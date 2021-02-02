Волонтеры Победы навестили героев Сталинградской битвы

В честь Дня воинской славы России – Дня победы в Сталинградской битве, завершившейся 2 февраля 1943 года, Волонтеры Победы по всей стране навестили 157 героев и участников крупнейшего сухопутного сражения.

«Совсем немного на сегодняшний день осталось участников Сталинградской битвы. В эту памятную дату Волонтеры Победы не могли остаться в стороне, поэтому там, где позволяла эпидемиологическая обстановка, активисты лично навестили героев», – поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Так, активисты Движения лично поздравили и вручили памятный подарок Козлову Василию Егоровичу из Тольятти. В годы войны на Сталинградском фронте он служил младшим сержантом, техником по обслуживанию самолетов. Награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Орле добровольцы посетили Онищука Василия Михайловича, Ларина Валентина Дмитриевича и Ширшова Александра Максимовича. Василий Михайлович сбежал из детского дома, а в июне 1942-го попал под бомбежку и был спасен красноармейцами. Через две недели 14-летний Онищук принял боевое крещение и стал участником боев на Закавказском и Сталинградском фронтах. Александр Максимович же служил в 212 стрелковой дивизии, в составе которой в звании старшего сержанта отправился под Сталинград. Ветераны в красках рассказали свою историю активистам и поблагодарили за подарки и приятную компанию.

«Спасибо вам за встречу, подарки. Спасибо всем героям. Пусть мы понемногу, но дружно добились победы. И фронт, и тыл, и партизаны, и, в первую очередь, 27 млн погибших…», – отметил Онищук.

Волонтеры Победы из Саратова подготовили подарки для ветерана Зориной Елены Михайловны. В связи с плохим самочувствием поздравить Елену Михайловну лично добровольцы не смогли, поэтому обратились к ее родственникам. Добровольцы из Ямало-Ненецкого автономного округа навестили Майю Фатеевну Середу, которая родилась в день окончания Сталинградской битвы в 1943 году. Лично навестили и поздравили участников Сталинградской битвы активисты Волгоградской области.

Сталинградская битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии. Для молодежи и всех неравнодушных к истории добровольцы провели образовательный квест «Сталинградская битва». Его участниками стали более 8 тыс. человек.

Историческая игра прошла как в онлайн, так и в офлайн форматах во многих городах: Москве, Перми, Астрахани, Волгограде, Красноярске, Калуге и других населенных пунктах страны. Целью и задачей квеста было собрать и узнать правдивые факты о тех днях у ветеранов Великой Отечественной войны и донести их до окружающих, тем самым предотвратив распространение ложной информации. Очные форматы игры уже прошли в школах, библиотеках и домах творчества. В некоторых регионах квест будет доступен онлайн еще в течение недели