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Начальника иркутского СИЗО уволили после проверки ФСИН
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Начальник следственного изолятора №1 в Иркутской области, где был выявлен факт насилия над заключенным, уволен по отрицательным мотивам, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний России.
«Из-за многочисленных недостатков в работе подразделения, выявленных комиссией ФСИН, по отрицательным мотивам уволен начальник СИЗО-1 ГУ ФСИН по Иркутской области», – сообщается на сайте ведомства.
С 18 января в регионе работает комиссия ФСИН, которая проверяет организацию работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН. Комиссией выявлены факты незаконных действий отдельных сотрудников СИЗО-1 и ИК-6, а также противоправных деяний со стороны осужденных. Материалы были переданы в региональное управление СКР. Возбуждены уголовные дела. Руководители СИЗО-1 и ИК-6 на время проверочных мероприятий были отстранены от работы.
Напомним, жалобы на работу учреждений исполнения наказаний поступали после бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске весной прошлого года. На время проверки руководители СИЗО-1 и ИК-6 были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Позже появилось сообщение об уголовном деле в отношении старшего уполномоченного оперативного отдела СИЗО-1. Сам он был задержан. Сотрудника подозревают в совершении умышленных действий, в результате которых в одной из камер СИЗО подвергся насилию осужденный.
Газпром отреагировал на сокращение запасов газа во Франции ниже 30%
Газпром выждал момент, когда запасы газа во Франции (они в процентном соотношении сейчас самые низкие среди стран Европы) опустились ниже 30%, и напомнил о росте поставок российского газа в республику, сообщили СМИ.
По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ Франции на утро понедельника сократились до 29,04%.
«Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ – сокращаться. Экспорт газа Газпрома во Францию с начала 2021 года увеличился почти в полтора раза», – передает «Интерфакс» сообщение компании.
Днем ранее компания сообщила, что за полтора месяца 2021 года поставки российского газа во Францию выросли на 43,7%.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Газпром спас Европу от морозов с выгодой.
Эксперт оценил агрессивные заявления в Японии в связи с нежеланием России отдавать Курилы
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«Россия и Япония существуют без мирного договора 75 лет, что не мешает им развивать взаимовыгодные отношения в некоторых сферах. Думаю, так будет и дальше, несмотря на проблему Курил», – заявил газете ВЗГЛЯД японист Валерий Кистанов, комментируя публикации местных СМИ о необходимости признать окончательный отказ России от передачи Южных Курил.
«Агрессия в Сети на тему принадлежности Курильских островов – это обычная история, которая существует в Японии уже давно. Японская пропаганда все послевоенные десятилетия внушала населению страны мысль о российской агрессии, о незаконности захвата южных Курильских островов и о необходимости их возвращения. На самом деле в бытовой жизни для японцев эта тема не имеет абсолютно никакого значения. Все, кроме политиков и ультраправых организаций, вспоминают об этом только при наличии повода», – рассказал руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
По мнению эксперта, ни комментарии в Сети, ни общественное мнение не повлияют на процесс принятия решений в Японии. Отношения Токио с Россией не изменятся. «Япония и так ничем не облагодетельствовала Россию, не дала ей крупных инвестиций или технологий. Торговля падает, а японский план помощи России в создании экспортной базы на Дальнем Востоке остается замороженным с 2016 года. О каком ухудшении может идти речь, если все и так плохо? Кроме того, Япония активно усиливает связи с США в военной сфере, а у России с Америкой отношения очень тяжелые. Этот факт тоже отбрасывает тень на российско-японские связи», – считает собеседник.
Кистанов уверен – Россия и Япония 75 лет существовали без мирного договора, налаживая контакты во взаимовыгодных сферах, а значит, просуществуют и еще какое-то время. «Ситуация уже давно находится в подвешенном состоянии из-за принципиальной непримиримости позиций двух стран. Япония говорит: «Мы не будем разговаривать о подписании мира, пока не решатся территориальные вопросы». Россия на это отвечает: «Мы можем подписать договор только после признания законности нашего владения Курилами». Позиции несовместимы, но это не мешало нам сотрудничать там, где для этого есть обоюдный интерес. Думаю, переговоры будут продолжены, но их исход неясен. Скорее всего толчение воды в ступе продлится еще долгие годы», – заключил собеседник.
