, который начался еще пять-семь лет назад, сейчас подходит к логическому завершению и нынешний февраль является началом новой климатической эпохи. «Климат меняется. В первую очередь это проявляется в том, что растет глобальная температура. Причем на территории России это происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем в глобальном масштабе. А если говорить об Арктической зоне России, то там вообще в 3–3,5 раза», – говорит Киселев. Во-вторых, число всевозможных геометеорологических опасных явлений (катаклизмов) учащается, продолжает климатолог, что также является явным проявлением изменения климата. По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), в среднем по территории России происходит увеличение количества осадков примерно на 2,2% за десятилетие, объясняет специалист. Такая же тенденция в среднем наблюдается в мире. Поэтому на вопрос, почему в век глобального потепления в феврале граждане Европейской части России и других стран наблюдали повышенное количество осадков, преимущественно в виде снега, он ответил, что при повышении температуры всей климатической системы, в первую очередь атмосферы и океана, по законам физики происходит увеличение энергии в этой системе, а увеличение энергии требует ее выхода. «И вот этот выход, во-первых, связан с катаклизмами, во-вторых, с изменением интенсивности круговорота воды в природе, когда вода сначала оказывается на земле или в океане, реках, озерах и т. д., а затем она начинает более интенсивно испаряться, потому что теплеет. Влага интенсивнее поднимается вверх, конденсируются облака, которые после выпадают в виде осадков», – поясняет климатолог. Он также рассказывает, что исходя из наблюдений синоптиков, можно сделать вывод, что в современном климате размывается понятие сезона. «Если много лет назад люди понимали, что с приходом марта приходит весна и, в общем, это ощущалось по тому, что происходило за окном, то сейчас эта картина довольно сильно размыта, зачастую холодный сезон просто плавно переходит в теплый и наоборот. Второе наблюдение заключается в том, что сезоны сдвинулись примерно на месяц. То есть то, что мы ожидаем в марте, приходит где-то к апрелю», – подытожил Киселев. Ранее научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы, как этой зимой в европейской части России, Европе и Америке. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Wintershall Dea заявила о необходимости достройки «Северного потока – 2» 24 февраля 2021, 17:29

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен сообщил, что убежден в необходимости завершения строительства «Северного потока – 2», поскольку он нужен Европе из-за снижения собственной добычи газа. «Я убежден в том, что газопровод будет введен в строй. Он очень необходим, ведь темпы собственной добычи газа снижаются. Нам необходим импорт газа», – цитирует ТАСС Мерена. Глава Wintershall Dea также напомнил, что газ необходим как для поддержания надежного энергоснабжения Европы зимой, когда заполняемость подземных хранилищ газа опускается до менее 35%, так и в рамках устойчивого развития Европы. Ранее сообщалось, что Wintershall Dea вложила в «Северный поток – 2» 730 млн евро и больше не планирует предоставлять финансирование проекту. 21 февраля компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос на незамедлительное вступление в силу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии. Напомним, вице-премьер Александр Новак заявил, что «Северный поток – 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%. Между тем появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.