Ранее японские газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил.
Такое заключение было сделано после заявления президента России Владимира Путина редакторам российских СМИ о развитии отношений между Москвой и Токио. Как указал Путин, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции страны.
Публикации вызывали активный отклик японских читателей и пользователей социальных сетей, передает РИА «Новости». В некоторых комментариях присутствовал агрессивный тон и призывы к японскому правительству «прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику».
Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.
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Россия отвергла возможность освобождения Навального по требованию ЕС
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Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, сообщили в пресс-службе Минюста России.
«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за «красную линию», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
В Минюсте подчеркнули, что такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права.
Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ.
2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного срока на реальный.
Эксперт рассказал, как Китай может сорвать выпуск истребителей F-35
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Если Китай остановит поставки своих редкоземельных металлов за океан, то ВПК США долго не сможет оправиться от такого удара. В частности, пострадает производство истребителей F-35. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал сообщения о том, что Пекин изучает возможность объявить США эмбарго в этой сфере.
«Редкоземы из Китая применяются в сборке обширной линейки американской военной техники, тех же истребителей F-35. Кроме того, китайские металлы идут в производство наукоемких технологий, например микросхем и микрочипов», – говорит руководитель Института Дальнего Востока РАН, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов.
«В случае введения подобных китайских контрсанкций Штаты теоретически могут импортировать небольшое количество редкоземов из Южной Африки. Возможно, что и из России, но вряд ли Москва пойдет на такой шаг. Есть большие залежи редкоземельных металлов в Латинской Америке. Например, в Колумбии. Но там давно и уверенно действует все тот же китайский бизнес. Таким образом, Пекин действительно постепенно перекрывает Штатам доступ на мировой рынок редкоземельных металлов», – отметил Маслов.
Если Пекин объявит эмбарго в этой сфере, это приведет к общемировому повышению цен на всю продукцию, в которой используются редкоземы: микрочипы, платы и так далее», – уточнил востоковед.
Однако, оговорился Маслов, существует и обратная связь – китайцы сами импортируют электронику американского производства, при изготовлении которой используются редкоземельные металлы из Поднебесной. «Поэтому в Пекине крайне аккуратно относятся к обсуждению подобных контрсанкций против Вашингтона», – заключил китаист.
Во вторник стало известно, что правительство Китая рассматривает возможность запрета экспорта редкоземельных металлов, чтобы подорвать оборонную промышленность США и Европы. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.
В январе министерство промышленности предложило ввести строгие ограничения на экспорт 17 редкоземельных металлов, добываемых в Китае. Все они широко используются при производстве в США военной техники, в том числе истребителей F-35. Так, в истребителе используется 417 кг редкоземельных металлов.
Как пишет «Коммерсант», на Китай приходится около 80% поставок этих металлов, и сейчас Пекин изучает, насколько болезненным окажется для США и Евросоюза потеря поставок этих металлов. Правительство Китая дает понять, что готово пойти на такой шаг на фоне обострения отношений с США.
Немецкий министр указал противникам «Северного потока – 2» на выгоду России от «озеленения» экономики ЕС
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Министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
«Моя позиция по «Северному потоку – 2» до сегодняшнего дня не изменилась. Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надежности», – заявил Альтмайер, передает РИА «Новости».
Он также отметил потенциал сотрудничества по водороду, который ФРГ планирует импортировать в будущем и рассчитывает закупать у России. Кроме того, Альтмайер отметил, что стратегия «озеленения» экономики ЕС также будет иметь эффект и для российской экономики.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
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Израиль обвинили в блокировке поставок «Спутника V»
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Палестинские власти осуждают действия Израиля, который накануне помешал поставкам первых 2 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в сектор Газа, заявил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем.
«Премьер-министр и правительство [Палестины] осуждают оккупационные власти за то, что те не позволили вчера грузовикам с партией вакцины въехать в сектор Газа, и считают такие действия нарушением международного гуманитарного права. Мы призываем Всемирную организацию здравоохранения и другие международные структуры осудить Израиль и возложить на него всю полноту ответственности за связанные с такими действиями риски», – сказал Мельхем. Он также обратился к международному сообществу с призывом способствовать «незамедлительной доставке» препарата на территорию сектора, передает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство ВАФА.
Накануне министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что в Газу были направлены 2 тыс. доз российской вакцины, однако власти Израиля не позволили ввезти груз на территорию сектора. По ее словам, первой партией вакцин, закупленной у Москвы, будут привиты «работники передовой» – врачи и военные медики.
В феврале Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.
В Минздраве прокомментировали условия ЕС для централизованного заказа «Спутника V»
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Российская сторона уже направила все необходимые документы по вакцине от коронавируса «Спутник V», и препарат находится на рассмотрении, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя советы Еврокомиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории.
«Насколько мне известно, все документы по российской вакцине «Спутник V» уже направлены в ЕМА, которое занимается выдачей разрешений, и они рассматривают препарат», – говорит Козлов.
Врач также уверен, что после того, как европейская сторона убедится в полной безопасности и эффективности российской вакцины, она все-таки осуществит крупный заказ несмотря на то, что имеет препараты от коронавируса собственного производства.
«С моей точки зрения, централизованный заказ совершенно реален. Более того, у нас есть совершенно четкая информация о том, что отдельные страны Европейского союза уже заинтересованы и подписывают договоры с российской стороной о поставке вакцины. Примером является Венгрия, которая прямо сейчас рассматривает вопрос о поставке вакцины», – заключил собеседник.
На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему в Евросоюзе испытывают острый дефицит вакцины от COVID-19 собственной разработки. Тем не менее российская сторона выразила готовность выйти со своей вакциной на европейский рынок и спасти Запад.
Памятнику Дзержинскому на Лубянке нашли альтернативу
Заменить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади мог бы монумент исторической личности, способствующей объединению общества, например, Александру Невскому или Дмитрию Донскому, заявил главный архитектор, заместитель гендиректора музеев Московского Кремля Андрей Баталов.
По его словам, доминанта Лубянской площади необходима, но ею не должна стать плоскостная композиция. «Здесь должно быть что-то такое, что объединяет народ. Этот герой должен способствовать объединению общества, а не его разъединению», – сказал Баталов на заседании Общественной палаты, передает РИА «Новости».
По его словам, в ходе обсуждений звучали разные варианты, в том числе Голгофский крест, памятник Минину и Пожарскому, Ивану III. Наиболее подходящими он назвал Александра Невского и Дмитрия Донского. «Я бы в опрос для жителей включил их фигуры», – добавил он.
Ранее вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.
Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?
Напомним, возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно
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Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению Церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.
Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.
В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.
По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.
Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.
Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, и воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.
Кишинев раскритиковал российского посла в Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии раскритиковало участие посла России Олега Васнецова в заседании коллегии МИД Приднестровья, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
«В контексте участия в формате видеоконференции посла России в Молдавии Олега Васнецова в мероприятии, организованном структурами Тирасполя..., напоминаем, что власти Кишинева просят аккредитованных в Молдавии дипломатов воздержаться от участия в мероприятиях, организованных Тирасполем, которые используются в целях пропаганды и политических спекуляций», – передает заявление молдавского МИД РИА «Новости».
В ведомстве призвали дипмиссии информировать Управление политики реинтеграции о контактах с Тирасполем и обсуждаемых темах, а также публично опровергать «ошибочную и предвзятую информацию, которая может содержаться в заявлениях и пресс-релизах неконституционных структур Тирасполя». Кроме того, в МИДе подчеркнули, что власти выступают за активизацию отношений с Тирасполем и поиск политического решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Напомним, президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в Приднестровье давно нет опасности военных действий, потребовав вывести из региона оперативную группу российских войск, охраняющую склады с оружием, а также вывезти само оружие. В МИД заявили, что планы Санду направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.
Эксперт дал прогноз о наказании Навальному по делу о клевете
«Как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя итоги очередного заседания Бабушкинского суда по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана.
«Не исключено, что итоговое наказание Навальному может быть немного снижено. Как известно, прокурор попросил почти максимальное наказание для подсудимого – штраф в 950 тыс. рублей, учитывая, что на момент совершения правонарушения уголовного наказания по статье о клевете предусмотрено не было. Но, как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным. Полагаю, что таким будет и наказание для Навального», – считает российский адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.
При этом собеседник отметил и вызывающее поведение Алексея Навального на всех заседаниях суда по делу о клевете на ветерана. «Теряюсь в догадках, что это было на самом деле – хитрый план или простое пренебрежение всеми принятыми нормами. Но если это был план, то точно рассчитанный не на нашу аудиторию, ведь для каждого жителя России ветераны – это святыня, такое поведение по отношению к ним неприемлемо», – подчеркнул адвокат.
«Если бы я был его адвокатом, то не посоветовал бы ему так себя вести. Но ведь Навальный сам себе на уме и хочет всем показать свою бескомпромиссность. А может быть, он просто не ожидал, что его действительно задержат и осудят, ведь либералам всегда все сходило с рук, они чувствовали себя неприкасаемыми. Но одно можно сказать точно – в том твите, из-за которого возбуждено это дело, человек сказал то, что хотел сказать, и имел в виду то, что имел в виду. Возразить, что его неправильно поняли или слова вырваны из контекста в данном случае невозможно», – заключил Аграновский.
Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете.
Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны».
Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Но блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.
Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты, сообщила пресс-служба белорусского главы государства.
По данным пресс-службы, Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, передает ТАСС.
В сентябре прошлого года глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва и Минск проработают переброску нефтепотоков из портов Литвы в Россию. Минск подтвердил подготовку переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты.
В ходе визита главы российского правительства в Минск 3 сентября Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко обсудили переброску нефтепотоков из литовских портов на российский порт Усть-Луга в Ленобласти.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов.
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Боярского госпитализировали в Петербурге
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Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован в одну из петербургских больниц с температурой и слабостью, сообщила его супруга Лариса Луппиан.
«Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним]. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести. Это 122-я больница, но не ковидное отделение», – сообщила Луппиан ТАСС.
Она добавила, что Боярского положили в отдельную палату, где медицинские работники проводят его обследование.
Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. С 1972 по 1986 год играл в Ленинградском театре имени Ленсовета. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе в таких лентах, как «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене» и «Д'Артаньян и три мушкетера».
Ранее в больницу с коронавирусом госпитализировали народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина.
Политолог объяснил мотивы немецких противников газопровода «Северный поток – 2»
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«В будущем «Северный поток – 2» можно использовать для поставок экологически чистого водородного топлива. Но для «Зеленых» важнее оказалось выталкивание России из Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя реакцию зелено-либеральной оппозиции на заявление министра энергетики ФРГ о потенциале сотрудничества с Россией по водороду.
«Идеология, которой движимы немецкие «Зеленые» и либералы, – это по сути фундаментализм, который не предполагает никакого компромисса, равновесия интересов или диалога. Только конфронтация – в том числе конфронтация с «антидемократической» Россией», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт полагает, что на «зеленую» оппозицию в Бундестаге не подействует довод министра энергетики и экономики ФРГ Петера Альтмайера – о том, что «озеленение» экономики Евросоюза (точнее, перевод ее на экологически чистые виды топлива) возможно в кооперации с Россией. Альтмайер указал перспективу закупок российского водорода, одного из самых безвредных видов топлива.
«В будущем, когда Европе не понадобится столько газа из-за перехода на более чистую энергетику, трубопровод «Северный поток – 2» можно будет использовать для транспортировки водородного топлива из России», – пояснил Рар. Но «Зеленые» игнорируют этот перспективный с точки зрения охраны природы проект и продолжают требовать ввести санкции против «Северного потока – 2» (СП-2, или Nord Stream), констатировал немецкий эксперт.
На сей раз либералы и политические экологи объясняют свои антироссийские требования протестом против «жесткого разгона акций» сторонников Алексея Навального. «Это газопровод Путина, и его не следует достраивать», – заявил сопредседатель партии «Зеленые» Роберт Хабек. Линию, которую ведет немецкая оппозиция, поддерживает соседняя Франция. В администрации Эммануэля Макрона ранее призвали Берлин отказаться от проекта «СП-2» из-за ситуации вокруг Навального.
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
Такие партии, как ХДС и СДПГ, которые придерживаются прагматичной позиции, понимают объективную выгоду от закупок российского газа сейчас и российского водородного топлива в будущем, отметил Рар. «Но партия «Зеленые» предлагает закупать водород, например, из Африки. Это явная политика выталкивания России из Европы, которая полностью соотносится с идеологией «Зеленых» – Россия, нарушающая все основы демократии, будет мешать и утверждению экологических ценностей», – считает Рар.
Эксперт не исключает, что на фоне коронавирусного кризиса и полной неспособности кабинета Ангелы Меркель с ним справиться партия «Зеленые» победит на выборах в Бундестаг в сентябре этого года и назначит своего канцлера. «Тогда все руководство Германии займет идеологически жесткую позицию, и отношения с Россией могут быть резко испорчены, – прогнозирует Рар. – ФРГ займет ту же точку зрения, на что и Великобритания – с Россией фактически нет никакого диалога и сотрудничества, она воспринимается как чужая страна, с которой и разговаривать нечего».
Пока же от официального Берлина следует ожидать продолжения прежней линии поведения – Германия будет стараться завершить проект Nord Stream и одновременно сохранить отношения с США, полагает Рар. Напомним, что на прошлой неделе появились сообщения о переговорах Берлина и Вашингтона по поводу так называемой грязной сделки – закупок Германией американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на достройку СП-2. Подготовка такой сделки, впрочем, официально опровергается немецкой стороной, а в сенате США призвали президента Джо Байдена ввести очередные санкции против Nord Stream.
Добавим, что ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы России как экспортера водородного топлива.
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Водитель нарочно сбил женщину с коляской после замечания о парковке
В Новосибирске водитель Toyota Corolla наехал на женщину с детской коляской во дворе одного из жилых домов после того, как она сделала ему замечание о неправильной парковке.
Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения. На размещенных в Сети кадрах видно, как из подъезда жилого дома выходит женщина с коляской. Она сделала водителю замечание о парковке в неположенном месте. Мужчина в ответ развернул автомобиль и наехал на мать с ребенком, передает НТВ.
«Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla совершил наезд на девушку 1984 года рождения. Потерпевшая в результате наезда упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребенок», – сообщается на сайте СК по Новосибирской области.
Отмечается, что после инцидента у девушки был диагностирован перелом ноги. В связи с этим следователи инициировали проведение уголовно-процессуальной проверки.
Ранее водитель сбил на пешеходной дорожке на улице Кохомское шоссе в Иваново женщину, катившую коляску с маленьким ребенком, семилетнюю девочку и мужчину.
Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова
Заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова скончалась на 72-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
«Умерла наша актриса Лариса Кичанова», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
В театре пояснили, что артистка умерла не от болезни, вызываемой коронавирусом, но точную причину пока не знают.
Кичанова родилась в 1949 году в Оренбурге. Она работала в Куйбышевском драмтеатре имени Горького, в 1972 году окончила ГИТИС и была принята в Государственный академический Малый театр.
Она играла княжну Мстиславскую («Царь Федор Иоаннович»), Лизаньку («Достигаев и другие»), Татьяну Хрущ («Любовь Яровая»), Наталью Дмитриевну («Дядюшкин сон»), Устинью Наумовну («Свои люди – сочтемся!») и др.